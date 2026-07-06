Akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam göründü. Bu gece yarısından itibaren motorinin fiyatı artacak. İşte detaylar...

Petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Özellikle ABD-İran arasındaki savaştan gelen haber akışı petrol fiyatlarının yönünü belirliyor. Milyonlar zam ya da indirim haberlerini yakından takip ederken, akaryakıta yeni bir zam göründü.

MOTORİNE ZAM

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine zam bekleniyor. Motorindeki fiyat artışı 1 lira 31 kuruş olacak.

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MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından motorinin litresi Batı'daki şehirlerde 65-66 lira seviyelerine, Doğu'daki şehirlerde ise 67-68 lira seviyelerine çıkacak.

6 TEMMUZ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI



ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 62.85 64.69 31.19 İstanbul Anadolu 62.66 64.50 30.59 Ankara 63.80 65.76 31.19 İzmir 64.04 66.03 30.99



TÜRKİYE'DE EN PAHALI AKARYAKITIN SATILDIĞI İL

Türkiye'de en pahalı akaryakıt Hakkari'de satılıyor. 4 Temmuz itibarıyla Hakkari'de benzin 65.40 lira, motorin ise 67.49 lira. Zammın ardından Hakkari'de motorinin litresi 68 lira 80 kuruşa çıkacak.

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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.