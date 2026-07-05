FIFA, 2026 Dünya Kupası'ndaki ABD-Bosna Hersek maçında kırmızı kart gören Folarin Balogun'un bir maçlık cezasını askıya aldı. 25 yaşındaki golcü, ABD'nin Belçika ile oynayacağı son 16 turu maçında oynayabilecek.

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda ABD'nin Bosna Hersek'i iki golle geçerek turladığı maçta Folarin Balogun direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

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BİR MAÇ MEN CEZASI

ABD'li oyuncu, Bosna Hersek maçında defans oyuncusu Tarik Muharemoviç'e yaptığı faul nedeniyle doğrudan kırmızı kart görerek bir maçlık ceza aldı.

CEZASI ERTELENDİ

FIFA, Balogun'un bir maçlık kırmızı kart cezasının ertelenmesine karar verdi ve ABD Milli Takımı'nın Belçika ile oynayacağı Dünya Kupası son 16 turu maçında Balogun'un forma giyebilmesinin önünü açtı.

Folarin Balogun'un kırmızı kart gördüğü pozisyon

FIFA 27. MADDEYİ DEVREYE SOKTU

FIFA, The Athletic'in haberi duyurmasının ardından Balogun'un oynamaya uygun olduğunu doğruladı. FIFA'nın yönetim organı ve Dünya Kupası organizatöründen yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "FIFA disiplin kurulu, 1 Temmuz 2026 tarihinde San Francisco Körfez Bölgesi Stadyumu'nda oynanan ABD ile Bosna Hersek arasındaki FIFA Dünya Kupası 2026 maçında doğrudan kırmızı kart görerek oyundan atılan ABD milli takım oyuncusu Folarin Balogun'a aşağıdaki cezayı vermiştir: FIFA disiplin kurallarının (FDC) 14. ve 66. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle bir maçlık men cezası. FIFA disiplin kurallarının 27. maddesi uyarınca, maçtan men cezası bir yıllık deneme süresi için askıya alınmıştır. Folarin Balogun, deneme süresi içinde benzer nitelikte ve ağırlıkta başka bir ihlalde bulunursa, men cezası kaldırılacak ve yeni ihlal için uygulanacak ek yaptırımlara halel getirmeksizin ceza uygulanacaktır."

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