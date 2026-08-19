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İstanbul'da deprem hareketliliği arttı! Prof. Dr. Osman Bektaş'tan dikkat çeken mesaj

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İstanbul'da deprem hareketliliği arttı! Prof. Dr. Osman Bektaş'tan dikkat çeken mesaj

Marmara Denizi'nde Adalar çevresindeki mikrodeprem hareketliliği yeniden gündemde. Prof. Dr. Osman Bektaş, AFAD verilerine göre saat 16.00 civarında meydana gelen 2,2 büyüklüğündeki depremin yaklaşık 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğine dikkat çekerek fayın derin kesimlerinde "creep" olarak adlandırılan yavaş sürünme ihtimalini gündeme taşıdı.

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Sinem Gönen
SİNEM GÖNEN

Marmara Denizi'nde son günlerde yaşanan mikrodeprem hareketliliği dikkatleri yeniden Adalar Fayı'na çevirdi. Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda bölgede meydana gelen yeni deprem üzerinden dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Bektaş, AFAD verilerine göre bugün saat 16.00 civarında Adalar Fayı üzerinde, yaklaşık 10 kilometre derinlikte 2,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini belirtti. Aynı derinlik bandında yoğunlaşan mikrodeprem aktivitesinin ise fayın derin bölümlerindeki hareketliliğin araştırılması gerektiğine işaret edebileceğini ifade etti.

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"ADALAR FAYI HAREKETİ DEVAM EDİYOR"

Prof. Dr. Osman Bektaş, X hesabından yaptığı paylaşımına "ADALAR FAYI HAREKETİ DEVAM EDİYOR!" ifadeleriyle başladı.

Bektaş paylaşımında, "Bugün saat 16.00 civarında AFAD'a göre, Adalar Fayı üzerinde, yaklaşık 10 km derinlikte M2,2 deprem meydana geldi" dedi.

Bektaş, açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu derinlikte yoğunlaşan mikrodeprem aktivitesi, fayın derin kesimlerinde yavaş sürünme (creep) ve buna bağlı enerji boşalması olasılığını gündeme getiriyor."

Fayın üst ve alt kesimlerindeki hareketin farklı olabileceği ihtimaline de dikkat çeken Bektaş, şu soruyu yöneltti:

"Adalar Fayı üstte kilitli, derinde yoğun mikro depremler ile (Bohnoff, 2013) sürünüyor olabilir mi?"

SAN ANDREAS FAYI'NA DİKKAT ÇEKTİ

Prof. Dr. Bektaş, değerlendirmesinde ABD'deki San Andreas Fayı'nda görülen derin "creep" davranışına da dikkat çekti.

Bektaş, "San Andreas'taki derin creep davranışıyla benzerlik burada özellikle araştırılmalı" ifadelerini kullandı.

1963 DEPREMİNİ HATIRLATTI

Bektaş'ın paylaşımında dikkat çektiği bir diğer nokta ise 1963 yılında Marmara'da meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki deprem oldu.

Prof. Dr. Bektaş, "1963 M6,3 Adalar depremi bu olasılığı güçlü kılar" değerlendirmesinde bulundu.

Bektaş daha önceki değerlendirmelerinde de Çınarcık Havzası'nın doğusundaki Adalar Fayı ile batısındaki Çınarcık Fayı boyunca yaklaşık 10-13 kilometre derinliklerde mikrodeprem aktivitesinin yoğunlaştığına dikkat çekmişti. Bu mikrodepremlerin fayın derin kesimlerindeki olası sürünme hareketi açısından araştırılması gerektiğini belirtmişti.

ADALAR FAYI DERİNDE ENERJİ Mİ HARCIYOR?

AFAD, saat 17:03'de merkez üssü Marmara Denizi olan, Yalova'da da hissedilen 2.6 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi. Depremin yerin 6.86 kilometre derinliğinde oluştuğu aktarıldı.

Bu depremin ardından da bir paylaşımda bulunan Prof. Dr. Bektaş, "Adalar Fayı 10–13 km derinlikte mikrodeprem üretmeye devam ediyor. Halkın paniğe kapılmasına gerek yok. Bence bu aktivite, derinde creep yapan fayın deprem enerjisinin bir bölümünü küçük kırılmalarla harcıyor olabileceğini düşündürüyor" dedi.

Bektaş, paylaşımına şöyle devam etti: "Bohnhoff vd. (2013) ve sonraki çalışmalar bu yorumu destekleyen önemli ipuçları veriyor. Mikrodepremler her zaman büyük depremin habercisi değildir; bazen fayın enerjiyi nasıl boşalttığını gösterir. Derinde sürünen fay enerjiyi boşaltıyor olabilir. PANİK YOK!"

"ŞU AN PANİK YAPMAYA GEREK YOK"

Bir takipçisinin "Ne yapacağız, tedirgin olmalı mıyız" sorusuna da cevap veren Bektaş, paniğe gerek olmadığnı söyledi.

Bektaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu gün saat 16'da Adalar 2,2, sonra 17'de 2,6 üretti. Alman Araştırma ekibinden Bohnhoff, 2013 Adalar Fayı'nın 10 km derinden sonra bu tür yoğun mikro depremleri ürettiğini belirtmişti.

Fay bu yoğun mikro depremler ile enerji harcıyor olabilir. Şu an panik yapmaya gerek yok."

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