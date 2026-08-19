Marmara Denizi'nde İstanbul'da da hissedilen 1.5 ve 2.2 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Öte yandan AFAD, merkez üssü Marmara olan ve Yalova'da da hissedilen 2.6 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu bildirdi. Son depremin yerin sadece 6.86 kilometre derinliğinde oluştuğu vurgulandı.

Marmara Denizi'nde peş peşe küçük çaplı depremler meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre ilk deprem saat 15:05'de oldu ve İstanbul Adalar'da da hissedildi.

Marmara Denizi'nde deprem hareketliliği! AFAD duyurdu: İstanbul ve Yalova'da hissedildi

Saat 16:08'de Marmara'da yaşanan 2.2 büyüklüğündeki ikinci deprem de Adalar ilçesinden hissedildi.

İstanbul'da hissedilen ilk depremin derinliği 14.69 kilometre, ikinci sarsıntının derinliği ise 9.51 kilometre olarak ölçüldü.

YALOVA'DA HİSSEDİLEN YERİN 6 KM DERİNLİĞİNDE

AFAD, saat 17:03'de merkez üssü Marmara Denizi olan, Yalova'da da hissedilen 2.6 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi.

Depremin yerin 6.86 kilometre derinliğinde oluştuğu aktarıldı.

Marmara Denizi'nde deprem hareketliliği! AFAD duyurdu: İstanbul ve Yalova'da hissedildi

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