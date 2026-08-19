"İroni" savunması çürütüldü! UltrAslan lideri Şirin'e savcılıktan yanıt geldi

Gözaltına alınan Galatasaray taraftar grubu UltrAslan lideri Sebahattin Şirin, hastaneye götürülürken söylediği "Sayın Abdullah Öcalan'a özgürlük" sözlerinin ironi olduğunu ve kendi yaptırdığı uyuşturucu testinin negatif çıktığını söylemişti. Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "Söz konusu ifadeyi ironi amacıyla kullandığı yönündeki iddiaların, soruşturma dosyasındaki mevcut bilgi ve belgelerle örtüşmediği anlaşılmaktadır." dedi.

8 Ağustos'ta sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımda Adalet Bakanı Akın Gürlek'e seslenen Galatasaray taraftar grubu UltrAslan lideri Sebahattin Şirin (Muzaffer Şirin), bir gün sonra 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 14 ve 15'inci maddelerine muhalefet', 'Uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma', 'Örgütlü olarak karaborsa bilet dolandırıcılığı' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçları sebebiyle gözaltına alınmıştı.

Evinde gerçekleştirilen aramalarda toplam değeri 65 milyon TL civarında olan Türk lirası, döviz, altın ve mücevherat bulunan Şirin, adliyeye götürülmeden önce sağlık kontrolü için gittiği hastane girişinde gazetecilere "Sayın Abdullah Öcalan'a Özgürlük" sloganları atmış, söz konusu görüntüler gündem olmuştu.

UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Çıkarıldığı hakimlikte 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol şartları ile serbest bırakılan Şirin'in Adli Tıp Kurumu'na verdiği suç örneklerinde uyuşturucu madde belirlendi.

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Saç örneklerinde amfetamin ve metamfetamin örnekleri bulunan Şirin, kararın ardından yaptığı paylaşımda uyuşturucu iddialarını reddetti ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yönelik suçlamalar yöneltti.

KOMPLO OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Şirin, kendisine komplo kurulduğunu, kendisi olmadan bir UltrAslan projesinin şekillendirilmesinin hedeflendiğini öne sürerek, gözaltı kararı ardından kendisinin de bir devlet hastanesine başvurup uyuşturucu testi için örnek verdiğini ve örneklerin sonucunun negatif olduğunu iddia etti.

Sağlık kontrolü öncesinde hastaneye götürüldüğü sırada söylediği "Sayın Öcalan'a Özgürlük" ifadelerinin de ironi olduğunu öne süren Şirin'in iki iddiasına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı cevap verdi.

"DOSYADAKİ BİLGİ VE BELGELERLE UYUŞMUYOR"

Savcılıktan paylaşılan açıklamada şunlar söylendi:

“Söz konusu ifadeyi ironi amacıyla kullandığı yönündeki iddiaların, soruşturma dosyasındaki mevcut bilgi ve belgelerle örtüşmediği anlaşılmaktadır”

Açıklamada ayrıca Şirin'in sosyal medya sayfasından yaptığı açıklamalardaki “negatif test sonucu” ve söz konusu ifadeyi ironi amacıyla söylediği yönündeki iddiaların da soruşturma dosyasındaki mevcut bilgi ve belgelerle örtüşmediği kaydedildi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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