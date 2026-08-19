Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

"İroni" savunması çürütüldü! UltrAslan lideri Şirin'e savcılıktan yanıt geldi

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Fotoğraf Başlığı İroni savunması çürütüldü! UltrAslan lideri Şirine savcılıktan yanıt geldi

Gözaltına alınan Galatasaray taraftar grubu UltrAslan lideri Sebahattin Şirin, hastaneye götürülürken söylediği "Sayın Abdullah Öcalan'a özgürlük" sözlerinin ironi olduğunu ve kendi yaptırdığı uyuşturucu testinin negatif çıktığını söylemişti. Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "Söz konusu ifadeyi ironi amacıyla kullandığı yönündeki iddiaların, soruşturma dosyasındaki mevcut bilgi ve belgelerle örtüşmediği anlaşılmaktadır." dedi.

Özetle
Kaydet
a- | +A

8 Ağustos'ta sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımda Adalet Bakanı Akın Gürlek'e seslenen Galatasaray taraftar grubu UltrAslan lideri Sebahattin Şirin (Muzaffer Şirin), bir gün sonra 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 14 ve 15'inci maddelerine muhalefet', 'Uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma', 'Örgütlü olarak karaborsa bilet dolandırıcılığı' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçları sebebiyle gözaltına alınmıştı.

Evinde gerçekleştirilen aramalarda toplam değeri 65 milyon TL civarında olan Türk lirası, döviz, altın ve mücevherat bulunan Şirin, adliyeye götürülmeden önce sağlık kontrolü için gittiği hastane girişinde gazetecilere "Sayın Abdullah Öcalan'a Özgürlük" sloganları atmış, söz konusu görüntüler gündem olmuştu.

UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Çıkarıldığı hakimlikte 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol şartları ile serbest bırakılan Şirin'in Adli Tıp Kurumu'na verdiği suç örneklerinde uyuşturucu madde belirlendi.

İroni savunması çürütüldü! UltrAslan lideri Şirine savcılıktan yanıt geldi
Başlık Resmiİroni savunması çürütüldü! UltrAslan lideri Şirine savcılıktan yanıt geldi

Saç örneklerinde amfetamin ve metamfetamin örnekleri bulunan Şirin, kararın ardından yaptığı paylaşımda uyuşturucu iddialarını reddetti ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yönelik suçlamalar yöneltti.

KOMPLO OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Şirin, kendisine komplo kurulduğunu, kendisi olmadan bir UltrAslan projesinin şekillendirilmesinin hedeflendiğini öne sürerek, gözaltı kararı ardından kendisinin de bir devlet hastanesine başvurup uyuşturucu testi için örnek verdiğini ve örneklerin sonucunun negatif olduğunu iddia etti.

Sağlık kontrolü öncesinde hastaneye götürüldüğü sırada söylediği "Sayın Öcalan'a Özgürlük" ifadelerinin de ironi olduğunu öne süren Şirin'in iki iddiasına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı cevap verdi.

"DOSYADAKİ BİLGİ VE BELGELERLE UYUŞMUYOR"

Savcılıktan paylaşılan açıklamada şunlar söylendi:

“Söz konusu ifadeyi ironi amacıyla kullandığı yönündeki iddiaların, soruşturma dosyasındaki mevcut bilgi ve belgelerle örtüşmediği anlaşılmaktadır”

Açıklamada ayrıca Şirin'in sosyal medya sayfasından yaptığı açıklamalardaki “negatif test sonucu” ve söz konusu ifadeyi ironi amacıyla söylediği yönündeki iddiaların da soruşturma dosyasındaki mevcut bilgi ve belgelerle örtüşmediği kaydedildi.

BAKMADAN GEÇME
UltrAslan lideri Sebahattin Şirin
GÜNDEM

UltrAslan lideri Sebahattin Şirin'in evinden cephanelik çıktı! Tabanca, mermi, çelik...
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
ALTINDA SERT YÜKSELİŞ!
ALTINDA SERT YÜKSELİŞ!
ABD'den gelen hamle piyasaları salladı
KAÇIRILDI, DÖVÜLDÜ, KAYDA ALINDI
KAÇIRILDI, DÖVÜLDÜ, KAYDA ALINDI
Kuytulcular suç örgütüne dair ağır iddialar!
LEVENT BÖREK DE LİSTEDE!
LEVENT BÖREK DE LİSTEDE!
İşte kayyım atanan 'Kuytulcular'ın 5 şirketi
FAİZSİZ ARAÇ KAMPANYALARI!
FAİZSİZ ARAÇ KAMPANYALARI!
İşte aylık taksit tutarı ve toplam geri ödeme
ENERJİDE TARİHİ ADIM!
ENERJİDE TARİHİ ADIM!
Türkiye ile Suriye arasında imzalar atıldı
"İRONİ" SAVUNMASI ÇÜRÜTÜLDÜ!
UltrAslan lideri Şirin'e savcılıktan cevap geldi
ALİHAN KURİŞ'İN GİZLİ OYUNU!
ALİHAN KURİŞ'İN GİZLİ OYUNU!
Takip edilmemek için her yolu denemiş
DÜNYA BU İSMİ KONUŞUYOR
DÜNYA BU İSMİ KONUŞUYOR
Ankara'daki tahliyede Trump'ın yanındaki tek isimdi!
LOCANIN SAHİBİ BELLİ OLDU
LOCANIN SAHİBİ BELLİ OLDU
Yıldırım-Ilıcalı arasındaki krizde karar çıktı
İLAÇLAMA KABUSA DÖNÜŞTÜ
İLAÇLAMA KABUSA DÖNÜŞTÜ
Seraya giren işçiler zehirlendi
'G.SARAY'DA UZUN YILLAR OYNAR'
'G.SARAY'DA UZUN YILLAR OYNAR'
Eski antrenörleri, Jankat'ı Türkiye Gazetesi'ne anlattı
YAZ ORTASINDA BUZ GİBİ
YAZ ORTASINDA BUZ GİBİ
13 derecelik deniz suyu tatilcileri şaşkına çevirdi
81 İLE KRİTİK GENELGE!
81 İLE KRİTİK GENELGE!
Telefon yasak, kayıt parası isteyene ceza...
ABD KAPILARI KAPATTI
ABD KAPILARI KAPATTI
Şabak’tan Kushner’a "Türkiye" sunumu!
' FENERBAHÇE FORMASI GİYEMEZ'
' FENERBAHÇE FORMASI GİYEMEZ'
Lyon maçı sonrası yıldız isme sert sözler
G.SARAY DETAYI GÜNDEM OLDU
G.SARAY DETAYI GÜNDEM OLDU
Batrakov'un vedasını böyle duyurdular
DEHŞET ÖNCESİ SON GÖRÜNTÜ!
DEHŞET ÖNCESİ SON GÖRÜNTÜ!
Şarampole devrilen tırda yanarak can vermişti!
İLÇEYE KABUS GİBİ ÇÖKTÜLER!
İLÇEYE KABUS GİBİ ÇÖKTÜLER!
Hatay'da 2 suç örgütüne büyük operasyon
YAKIT KRİZİ KONTROLDEN ÇIKTI
YAKIT KRİZİ KONTROLDEN ÇIKTI
Putin'den ters köşe kısıtlama kararı
O SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE!
O SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE!
Kuytul, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etmişti
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Tiago Djalo'dan Vincenzo Italinao övgüsü: Bana hep önemli hissettirdi
Djalo'dan Italinao övgüsü: Hep önemli hissettirdi
Kaydet
DMM’den elektriğe zam gelecek iddiasına yalanlama: 'Güncel bir fiyat çalışması yok'
DMM’den elektriğe zam gelecek iddiasına yalanlama
Kaydet
Şebekenin ulaşmadığı hanelere ücretsiz elektrik! 9 yıllık proje kabuk değiştirdi
Şebekenin ulaşmadığı hanelere ücretsiz elektrik! 9 yıllık proje kabuk değiştirdi
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.