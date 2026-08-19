Tiago Djalo'dan Vincenzo Italinao övgüsü: Bana hep önemli hissettirdi

Beşiktaş'ın Portekizli stoperi Tiago Djalo, teknik direktör Vincenzo Italiano’nun yapması gerekenleri sürekli anlattığını ve bu durumun kendisini özel hissettirdiğini söyledi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 20 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Litvanya ekibi Kauno Zalgiris ile sahasında karşı karşıya gelecek. Tiago Djalo, müsabaka öncesinde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"GELİŞİMİME YARDIMCI OLUYOR"

Siyah-beyazlıların 26 yaşındaki stoperi, "Hoca bana hep kendimi önemli hissettirdi. Ne yapmam gerektiğini bana anlatıyor, söylüyor. Benim gelişimde yardımcı oluyor. Geldiğim ilk günden beri zaten hedefim takıma daha fazlasını verebilmek ve adım adım daha da iyi olacağımı düşünüyorum. Şu anda çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Vincenzo Italiano

"GEÇEN SEZON BAZI PROBLEMLER VARDI"

Geçen sezon bazı sorunlar yaşandığına değinen Djalo, "Sistem değişti. Bazı sistemlerde daha iyi adapte olabiliyorsunuz, bu bir gerçek. Geçen maç hakkında da herkesin kendine ait bir fikri olabilir, bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama bazı yerlerde daha dikkatli olmam gerekiyor. Evet, bence normal bir fauldü. Ama eğer topu almam gerekiyorsa ve bunun için agresif olmam gerekiyorsa da ben bunu yapmak için hazırım" dedi.

Tiago Djalo

"DAHA İYİ OLABİLİRİZ"

Şu ana kadar oynadıkları 5 resmi maçta gol yemediklerinin hatırlatılması üzerine 26 yaşındaki futbolcu, "Bir savunma oyuncusu olarak gol yememek gerçekten çok önemli bir şey. Ama daha da iyi olabiliriz, buna inanıyorum. Önümüzde çok fazla maç var. Aynı zamanda toplada kaliteli oyunculara sahibiz ve tabii ki fark oluşturan oyunculara da sahibiz. Yeni bir sistemle oynuyoruz şu anda. Bence toplu olarak da oyunumuz şu anda iyi ve takımın da daha iyi olabileceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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