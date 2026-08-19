Beşiktaş, İtalya'dan bir yıldız daha için kolları sıvadı. Bonservisi Juventus'ta bulunan ve geçen sezonu Atletico Madrid'de geçiren Arjantinli yıldız Nico Gonzalez için kiralama teklifi yapıldı.

Beşiktaş’a İtalya’dan bir yıldız daha geliyor. Son olarak dünya yıldızı Dusan Vlahovic’i transfer ederek taraftarını mutlu eden Kara Kartal, bir yıldız için daha kolları sıvadı. Sağ kanat için transfer çalışmaları sürerken birçok futbolcunun ismi listeye girmişti. Siyah beyazlılar, bonservisi Juventus’ta bulunan Nico Gonzalez’e gözünü dikti. Arjantinli futbolcu için Juventus’a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldı. Juventus ile 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan Gonzalez’in güncel piyasa değeri 22 milyon avro olarak gösteriliyor.

Beşiktaş, Arjantinli yıldız için kiralama teklifi yaptı! Willock ve Goretzka...

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Juventus, Nico Gonzalez’in geleceğiyle ilgili farklı seçenekleri değerlendirmeye hazır olsa da Torino ekibinin tercihi net. İtalyan devi, bir defa daha kiralama yerine oyuncunun bonservisinin kalıcı olarak el değiştirmesini istiyor. Tarafların önümüzdeki günlerde görüşmeleri sürdürmesi ve iki kulübün de beklentilerini karşılayacak bir formül üzerinde anlaşmaya çalışması bekleniyor. Juventus’un kesin satış konusunda ısrarcı olması nedeniyle Beşiktaş’ın teklifini yeniden şekillendirip şekillendirmeyeceği merak konusu.

WILLOCK EL YAKTI

Beşiktaş, Joe Willock’un transferi için Newcastle United’a 12 milyon avroluk teklifte bulundu. İngiliz kulübünün 20 milyon avro talep etmesi sebebiyle şimdilik görüşmeler durduruldu. Siyah beyazlıların son olarak Bayern Münih forması giyen Leon Goretzka’yı da gündemine aldığı öğrenildi. 31 yaşındaki oyuncunun bonservisi elinde bulunuyor.

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