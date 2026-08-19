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Lyon-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu devam ediyor

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Lyon-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu devam ediyor
Fotoğraf Başlığı Lyon-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Lyon eşleşmesinin ilk maçında sahasında 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertli ekipte Mason Greenwood'un ikinci yarının başında attığı gol, Fransız temsilcisinin üstünlüğünü sona erdirirken tur için avantaj elde edilmesini sağlayamadı. Şimdi gözler ''Lyon-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman?'' sorusunun cevabına çevrildi.

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Fenerbahçe ile Lyon arasındaki ikinci karşılaşmanın tarihi ve saati belli oldu. Sarı-lacivertliler, Fransız ekibine konuk olacak ve iki maç sonunda turu geçen taraf Şampiyonlar Ligi lig aşamasında mücadele etme hakkı kazanacak. Peki Lyon-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Fenerbahçe Lyon'u elerse ne olacak, elenirse Avrupa'da yoluna devam edecek mi?

Lyon-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu devam ediyor
Başlık ResmiLyon-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu devam ediyor

LYON-FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Olimpik Lyon arasındaki Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşması 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü oynanacak.

Fransa'da oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak. İlk maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, tur için deplasmanda galibiyet arayacak.

Lyon-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu devam ediyor
Başlık ResmiLyon-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu devam ediyor

FENERBAHÇE LYON'U YENERSE NE OLUR, YENİLİRSE NE OLUR?

Fenerbahçe, Fransa'daki rövanş karşılaşmasını kazanırsa Lyon'u eleyerek Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yükselecek.

İlk maçın 1-1 tamamlanması nedeniyle rövanşta alınacak her türlü Fenerbahçe galibiyeti sarı-lacivertli ekibi tur atlatacak. Fenerbahçe'nin 1-0, 2-1, 3-1 veya daha farklı bir skorla kazanması halinde toplam skor Fenerbahçe lehine olacak.

Fenerbahçe rövanşta Lyon'a yenilirse Şampiyonlar Ligi hedefi sona ererek Avrupa kupalarına veda etmiş olmayacak.

Lyon-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu devam ediyor
Başlık ResmiLyon-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu devam ediyor

LYON-FENERBAHÇE BERABERE KALIRSA NE OLUR?

Rövanşın beraberlikle sonuçlanması halinde karşılaşma uzatmalara gidecek. Uzatma bölümünde de eşitliğin bozulmaması halinde Şampiyonlar Ligi'nde turu geçecek takım penaltı atışları sonucunda belirlenecek.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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