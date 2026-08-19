Lyon-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu devam ediyor
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Lyon eşleşmesinin ilk maçında sahasında 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertli ekipte Mason Greenwood'un ikinci yarının başında attığı gol, Fransız temsilcisinin üstünlüğünü sona erdirirken tur için avantaj elde edilmesini sağlayamadı. Şimdi gözler ''Lyon-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman?'' sorusunun cevabına çevrildi.
Fenerbahçe ile Lyon arasındaki ikinci karşılaşmanın tarihi ve saati belli oldu. Sarı-lacivertliler, Fransız ekibine konuk olacak ve iki maç sonunda turu geçen taraf Şampiyonlar Ligi lig aşamasında mücadele etme hakkı kazanacak. Peki Lyon-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Fenerbahçe Lyon'u elerse ne olacak, elenirse Avrupa'da yoluna devam edecek mi?
LYON-FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe ile Olimpik Lyon arasındaki Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşması 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü oynanacak.
Fransa'da oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak. İlk maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, tur için deplasmanda galibiyet arayacak.
FENERBAHÇE LYON'U YENERSE NE OLUR, YENİLİRSE NE OLUR?
Fenerbahçe, Fransa'daki rövanş karşılaşmasını kazanırsa Lyon'u eleyerek Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yükselecek.
İlk maçın 1-1 tamamlanması nedeniyle rövanşta alınacak her türlü Fenerbahçe galibiyeti sarı-lacivertli ekibi tur atlatacak. Fenerbahçe'nin 1-0, 2-1, 3-1 veya daha farklı bir skorla kazanması halinde toplam skor Fenerbahçe lehine olacak.
Fenerbahçe rövanşta Lyon'a yenilirse Şampiyonlar Ligi hedefi sona ererek Avrupa kupalarına veda etmiş olmayacak.
LYON-FENERBAHÇE BERABERE KALIRSA NE OLUR?
Rövanşın beraberlikle sonuçlanması halinde karşılaşma uzatmalara gidecek. Uzatma bölümünde de eşitliğin bozulmaması halinde Şampiyonlar Ligi'nde turu geçecek takım penaltı atışları sonucunda belirlenecek.