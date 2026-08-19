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Yaşam

Afyonkarahisar sera zehirlenmesi: 24 işçi hastaneye kaldırıldı

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Afyonkarahisar'daki bir serada haşere ilaçlaması sonrası iş başı yapan çalışanlar kimyasal gaza maruz kalarak zehirlendi. Olayda 24 işçi hastanede tedavi altına alınırken, tedaviyi reddeden 20 kişi AFAD ekiplerinin kontrolünün ardından eve gönderildi. Polisin inceleme başlattığı olayda, belirtilerin sonradan ortaya çıkması nedeniyle vaka sayısının artmasından endişe ediliyor.

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Afyonkarahisar'da ilaçlama yapılan domates serasında zehirlenerek hastaneye kaldırılanların sayısı 24'e yükselirken, gaza maruz kalan 20'ye yakın işçi, hastane sevkini reddetmeleri üzerine AFAD ekipleri tarafından özel cihazlarla kontrole tabi tutularak evlerine gönderildi.

Olay, kent merkezine bağlı Erkmen beldesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Alarko Tarım'a ait Alsera isimli domates ve sebze serasında meydana geldi. İddiaya göre, serada domates hasadının sona ermesinin ardından haşere ve zararlılara karşı 2 gün önce ilaçlama yapıldı.

Afyonkarahisar sera zehirlenmesi: 24 işçi hastaneye kaldırıldı
Başlık ResmiAfyonkarahisar sera zehirlenmesi: 24 işçi hastaneye kaldırıldı

İŞÇİLER ZEHİRLENDİ

İki gündür izinli olan işçiler bugün firma tarafından üretim için seraya çağrıldı. Sabah saatlerinde iş başı yapan 80’e yakın işçiler arasından bazıları kusma ve ateşlenme şikayetiyle amirlerine başvurdu. Bunun üzerine birkaç çalışan iş yeri tarafından özel araçlar ile hastanelere gönderildi. Ardından durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilerek yardım istenildi.

Afyonkarahisar sera zehirlenmesi: 24 işçi hastaneye kaldırıldı
Başlık ResmiAfyonkarahisar sera zehirlenmesi: 24 işçi hastaneye kaldırıldı

VAKA SAYISININ ARTMASI İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD'a bağlı özel kıyafetli Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri tarafından özel cihazlarla kontrole tabi tutuldu. İşçilerden gazdan etkilendikleri belirlenen 24 çalışan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Afyonkarahisar sera zehirlenmesi: 24 işçi hastaneye kaldırıldı
Başlık ResmiAfyonkarahisar sera zehirlenmesi: 24 işçi hastaneye kaldırıldı

Ardından söz konusu serada bulunan 20'ye yakın işçi ise ekiplere kendilerinde herhangi bir olumsuzluk olmadığını söyleyerek hastaneye sevklerini reddetti. Bunun üzerine özel cihazlarla kontrole tabi tutulan işçiler, ölçümlerinin normal çıkmasının ardından eve gönderildi.

Afyonkarahisar sera zehirlenmesi: 24 işçi hastaneye kaldırıldı
Başlık ResmiAfyonkarahisar sera zehirlenmesi: 24 işçi hastaneye kaldırıldı

Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatılırken, ilaçlamada kullanılan gaza maruz kalanların günün ilerleyen saatlerinde hastanelere başvurabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Afyonkarahisar
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