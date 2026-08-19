Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde deniz suyu sıcaklığının bir süredir 13 derece seviyelerinde seyretmesi dikkat çekti. Bölgeye giden tatilciler denize giremediklerini söyledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde deniz suyu sıcaklığı son 3 gündür 13 derece olarak kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde paylaşılan deniz suyu sıcaklığı bilgilerine göre İnebolu'da deniz suyu sıcaklığının son 3 gündür 13 derece seviyesinde olduğu kaydedildi.

Yaz mevsiminin sıcak günlerinin geçirildiği bu dönemde deniz suyu sıcaklığındaki düşüş, vatandaşların ve tatilcilerin dikkatlerinden kaçmadı.

Kastamonuda deniz bir türlü ısınmadı! Tatilciler soğuktan suya giremiyor

DÖNEMSEL OLARAK GÖRÜLEBİLİYOR

Karadeniz sahillerinde bazen görülen soğuk su yükselmesinin (upwelling) deniz suyu sıcaklığının düşmesinde etkili olabileceği düşünülüyor.

Denize girmek amacıyla sahile gelen bazı vatandaşlar suyun soğuk olması sebebiyle geri dönerken, bazı tatilciler güneşlenmeyi tercih etti, bazıları ise sadece ayaklarını suya soktu.

Ailesiyle ilçede tatil yapan Sami Sağlam, AA muhabirine, Ankara'dan İnebolu'ya geldiklerini aktardı.

Kastamonu'da deniz bir türlü ısınmadı! Tatilciler soğuktan suya giremiyor

"DENİZE GİRMEK İSTEDİK AMA GİREMEDİK"

Geldikleri günden beri denizin soğuk olduğunu söyleyen Sağlam, "Deniz 3 gündür soğuk ama bugün biraz daha sakin ve dalga yok. Bugün denize girmeye karar verdik ama giremedik. Isınırsa gireceğiz. Karadeniz Bölgesi soğuk olur. Ağustos'un 15'inden sonra soğuk olur." ifadelerini kullandı.

Tatilci Nursema Sağlam da çoğu zaman Ege Bölgesi'ni tercih ettiklerini fakat bu sene Karadeniz'i görmek istediklerini kaydederek, şunları söyledi:

"Açıkçası Karadeniz'le ilgili haberler biraz bizi korkutuyor. Çeşitli dalga ve ölüm haberleri oluyor. Bu nedenle çoğunlukla otelin havuzuna girmeyi tercih ettik ama denizden de çok uzak kalamadık. O yüzden bugün denizi biraz dingin görünce en azından ayaklarımızı sokalım, keyfini çıkaralım dedik. Yüzme bilmediğimiz için en azından tadını çıkarmak için buradayız."

Kastamonu'da deniz bir türlü ısınmadı! Tatilciler soğuktan suya giremiyor

İnebolu'ya 15 günlük tatil için İstanbul'dan gelen Erdoğan Çeltek ise denizin soğuk olduğunu fakat suya alıştıktan sonra denize girebildiğini söyledi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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