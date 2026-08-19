Dünya için çifte alarm: Denizlerde korkutan sıcaklık artışı, El Nino 'rekorla' geliyor: Gözler 2027’de

Avrupa'yı çevreleyen denizlerde iklim değişikliği nedeniyle sıcaklıklar hızla yükselirken, bilim insanları yeni bir tehlikeye dikkat çekti. Bu yıl bazı bölgelerde deniz sıcaklıkları ortalamanın 6 derece üzerine çıkarken, Pasifik Okyanusu'nda güçlenmesi beklenen El Nino'nun küresel sıcaklıkları ve doğal afetlerin şiddetini daha da artırabileceği bildirildi.

Bilim insanlarının yaptığı yeni araştırmalar, Avrupa çevresindeki denizlerin iklim değişikliği nedeniyle normalden çok daha hızlı ısındığını ortaya koydu. İrlanda'dan Akdeniz'e kadar uzanan geniş bir bölgede deniz sıcak hava dalgaları görülürken, uzmanlar bu durumun deniz ekosistemleri, gıda kaynakları ve kıyı toplulukları açısından ciddi risk oluşturduğu uyarısında bulundu.

Dünya için çifte alarm: Denizler normalden hızlı ısındı, El Nino rekorla geliyor: Gözler 2027’de

DENİZ SICAKLIKLARI ARTTI

World Weather Attribution (WWA) bünyesinde İsviçre, İsveç, ABD, İrlanda ve İngiltere'den bilim insanlarının yaptığı analize göre, fosil yakıt kullanımının neden olduğu iklim değişikliği Akdeniz'deki deniz sıcaklıklarını yaklaşık 2 derece artırdı. Biskay Körfezi ve İber Yarımadası çevresindeki ısınma 1,4 dereceye, Kelt bölgesindeki artış ise 1,3 dereceye ulaştı.

Dünya için çifte alarm: Denizler normalden hızlı ısındı, El Nino rekorla geliyor: Gözler 2027’de

Bu yıl Biskay Körfezi ve İber kıyılarının yaklaşık yüzde 90'ında, Batı Akdeniz'in yüzde 80'inde ve Doğu Akdeniz'in yüzde 70'inde deniz sıcak hava dalgası etkili oluyor. İklim değişikliği olmasaydı bu oranların sırasıyla yüzde 40, yüzde 40 ve yüzde 9 civarında kalacağı hesaplandı.

DOĞA VE GIDA SİSTEMLERİ İÇİN RİSK

Uzmanlara göre aşırı deniz sıcaklıkları mercan, sünger ve makroalg gibi ekosistem için önemli türlerin toplu şekilde ölmesine neden olabilir. Bunun yanı sıra kuş ve deniz memelilerinin popülasyonlarında da ciddi düşüşler yaşanabilir. Imperial College London'dan iklim bilimci Friederike Otto, fosil yakıtlardan uzaklaşmanın geciktirilmesinin okyanus ekosistemlerini daha büyük bir yok oluş riskiyle karşı karşıya bıraktığını belirtti.

Dünya için çifte alarm: Denizler normalden hızlı ısındı, El Nino rekorla geliyor: Gözler 2027’de

2027’NİN BAŞINDA ZİRVE YAPMASI BEKLENİYOR

Denizlerdeki sıcaklık artışı sürerken, Pasifik'teki El Nino'nun da tabloyu daha da ağırlaştırabileceği belirtiliyor. NOAA'nın son tahminlerine göre El Nino'nun 2026'nın sonları ile 2027'nin başlarında beklenenden daha güçlü şekilde zirve yapma ihtimali bulunuyor. Hatta olayın 1950'den bu yana kaydedilen en şiddetli El Nino olma ihtimali yaklaşık yüzde 70 olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar, küresel ısınmanın etkileriyle birleşen güçlü bir El Nino'nun sıcaklık rekorlarını ve bazı doğal afetlerin şiddetini artırabileceği uyarısında bulunuyor. Bu nedenle 2026 ve özellikle 2027'nin küresel ölçekte en sıcak yıllar arasında yer alabileceği öngörülüyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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