Altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 0,6 artışla 6 milyon 795 bin liraya yükseldi. Gün içinde 6 milyon 796 bin lirayı gören altında toplam işlem hacmi 2,9 milyar lirayı aştı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 687 bin 501 lira, en yüksek 6 milyon 796 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,6 artışla 6 milyon 795 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 757 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 921 milyon 137 bin 687,60 lira, işlem miktarı ise 435,66 kilogram oldu.

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 795 bin liraya yükseldi

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 18 milyon 484 bin 968,72 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Dünya Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, QNB Bank ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

ALTINDA BUGÜN GERÇEKLEŞEN İŞLEMLERE İLİŞKİN VERİLER ŞÖYLE

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 6.757.000,00 4.375,00 En Düşük 6.687.501,00 4.351,75 En Yüksek 6.796.000,00 4.395,00 Kapanış 6.795.000,00 4.385,00 Ağırlıklı Ortalama 6.714.899,31 4.358,70 Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.921.137.687,60 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 435,66 Toplam İşlem Adedi 83

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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