Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) ‘elektriğe zam gelecek’ iddialarını yalanladı. Planlanmış güncel bir fiyat çalışmasının bulunmadığını belirten DMM “İddialar gerçek dışıdır. Toplumsal algıyı manipüle etmek amacıyla ortaya atılan provokatif iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur” denildi.

Son olarak nisan ayında zam yapılan elektrik faturalarına yüzde 40-50 aralığında zam geleceği yönündeki haberler, kısa sürede gündem oldu. Bazı basın organlarında yer alan zam iddialarına ilişkin Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden bir açıklama geldi.

“FİYAT DÜZENLEME ÇALIŞMASI YOK”

Zam iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten DMM, “Yetkili kurumlar tarafından planlanmış güncel herhangi bir fiyat düzenleme çalışması bulunmamaktadır” diye belirtti.

DMM’den elektriğe zam gelecek iddiasına yalanlama: 'Güncel bir fiyat çalışması yok'

“İDDİALAR GERÇEK DIŞIDIR”

DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı basın organları ve sosyal medya mecralarında dolaşıma sokulan "elektrik tüketim ücretlerine yakın zamanda çok yüksek oranlarda zam yapılacağı" yönündeki iddialar gerçek dışıdır. Yetkili kurumlar tarafından planlanmış güncel herhangi bir fiyat düzenleme çalışması bulunmamaktadır. Ekonomik beklentileri olumsuz etkilemek ve toplumsal algıyı manipüle etmek amacıyla ortaya atılan bu tür spekülatif ve provokatif iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur.

NE OLMUŞTU?

Elektriğe ekim ayında yüksek oranlı zam yapılacağı yönündeki iddialar kısa sürede gündem oldu. Enerji yönetiminin maliyetlerin karşılanması için yüzde 40-50 aralığında zam ihtiyacı olduğu, eylül ayında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yapılacak görüşmelerin ardından bu oranda bir zammın yapılacağı iddia edildi.

Elektriğe zam yapılıp yapılmayacağı Hazine ve Maliye Bakanlığı ile eylül ayında yapılacak görüşmeler çerçevesinde netlik kazanacak. Elektriğe, en son nisan ayında yüzde 25 zam yapılmıştı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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