ChatGPT'de gençler için yeni dönem: O içeriklere sıkı kısıtlama, kontrol anne-babalarda olacak

OpenAI, genç kullanıcıları hedefleyen yeni ChatGPT sürümünü kullanıma sundu. Yeni sistemde hassas içeriklere yönelik daha sıkı kısıtlamalar getirilirken, ebeveynlere de çocuklarının yapay zekâ kullanımını yönetebilmeleri için yeni seçenekler sunuldu.

OpenAI, gençlerin ChatGPT kullanımını daha güvenli hale getirmek amacıyla özel bir sürüm geliştirdi. Şirket, sistemin bir kullanıcının 18 yaşından küçük olduğunu tahmin etmesi veya kullanıcının 13-17 yaş arasında olduğunu belirtmesi halinde hesabın otomatik olarak genç kullanıcı grubuna alınacağını açıkladı.

EK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ DEVREDE

Gençlere yönelik hesaplarda kendine zarar verme, intihar, şiddet, yeme bozuklukları ve cinsel içeriklere karşı ek güvenlik önlemleri uygulanacak. ChatGPT'nin ayrıca kullanıcıların yapay zekâya duygusal olarak bağımlı hale gelmesini teşvik etmeyecek ve sohbet robotunu insan ilişkilerinin yerine koymayacak şekilde tasarlandığı belirtildi.

EBEVEYNLER BU DURUMLARDA UYARI ALABİLECEK

Ebeveynler, çocuklarının hesabını kendi hesaplarına bağlamaları halinde hafıza ve sohbet geçmişi gibi bazı ayarları yönetebilecek. Ayrıca ChatGPT'nin belirli saatlerde kullanılmasını engelleyebilecekler. Ancak OpenAI, ebeveynlerin çocuklarının sohbetlerini genel olarak göremeyeceğini, yalnızca ciddi kendine zarar verme riski tespit edilmesi gibi sınırlı durumlarda uyarı alabileceklerini bildirdi.

ChatGPTde gençler için yeni dönem: O içeriklere sıkı kısıtlama, kontrol anne-babalarda olacak

Yeni sürümde eğitim odaklı özellikler de bulunuyor. "Çalışma Modu" gibi araçlarla öğrencilerin yalnızca hazır cevaplar alması yerine, sorunları adım adım çözmelerine yardımcı olunması hedefleniyor. Testler ve diğer öğrenme araçları da genç kullanıcıların eğitim süreçlerini destekleyecek.

OpenAI'nin hamlesi, gençler arasında üretken yapay zekâ kullanımının hızla yaygınlaştığı bir dönemde geldi. Ebeveynler, araştırmacılar ve politikacılar, çocukların uygunsuz içeriklere ulaşması, yapay zekâya duygusal bağımlılık geliştirmesi ve teknolojinin eğitim üzerindeki etkileri konusunda uzun süredir endişelerini dile getiriyor.

Öte yandan OpenAI, bazı ailelerin chatbotun çocuklarının intiharlarına katkıda bulunduğunu öne sürerek açtığı davalarla da karşı karşıya. Bu gelişmeler, şirket üzerindeki genç kullanıcılar için daha güçlü güvenlik önlemleri alma baskısını artırıyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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