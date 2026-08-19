Rusya'nın 'tehlikeli hava sahası' uyarısı, ABD uçağını yolundan döndürdü

Antarktika’ya giden bir ABD Hava Kuvvetleri uçağının, Rusya'dan "potansiyel olarak tehlikeli" hava sahası faaliyeti konusunda bir uyarı alınmasının ardından Yeni Zelanda’ya geri döndüğü belirtildi.

CNN'in Yeni Zelanda Sivil Havacılık İdaresine (CAA) dayandırdığı haberine göre, Antarktika'ya varmak üzere havalanan ABD Hava Kuvvetlerine ait bir uçak, Yeni Zelanda'nın yayımladığı NOTAM'ın (havacılara uyarı) ardından havalandığı Christchurch Havalimanı'na geri döndü.

'TEHLİKELİ HAVA SAHASI' UYARISI GERİ DÖNDÜRDÜ

Söz konusu "potansiyel olarak tehlikeli" hava sahası faaliyeti uyarısının Rusya Devlet Hava Trafik Yönetimi Birliğinden yapıldığı, bunun üzerine Yeni Zelanda'nın uçağa NOTAM verdiği aktarıldı.

CAA'dan yapılan başka bir açıklamada ise Rus hava trafik idaresi tarafından, planlanan bir füze fırlatma işlemi ve "Yeni Zelanda’nın Okyanus Uçuş Bilgi Bölgesi (FIR) sınırları içindeki uluslararası hava sahasına yönelik muhtemel tehlike" konusunda bilgi verildiği belirtildi. Söz konusu bölge, 30 milyon kilometrekarelik bir alanı kaplayan ve dünyanın en büyük hava sahalarından biri olarak öne çıkıyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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