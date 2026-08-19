Brezilya'da katliam gibi kaza! 20'den fazla can kaybı var

Brezilya'nın Parana eyaletinde korkunç bir kaza meydana geldi. Bir minibüs ile kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu en az 23 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Korkunç kaza, Brezilya'nın güneyindeki Parana eyaletinde meydana geldi. BR-373 kara yolunda seyir halindeki bir minibüs ile kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

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23 KİŞİ CAN VERDİ

Kazada minibüste bulunan 23 yolcunun hayatını kaybettiği belirlendi. 5 kişi ise yaralı olarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin çoğunun, Imbituva Belediyesi Sağlık Müdürlüğüne ait minibüste bulunduğu öğrenildi.

İlk belirlemelere göre kazanın, kamyonun seyir halindeyken karşı şeride geçmesi sonucu meydana geldiği değerlendiriliyor. Kamyonun karşı yönden gelen minibüse çarpmasıyla iki araçta da büyük hasar oluştu. Çarpışmanın şiddeti nedeniyle ekiplerin araçlarda bulunan kişilere ulaşmakta güçlük çektiği bildirildi.

Brezilyada katliam gibi kaza! 20den fazla can kaybı var

NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Kazanın kesin nedeni henüz açıklanmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Brezilya'da büyük üzüntüye yol açan kazada hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakınlarına haber verilmesi için de çalışmaların devam ettiği belirtildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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