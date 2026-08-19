2026-KPSS Ön Lisans sınavına katılacak binlerce aday, sınav giriş belgelerinin hangi tarihte erişime açılacağını araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS Ön Lisans için normal başvuru dönemini kaçıran adaylar, 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü başlayan geç başvuru sürecinden yararlanabilecek. Geç başvurular 20 Ağustos 2026 saat 23.59'da sona erecek. Sınava katılacak adayların güncel takvimi takip etmesi gerekiyor. Peki, KPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

KPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? 2026 KPSS sınavına geri sayım başladı

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesinin açıklanacağı tarih henüz ÖSYM tarafından duyurulmadı.

Sınava giriş belgesinde adayların hangi okulda, hangi binada ve hangi salonda sınava gireceği bilgileri yer alacak. Belge yayımlandığında adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sınav yerlerini öğrenebilecek.

KPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? 2026 KPSS sınavına geri sayım başladı

2024-KPSS Ön Lisans sınavı 1 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilmişti. ÖSYM, adayların sınava girecekleri bina ve salon bilgilerinin bulunduğu sınava giriş belgelerini 22 Ağustos 2024 tarihinde saat 15.15'ten itibaren erişime açmıştı.

Bu yılın KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesinin de sınavdan yaklaşık 10 gün önce erişime açılması öngörülüyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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