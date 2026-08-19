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KPSS ön lisans geç başvurular bugün başlıyor! Sınav ücreti ne kadar?

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KPSS ön lisans geç başvurular bugün başlıyor! Sınav ücreti ne kadar?
Fotoğraf Başlığı KPSS ön lisans geç başvurular bugün başlıyor! Sınav ücreti ne kadar?

2026 KPSS Ön Lisans için normal başvuru dönemini kaçıran adayların beklediği geç başvuru süreci bugün başlıyor. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde başvuru ekranının açılış ve kapanış saatleri, KPSS ön lisans geç başvuru ücreti ve ödeme yöntemi adayların gündeminde. Peki, KPSS ön lisans geç başvuruları ne zaman, sınav ücreti ne kadar?

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Kamu kurumlarında görev almak amacıyla 2026 KPSS Ön Lisans'a katılacak adaylar için geç başvurular bugün başlıyor. Temmuz ayında başlayan normal başvuru döneminde işlemlerini tamamlayamayan adaylara tanınan geç başvuru hakkı için ÖSYM AİS ekranı bugün erişime açılıyor. Başvurusunu tamamlamak isteyen adaylar "KPSS ön lisans geç başvurular ne zaman, saat kaçta başlayacak?" ve "KPSS ön lisans geç başvuru ücreti ne kadar?" sorularına cevap arıyor.

KPSS ÖN LİSANS GEÇ BAŞVURULAR NE ZAMAN?

2026 KPSS Ön Lisans geç başvuruları 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 10.00'da başlayacak. Geç başvuru ekranı 20 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 23.59'a kadar açık kalacak. Böylece 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasındaki normal başvuru döneminde işlemlerini gerçekleştiremeyen adaylar için iki günlük ek süre tanınmış olacak.

KPSS ön lisans geç başvurular bugün başlıyor! Sınav ücreti ne kadar?
Başlık ResmiKPSS ön lisans geç başvurular bugün başlıyor! Sınav ücreti ne kadar?

Adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle gerçekleştirebiliyor. ÖSYM kılavuzuna göre sınav ücretinin de belirtilen süre içerisinde yatırılması gerekiyor. Ücretini zamanında yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmış kabul edilmeyecek ve işleme alınmayacak.

KPSS ÖN LİSANS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ

2026 KPSS Ön Lisans için normal dönemde sınav ücreti 800 TL olarak belirlenmişti. ÖSYM'nin geç başvuru uygulamasında ücret yüzde 50 artırımlı olarak alındığı için KPSS Ön Lisans geç başvuru ücreti 1.200 TL olarak uygulanıyor.

KPSS ön lisans geç başvurular bugün başlıyor! Sınav ücreti ne kadar?
Başlık ResmiKPSS ön lisans geç başvurular bugün başlıyor! Sınav ücreti ne kadar?
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Editör : İREM ÖZCAN
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