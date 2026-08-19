Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Balıkta bereket sinyali! Palamut denizi doldurdu

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Balıkta bereket sinyali! Palamut denizi doldurdu

1 Eylül’de başlayacak balıkçılık sezonu öncesinde denizlerden umut veren haberler geliyor. Palamut ve torik avının küçük ölçekli balıkçılar için 15 Ağustos’ta başlamasıyla ilk veriler ortaya çıktı. Karadeniz’de palamudun bol olduğu belirtilirken, istavrit, sardalya ve diğer bazı türlerde de olumlu sinyaller geliyor. Balıkçılar sadece ürün bolluğu değil, girdi maliyetlerinin de fiyatları etkileyeceğini söylüyor.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
Kaan Zenginli
KAAN ZENGİNLİ

Denizlerde 2026-2027 balıkçılık sezonu için geri sayım başladı. Gırgır ve trol teknelerinin 15 Nisan’da başlayan av yasağı 1 Eylül’de sona erecek. Ancak palamut ve torik için küçük ölçekli balıkçılar 15 Ağustos itibarıyla denize çıktı. İlk avlarla birlikte özellikle Karadeniz’den umut veren haberler gelmeye başladı. Samsun Deniz Ürünleri Avcıları Üretici Birliği Başkanı Cemal Malkoç, İğneada’dan Hopa’ya kadar yapılan gözlemlerde palamudun bol olduğunu belirterek, “Bu sene halk bol miktarda palamut yiyecek” dedi. Alaplı’da yaklaşık 400 gramlık palamutların 100 liradan, Sinop’ta ise ilk palamutların 150-200 liradan tezgâha çıkması da beklentileri güçlendirdi.

ÖNERİLEN HABERLER
24 saat canlı takip! 4 bölge yakın markaja alındı
YAŞAM

24 saat canlı takip! 4 bölge yakın markaja alındı' Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz’de balık tekneleri izlenecek

SARDALYA VE LÜFER HAREKETLİ

Palamudun yanı sıra küçük çaplı tekneler ve olta balıkçılarından gelen avlar da yeni sezon için umut veriyor. Karadeniz ve Marmara’da istavrit, sardalya ve bazı bölgelerde lüfer başta olmak üzere farklı türlerde hareketlilik görülüyor. Çanakkale’de özellikle sardalyanın bol olduğu ve uygun fiyatıyla yoğun talep gördüğü bildiriliyor. 2025 yılında Türkiye’de 346 bin 366 ton deniz balığı avlanırken, bunun 245 bin 261 tonunu hamsi, 28 bin 388 tonunu çaça ve 19 bin 667 tonunu sardalya oluşturdu. Hamside geçen sezonun yüksek av miktarı yeni sezon için önemli bir referans olsa da 2026-2027 sezonunda aynı bolluğun devam edeceğini gösteren kesin bir veri henüz bulunmuyor.

Balıkta bereket sinyali! Palamut denizi doldurdu
Başlık ResmiBalıkta bereket sinyali! Palamut denizi doldurdu

HALLERDE GÖZLER 1 EYLÜL’DE

İstanbul Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde balıkçılık yapan Hasan Pınarbaşı, küçük teknelerden gelen balıklarda hareketlilik gördüklerini belirterek, “Palamudun yanı sıra istavrit ve diğer bazı türlerde de avların iyi gittiğini görüyoruz. Küçük teknelerin verdiği sinyaller olumlu. 1 Eylül’den sonra büyük tekneler denize çıktığında asıl tablo ortaya çıkacak. Balık bol gelirse fiyatların da vatandaşın lehine hareket etmesini bekliyoruz. Şimdilik tabloyu olumlu görüyoruz” dedi.

Balıkta bereket sinyali! Palamut denizi doldurdu
Başlık ResmiBalıkta bereket sinyali! Palamut denizi doldurdu

2025’TE PALAMUT ÇIKMAMIŞTI

Geçen sezon palamudun azalması fiyatlara da yansımıştı. Gürpınar Hali’nde palamudun ortalama kilogram fiyatı 2024’te 88 lira iken 2025’te 275 liraya yükseldi. Bu yıl ise erken başlayan avdan gelen ilk sonuçlar tersine bir tabloya işaret ediyor. Palamudun yanı sıra sardalya ve istavritte de olumlu sinyaller alınması, 1 Eylül’den sonra tezgâhlarda arzın artabileceği beklentisini güçlendiriyor. Ancak balığın bol olması tek başına ucuzluk anlamına gelmiyor. Mazot, işçilik, tekne ve ağ bakımı, nakliye, hal masrafları ve perakendeci marjı fiyatları belirleyecek. Asıl sınav 1 Eylül’de başlayacak ve ilk 10 günlük av, 2026-2027 sezonunun gerçek bereketini ortaya koyacak.

ÖNERİLEN HABERLER
Eminönü
DÜNYA

Eminönü'nde yediği balık ekmeği unutamadı! Japon Bakanın yeni paylaşımı gündem oldu

FİYATI SADECE DENİZ DEĞİL MALİYETLER BELİRLEYECEK

Denizden gelen bereket sinyalleri “ucuz balık” umudunu artırsa da madalyonun bir de kara tarafı var. Geçmiş yıllarda ağların dolması fiyatların anında dibe vurması anlamına geliyordu. Ancak günümüzde balığın bol çıkması tek başına ucuzluk için yeterli değil. Balığın denizden sofraya uzanan yolculuğunda; katlanan mazot fiyatları, tayfa yevmiyeleri, ağ ve tekne bakım masrafları, nakliye, hal rüsumları ve perakendeci kâr marjı gibi ağır yükler bulunuyor. 1 Eylül’de ağlar dolsa bile, tezgâhtaki nihai etiketi denizdeki bolluk kadar karadaki bu operasyonel masraflar şekillendirecek.

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
BATAKLIĞI TEM KURUTACAK
BATAKLIĞI TEM KURUTACAK
Çetelere karşı yeni dönem başlıyor
KURİŞ’İN İLHAM KAYNAĞI FETÖ
KURİŞ’İN İLHAM KAYNAĞI FETÖ
Glooper, stratejik bir karşı istihbarat ürünü
GELİR YÜZDE 10 ARTABİLİR!
GELİR YÜZDE 10 ARTABİLİR!
Evli ve çocuklu asgari ücretliye yeni model önerisi!
"TALEPTE BULUNMAYACAĞIZ"
Çetin'den erteleme, transfer ve Asensio sözleri
G.SARAY'DAN JET CEVAP
G.SARAY'DAN JET CEVAP
Osimhen için 150 milyon avroluk teklif
ROTA YİNE İTALYA
ROTA YİNE İTALYA
Beşiktaş'tan Arjantinli yıldız için kiralama teklifi
GÖZLER EKİM MGK'SINDA!
GÖZLER EKİM MGK'SINDA!
Terörsüz Türkiye’de yeni süreç başlıyor!
EV SATACAKLAR DİKKAT!
EV SATACAKLAR DİKKAT!
Emlak ilanlarında yeni dönem başladı
ERDOĞAN PLANI BOZDU!
ERDOĞAN PLANI BOZDU!
Netanyahu’nun “Kürt oyunu” Ankara’dan döndü
PALAMUT DENİZİ DOLDURDU
PALAMUT DENİZİ DOLDURDU
Balıkçılar sezon öncesi müjdeyi verdi!
DEVLETTEN DESTEK YAĞDI!
DEVLETTEN DESTEK YAĞDI!
Elektrik, doğal gaz, engelli ve yaşlı aylığı, GSS primi
TRİLYONLUK HEDEF!
TRİLYONLUK HEDEF!
Türkiye'nin yapay zekada 2026-2030 eylem planı hazır
İŞTE SALDIRININ PERDE ARKASI
İŞTE SALDIRININ PERDE ARKASI
"Yıllardır tanışıyorlardı, yanına tek başına gitti"
KADIKÖY'DE KAZANAN YOK
KADIKÖY'DE KAZANAN YOK
Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı
SALDIRGAN ESKİ CHP'Lİ ÇIKTI
SALDIRGAN ESKİ CHP'Lİ ÇIKTI
Yeni Parti milletvekili bıçaklandı, işte son durumu!
O SKANDALA SORUŞTURMA
O SKANDALA SORUŞTURMA
Paylaşımı yurt dışına çıktıktan sonra yapmışlar!
NELER YAPMIŞ NELER!
NELER YAPMIŞ NELER!
Tuğyan'la ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı
TRABZON'DA İHA PANİĞİ!
TRABZON'DA İHA PANİĞİ!
Araçların üzerine düşüp patladı
RUS EKİBİNE VEDA ETTİ
RUS EKİBİNE VEDA ETTİ
Batrakov, G.Saray'a transferini açıkladı
TÜM DENGELER DEĞİŞEBİLİR
TÜM DENGELER DEĞİŞEBİLİR
Altın yatırımcısına Eylül uyarısı!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Devletten destek yağdı! Elektrik, doğal gaz, engelli ve yaşlı aylığı, GSS primi
Devletten kalem kalem destek yağdı!
Kaydet
Esnafa iş yeri seçiminde dijital destek sağlanacak! Harita tabanlı karar destek sistemi devrede
Esnafa iş yeri seçiminde dijital destek sağlanacak!
Kaydet
Yapay zekâda trilyonluk hedef! Türkiye'nin 2026-2030 eylem planı hazır
Türkiye'nin 2026-2030 eylem planı hazır
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.