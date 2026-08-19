1 Eylül’de başlayacak balıkçılık sezonu öncesinde denizlerden umut veren haberler geliyor. Palamut ve torik avının küçük ölçekli balıkçılar için 15 Ağustos’ta başlamasıyla ilk veriler ortaya çıktı. Karadeniz’de palamudun bol olduğu belirtilirken, istavrit, sardalya ve diğer bazı türlerde de olumlu sinyaller geliyor. Balıkçılar sadece ürün bolluğu değil, girdi maliyetlerinin de fiyatları etkileyeceğini söylüyor.

Denizlerde 2026-2027 balıkçılık sezonu için geri sayım başladı. Gırgır ve trol teknelerinin 15 Nisan’da başlayan av yasağı 1 Eylül’de sona erecek. Ancak palamut ve torik için küçük ölçekli balıkçılar 15 Ağustos itibarıyla denize çıktı. İlk avlarla birlikte özellikle Karadeniz’den umut veren haberler gelmeye başladı. Samsun Deniz Ürünleri Avcıları Üretici Birliği Başkanı Cemal Malkoç, İğneada’dan Hopa’ya kadar yapılan gözlemlerde palamudun bol olduğunu belirterek, “Bu sene halk bol miktarda palamut yiyecek” dedi. Alaplı’da yaklaşık 400 gramlık palamutların 100 liradan, Sinop’ta ise ilk palamutların 150-200 liradan tezgâha çıkması da beklentileri güçlendirdi.

SARDALYA VE LÜFER HAREKETLİ

Palamudun yanı sıra küçük çaplı tekneler ve olta balıkçılarından gelen avlar da yeni sezon için umut veriyor. Karadeniz ve Marmara’da istavrit, sardalya ve bazı bölgelerde lüfer başta olmak üzere farklı türlerde hareketlilik görülüyor. Çanakkale’de özellikle sardalyanın bol olduğu ve uygun fiyatıyla yoğun talep gördüğü bildiriliyor. 2025 yılında Türkiye’de 346 bin 366 ton deniz balığı avlanırken, bunun 245 bin 261 tonunu hamsi, 28 bin 388 tonunu çaça ve 19 bin 667 tonunu sardalya oluşturdu. Hamside geçen sezonun yüksek av miktarı yeni sezon için önemli bir referans olsa da 2026-2027 sezonunda aynı bolluğun devam edeceğini gösteren kesin bir veri henüz bulunmuyor.

Balıkta bereket sinyali! Palamut denizi doldurdu

HALLERDE GÖZLER 1 EYLÜL’DE

İstanbul Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde balıkçılık yapan Hasan Pınarbaşı, küçük teknelerden gelen balıklarda hareketlilik gördüklerini belirterek, “Palamudun yanı sıra istavrit ve diğer bazı türlerde de avların iyi gittiğini görüyoruz. Küçük teknelerin verdiği sinyaller olumlu. 1 Eylül’den sonra büyük tekneler denize çıktığında asıl tablo ortaya çıkacak. Balık bol gelirse fiyatların da vatandaşın lehine hareket etmesini bekliyoruz. Şimdilik tabloyu olumlu görüyoruz” dedi.

Balıkta bereket sinyali! Palamut denizi doldurdu

2025’TE PALAMUT ÇIKMAMIŞTI

Geçen sezon palamudun azalması fiyatlara da yansımıştı. Gürpınar Hali’nde palamudun ortalama kilogram fiyatı 2024’te 88 lira iken 2025’te 275 liraya yükseldi. Bu yıl ise erken başlayan avdan gelen ilk sonuçlar tersine bir tabloya işaret ediyor. Palamudun yanı sıra sardalya ve istavritte de olumlu sinyaller alınması, 1 Eylül’den sonra tezgâhlarda arzın artabileceği beklentisini güçlendiriyor. Ancak balığın bol olması tek başına ucuzluk anlamına gelmiyor. Mazot, işçilik, tekne ve ağ bakımı, nakliye, hal masrafları ve perakendeci marjı fiyatları belirleyecek. Asıl sınav 1 Eylül’de başlayacak ve ilk 10 günlük av, 2026-2027 sezonunun gerçek bereketini ortaya koyacak.

FİYATI SADECE DENİZ DEĞİL MALİYETLER BELİRLEYECEK

Denizden gelen bereket sinyalleri “ucuz balık” umudunu artırsa da madalyonun bir de kara tarafı var. Geçmiş yıllarda ağların dolması fiyatların anında dibe vurması anlamına geliyordu. Ancak günümüzde balığın bol çıkması tek başına ucuzluk için yeterli değil. Balığın denizden sofraya uzanan yolculuğunda; katlanan mazot fiyatları, tayfa yevmiyeleri, ağ ve tekne bakım masrafları, nakliye, hal rüsumları ve perakendeci kâr marjı gibi ağır yükler bulunuyor. 1 Eylül’de ağlar dolsa bile, tezgâhtaki nihai etiketi denizdeki bolluk kadar karadaki bu operasyonel masraflar şekillendirecek.



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