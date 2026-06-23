Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 10 yıl önce hayata geçirdiği proje kapsamında Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi (BAGİS) devreye alındı. Bu kapsamda 12 metre ve üzerindeki balıkçı tekneleri 24 saat canlı takiple izlenebilecek. Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerdeki en büyük ve tek tesis olan Marmara Su Ürünleri Kontrol ve Denetim Merkezi ile kaçak avcılığın önüne geçilecek.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın açılışını gerçekleştirdiği Marmara Su Ürünleri Kontrol ve Denetim Merkezi, su ürünlerinin korunması ve kaçak avcılık faaliyetlerinin engellenmesi için çalışmalarına devam ediyor.

24 SAAT CANLI TAKİP

Marmara Su Ürünleri Kontrol ve Denetim Merkezi, Ege, Marmara, Akdeniz ve Karadeniz başta olmak üzere uluslararası sularda da yapılan avcılık faaliyetlerini 24 saat canlı takip edip müdahale edebilecek.

24 saat canlı takip! 4 bölge yakın markaja alındı Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz’de balık tekneleri izlenecek

TÜRKİYE'NİN TÜMÜNE HİZMET

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanı Erdal Üstündağ, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Üstündağ, merkezin Marmara Denizi'ne kıyısı olan yerlerle birlikte Türkiye'nin tümüne hizmet vereceğini söyledi.

24 saat canlı takip! 4 bölge yakın markaja alındı Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz’de balık tekneleri izlenecek

“EN BÜYÜK MERKEZLERDEN BİRİ”

Üstündağ, şöyle konuştu:

"Bu merkezde su ürünleri faaliyetlerinin izlenmesi, takibi yapılacak ve bu merkez Marmara Denizi'nde su ürünleri avcılığı sırasında herhangi bir ihlal tespit edildiğinde yine bu merkezde bulunan ekiplerimiz tarafından doğrudan denetim ve kontroller gerçekleştirilecek. Eğer Karadeniz, Akdeniz gibi başka bir denizimizde ihlal tespit edilirse de bu illerdeki ekiplerimiz bu merkezden uyarılarak denetim ve kontrollerini yapmaları sağlanacak. Bu anlamda da Karadeniz ve Akdeniz bölgesindeki en büyük merkezlerden biri burası.

2016’DA HAYATA GEÇİRİLDİ

Üstündağ, Bakanlığın 2016 yılında hayata geçirdiği proje kapsamında 12 metre ve üzerindeki balıkçı teknelerinin takibi ve izlenmesi için Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi'ni (BAGİS) devreye aldıklarını hatırlattı.

24 saat canlı takip! 4 bölge yakın markaja alındı Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz’de balık tekneleri izlenecek

19 METRE VE ÜZERİ GEMİLER ÖNCELİKLİ

Cihaz sayesinde nerede olduklarını anlık olarak takip ettiklerini ifade eden Üstündağ, "Şu anda balıkçılık sezonu dışında olduğumuz için gemilerimizi barınaklarda görüyorsunuz ama sezon içerisinde bunlar avcılık yaptıkları bölgelerde geminin cinsine, hareketlerine göre hangi avcılığı yaptığını da tahmin edebiliyoruz. 2016 yılında balıkçı gemilerine sistemi bakanlığımız ücretsiz monte etmişti. Tabii aradan 10 yıl geçince bu cihazların modernizasyonu ihtiyacı doğdu. BM Tarım Örgütü ve Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu (GFCM) ile yürütülen küresel çevre fonundan proje desteği alarak BAGİS cihazlarını yenilemeye başladık. İlk etapta 19 metre ve üzeri balıkçı gemilerinin cihazlarını ücretsiz değiştiriyoruz” dedi.

“KARAYA ÇIKARILAN ÜRÜNLERİ GÖRMÜŞ OLACAĞIZ”

Üstündağ, merkezde aynı anda balıkçı barınakları ile denetim çalışmalarını yürüten teknelerin de kameralarla anlık görüntülerinin izlenebildiğini söyledi:

Ekranda da görüldüğü gibi hem balıkçı barınaklarında hem de bakanlığımızın sahip olduğu kontrol gemilerinde kamera sistemimiz var. Ayrıca, avcılık sezonu içerisinde de bu barınaklarımızda karaya çıkarılan ürünleri görmüş olacağız. Yine bu merkezde kurulmuş bir radar sistemi ile Yalova'ya yakın olan bölgedeki deniz alanları taranarak deniz taşıtlarının faaliyetlerini takip edebiliyoruz. Bunun yanında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının deniz emniyeti için kullanmış olduğu ve 15 metre üzeri balıkçı gemilerinde olması gereken Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) cihazlarından gelen konum verilerinden de faydalanıyoruz

24 saat canlı takip! 4 bölge yakın markaja alındı Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz’de balık tekneleri izlenecek

TÜRKİYE’DE İLK OLACAK

Üstündağ, merkezin hemen yanında yine Türkiye'de ilk olacak Sucul Canlıları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin de kurulacağına vurgu yaptı. Üstündağ "Bu ünitede de el konulan, yardıma ihtiyacı olan, yaralanan deniz canlılarının kurtarma ve rehabilitasyon işlemleri yürütülecek ve tekrar doğal ortamına kazandırılması sağlanacak” dedi.

24 saat canlı takip! 4 bölge yakın markaja alındı Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz’de balık tekneleri izlenecek

TEK TESİS

Üstündağ “Tesisimiz özellikle Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerdeki en büyük ve tek olma özelliğinin yanı sıra Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin içerisinde de yine bu anlamdaki tek kontrol ve denetim merkezi” diye vurguladı.

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