24 saat canlı takip! 4 bölge yakın markaja alındı' Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz’de balık tekneleri izlenecek
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 10 yıl önce hayata geçirdiği proje kapsamında Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi (BAGİS) devreye alındı. Bu kapsamda 12 metre ve üzerindeki balıkçı tekneleri 24 saat canlı takiple izlenebilecek. Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerdeki en büyük ve tek tesis olan Marmara Su Ürünleri Kontrol ve Denetim Merkezi ile kaçak avcılığın önüne geçilecek.
- Merkez, Ege, Marmara, Akdeniz ve Karadeniz başta olmak üzere uluslararası sularda da avcılık faaliyetlerini 24 saat canlı takip edip müdahale edebilecektir.
- Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanı Erdal Üstündağ, merkezin Marmara Denizi'ne kıyısı olan yerlerle birlikte Türkiye'nin tümüne hizmet vereceğini belirtmiştir.
- Üstündağ, merkezde su ürünleri faaliyetlerinin izlenmesi ve takibi yapılacağını, Marmara Denizi'nde ihlal tespit edildiğinde ekiplerin doğrudan denetim gerçekleştireceğini, diğer denizlerde tespit edilen ihlallerde ise ilgili illerdeki ekiplerin merkezden uyarılacağını ifade etmiştir.
- Bakanlık, 2016 yılında hayata geçirdiği Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi (BAGİS) kapsamında 12 metre ve üzerindeki balıkçı teknelerinin takibi için cihazlar monte etmiştir.
- BAGİS cihazları, BM Tarım Örgütü ve Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu (GFCM) ile yürütülen küresel çevre fonundan proje desteği alarak yenilenmekte olup, ilk etapta 19 metre ve üzeri balıkçı gemilerinin cihazları ücretsiz değiştirilmektedir.
- Merkezde balıkçı barınakları ve kontrol gemilerinin anlık görüntüleri izlenebilmekte, radar sistemi ile deniz taşıtlarının faaliyetleri takip edilebilmekte ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) verilerinden faydalanılmaktadır.
- Merkezin yanında, el konulan, yardıma ihtiyacı olan veya yaralanan deniz canlılarının kurtarma ve rehabilitasyon işlemlerinin yürütüleceği, Türkiye'de ilk olacak bir Sucul Canlıları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi kurulacaktır.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın açılışını gerçekleştirdiği Marmara Su Ürünleri Kontrol ve Denetim Merkezi, su ürünlerinin korunması ve kaçak avcılık faaliyetlerinin engellenmesi için çalışmalarına devam ediyor.
24 SAAT CANLI TAKİP
Marmara Su Ürünleri Kontrol ve Denetim Merkezi, Ege, Marmara, Akdeniz ve Karadeniz başta olmak üzere uluslararası sularda da yapılan avcılık faaliyetlerini 24 saat canlı takip edip müdahale edebilecek.
TÜRKİYE'NİN TÜMÜNE HİZMET
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanı Erdal Üstündağ, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Üstündağ, merkezin Marmara Denizi'ne kıyısı olan yerlerle birlikte Türkiye'nin tümüne hizmet vereceğini söyledi.
“EN BÜYÜK MERKEZLERDEN BİRİ”
Üstündağ, şöyle konuştu:
"Bu merkezde su ürünleri faaliyetlerinin izlenmesi, takibi yapılacak ve bu merkez Marmara Denizi'nde su ürünleri avcılığı sırasında herhangi bir ihlal tespit edildiğinde yine bu merkezde bulunan ekiplerimiz tarafından doğrudan denetim ve kontroller gerçekleştirilecek. Eğer Karadeniz, Akdeniz gibi başka bir denizimizde ihlal tespit edilirse de bu illerdeki ekiplerimiz bu merkezden uyarılarak denetim ve kontrollerini yapmaları sağlanacak. Bu anlamda da Karadeniz ve Akdeniz bölgesindeki en büyük merkezlerden biri burası.
2016’DA HAYATA GEÇİRİLDİ
Üstündağ, Bakanlığın 2016 yılında hayata geçirdiği proje kapsamında 12 metre ve üzerindeki balıkçı teknelerinin takibi ve izlenmesi için Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi'ni (BAGİS) devreye aldıklarını hatırlattı.
19 METRE VE ÜZERİ GEMİLER ÖNCELİKLİ
Cihaz sayesinde nerede olduklarını anlık olarak takip ettiklerini ifade eden Üstündağ, "Şu anda balıkçılık sezonu dışında olduğumuz için gemilerimizi barınaklarda görüyorsunuz ama sezon içerisinde bunlar avcılık yaptıkları bölgelerde geminin cinsine, hareketlerine göre hangi avcılığı yaptığını da tahmin edebiliyoruz. 2016 yılında balıkçı gemilerine sistemi bakanlığımız ücretsiz monte etmişti. Tabii aradan 10 yıl geçince bu cihazların modernizasyonu ihtiyacı doğdu. BM Tarım Örgütü ve Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu (GFCM) ile yürütülen küresel çevre fonundan proje desteği alarak BAGİS cihazlarını yenilemeye başladık. İlk etapta 19 metre ve üzeri balıkçı gemilerinin cihazlarını ücretsiz değiştiriyoruz” dedi.
“KARAYA ÇIKARILAN ÜRÜNLERİ GÖRMÜŞ OLACAĞIZ”
Üstündağ, merkezde aynı anda balıkçı barınakları ile denetim çalışmalarını yürüten teknelerin de kameralarla anlık görüntülerinin izlenebildiğini söyledi:
Ekranda da görüldüğü gibi hem balıkçı barınaklarında hem de bakanlığımızın sahip olduğu kontrol gemilerinde kamera sistemimiz var. Ayrıca, avcılık sezonu içerisinde de bu barınaklarımızda karaya çıkarılan ürünleri görmüş olacağız. Yine bu merkezde kurulmuş bir radar sistemi ile Yalova'ya yakın olan bölgedeki deniz alanları taranarak deniz taşıtlarının faaliyetlerini takip edebiliyoruz. Bunun yanında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının deniz emniyeti için kullanmış olduğu ve 15 metre üzeri balıkçı gemilerinde olması gereken Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) cihazlarından gelen konum verilerinden de faydalanıyoruz
TÜRKİYE’DE İLK OLACAK
Üstündağ, merkezin hemen yanında yine Türkiye'de ilk olacak Sucul Canlıları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin de kurulacağına vurgu yaptı. Üstündağ "Bu ünitede de el konulan, yardıma ihtiyacı olan, yaralanan deniz canlılarının kurtarma ve rehabilitasyon işlemleri yürütülecek ve tekrar doğal ortamına kazandırılması sağlanacak” dedi.
TEK TESİS
Üstündağ “Tesisimiz özellikle Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerdeki en büyük ve tek olma özelliğinin yanı sıra Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin içerisinde de yine bu anlamdaki tek kontrol ve denetim merkezi” diye vurguladı.