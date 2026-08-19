İzmir'de elektrik kesintisi! 19-20 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

19-20 Ağustos İzmir elektrik kesintisi programı belli oldu. GDZ Elektrik tarafından şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında farklı ilçe ve mahallelerde planlı kesintiler uygulanırken 19-20 Ağustos İzmir elektrik kesintisi listesi, kesintilerin sona ereceği saatler ve elektriklerin ne zaman geleceği araştırılıyor.

İzmir’de 19-20 Ağustos tarihlerinde uygulanacak planlı elektrik kesintileri nedeniyle vatandaşlar güncel kesinti programını takip ediyor. Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında bazı bölgelerde elektrik verilemeyecek. İzmir GEDİZ elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçe ve mahalleler ile elektriklerin yeniden verileceği saatler merak ediliyor.

İZMİR'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ 19 AĞUSTOS 2026

Aliağa elektrik kesintisi:

09:00 - 17:00 Şakran Sayfiye (2. Çevre Yolu Cd., 3376. Sk., 3378. Sk., 3379. Sk., 3380. Sk., 3381. Sk., 3382. Sk., 3384. Sk., 3385. Sk., 3386. Sk., 3386/1. Sk., 3387. Sk., 3388. Sk., 3390. Sk., 3391. Sk., 3391/1. Sk., 3391/3 Sk., 3392. Sk., 3393. Sk., 3394. Sk., 3394/1. Sk., 3395. Sk., 3396. Sk., 3397. Sk., 3398. Sk., 3399. Sk., 3400. Sk., 3401. Sk., 3403. Sk., 3404. Sk., 3405. Sk., 3406. Sk., 3407. Sk., Çeşme Önü Cd.)

Bayındır elektrik kesintisi:

09:00 - 17:00 Atatürk (Ağartır Çıkmazı Sk., Armağan Sk., Çamlık Sk., Çiçekli Sk., Çınar Sk., Fırıncı Sk., Gül Çıkmazı Sk., Hamidiye Sk., İnönü Cd., İstasyon Cd., Kahraman Sk., Kazım Dirik Cd., Molla Sk., Şehit Eray Dağlı Sk., Sümbül Çk., Yeni Sk.), Cumhuriyet (801. Sk., Alibey Sk., Asma Sk., Bahçe Sk., Demirci Sk., İlyas Tuna Sk., İnönü Cd., İstasyon Cd., Kazım Dirik Cd., Mehtap Sk., Ömerbey Sk., Papatya Sk., Sabribey Sk., Tepe Sk.), Yeşilova (İnönü Cd.)

İzmirde elektrik kesintisi! 19-20 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Bergama elektrik kesintisi:

10:00 - 11:00 Ovacık (Süleymanlı Köyü Yolu), Süleymanlı (Süleymanlı Sk.)

09:00 - 14:00 Karahıdırlı (Karahıdırlı Küme Evleri)

14:00 - 19:00 Armağanlar (Armağanlar Köyü İç Yolu)

Bornova elektrik kesintisi:

09:30 - 13:00 Atatürk (Osmangazi Cd.)

Dikili elektrik kesintisi:

09:00 - 15:00 Çukuralanı (Çukuralan Köyü İç Yolu, Çukuralanı 1. Sk., Çukuralanı 2. Sk., Çukuralanı 3. Sk., Çukuralanı 4. Sk., Çukuralanı 5. Sk., Çukuralanı 6. Sk., Çukuralanı Atatürk Cd., Çukuralanı Cumhuriyet Cd.)

14:00 - 19:00 Kabakum (Grupkent 10. Sk., Grupkent 9. Sk.)

Menemen elektrik kesintisi:

12:30 - 14:30 Ulus (7501. Sk., 7501/1. Sk., 7503. Sk., 7503/1. Sk., 7518. Sk., 7526. Sk., 7526/3. Sk., 7530. Sk., 7530/1. Sk., 7530/2. Sk., 7530/3. Sk., 7530/4. Sk., 7532. Sk., 7532/1. Sk., 7532/3. Sk., Koyundere Cami Cd., Nene Hatun Cd.)

Ödemiş elektrik kesintisi:

09:00 - 17:00 Artıcak (Artıcak Subatan Yaylası Küme Evleri), Kayaköy (19 Mayıs Cd., 23 Nisan Cd., Akın Çıkmazı Sk., Akkaş Çıkmazı Sk., Aktaş Sk., Anafartalar Sk., Baştürk Çıkmazı Sk., Berber Çıkmazı Sk., Beste Sk., Bey Çıkmazı Sk., Buket Çıkmazı Sk., Çakırcalı Sk., Çamurluk Sk., Çavdar Çıkmazı Sk., Çavuş Çıkmazı Sk., Çelebi Cd., Depo Sk., Derviş Sk., Deveci Çıkmazı Sk., Dilsiz Sk., Dinç Sk., Doğan Çk., Doruk Sk., Doyranlı Yolu, Erdem Sk., Eskicami Sk., Fatih Sultan Mehmet Sk., Fevzi Çakmak Sk., Halk Cd., Hasan Çavuş Cd., Hidayet Sk., Kabakoğlu Çıkmazı Sk., Kaya Çıkmazı Sk., Kayaköy Cd., Kayaköy Kale Sk., Kayalar Sk., Köroğlu Sk., Malazgirt Çıkmazı Sk., Mehmet Akif Ersoy Cd., Meşe Çıkmazı Sk., Mezarlık Sk., Muhtar Çıkmazı Sk., Mustafa Kemal Cd., Nar Çk., Onbaşı Sk., Orkide Çıkmazı Sk., Öztürk Sk., Sarıgöllü Çıkmazı Sk., Sever Çıkmazı Sk., Sezer Sk., Şirinbebe Çk., Sultan Selim Çıkmazı Sk., Türk Sk., Üç Haziran Cd., Vural Sk., Yasemen Çıkmazı Sk., Zambak Çıkmazı Sk., Zeytin Sk.)

İzmirde elektrik kesintisi! 19-20 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Tire elektrik kesintisi:

09:00 - 16:00 İbni Melek (1. Namazgah Küme Evleri, 1.Namazgah Kümeevleri, 2.NAMAZGAH KÜME EVLER, Çakallık Küme Evleri, Selçuk Cd.), Turan (Selçuk Cd., Yığıntaş Küme Evleri)

Torbalı elektrik kesintisi:

09:00 - 17:00 Tepeköy (4537. Sk., 4539. Sk., 4541. Sk., 4543. Sk., 4550. Sk., 4555. Sk., 4556. Sk., 4557. Sk., 4562. Sk., Aydın Cd., Erdinç Tekirli Cd., İsmetpaşa Cd.), Yemişlik

Urla elektrik kesintisi:

09:00 - 15:00 Torasan (505. Sk., 507. Sk., 514. Sk., 515. Sk., 516. Sk., 518. Sk., 519. Sk., 521. Sk., 522. Sk., 524. Sk., 527. Sk., 558. Sk., 560. Sk., 566. Sk., 569. Sk., 570. Sk., 571. Sk., 571/1. Sk., 572. Sk., 575. Sk., 576. Sk., 577. Sk., 587. Sk., 599. Sk., 600. Sk., 601. Sk., 602. Sk., 603. Sk., 604. Sk., 605. Sk., 606. Sk., 607. Sk., Kemal Ertan Cd.), Torasan (517. Sk., 521. Sk., 523. Sk., 525. Sk., 527. Sk., 529. Sk., 531. Sk., 534. Sk., 536. Sk., 540. Sk., 542. Sk., 543. Sk., 544. Sk., 545. Sk., 554. Sk., Kemal Ertan Cd.)

09:30 - 15:30 Torasan (559. Sk., 564. Sk., 566. Sk., 589. Sk., 590. Sk., 591. Sk., 592. Sk., 593. Sk., 594. Sk., 595. Sk., 597. Sk., Kemal Ertan Cd.), Özbek, Torasan (521. Sk., 534. Sk., 536. Sk., 538. Sk., 548. Sk., 550. Sk., 551. Sk., 555. Sk., 559. Sk., 563. Sk., Kemal Ertan Cd.)

10:00 - 17:00 Atatürk (2019. Sk., 2019/10. Sk., 2019/3. Sk., 2019/4. Sk., 2019/5. Sk., 2019/6. Sk., 2019/7. Sk., 2019/9. Sk., 2025. Sk., 2025/1. Sk., 2026. Sk., 2027. Sk., 2030. Sk., 2030/1. Sk., 2031. Sk., 2042. Sk., 2172. Sk., 2172/1. Sk., 2175. Sk., 2177. Sk., 2179. Sk., 2179/1. Sk., 2179/2. Sk., 2189. Sk., 2200. Sk., 2204. Sk., 2205. Sk., 2206. Sk., 2207. Sk., 2209. Sk., 2210. Sk., 2214. Sk., 2215. Sk., 2216. Sk., 2217. Sk., 2219. Sk., 2222. Sk., 2222/1. Sk., 2222/2. Sk., 2222/3. Sk., 2222/5. Sk., 2229. Sk., 2232. Sk., 2236. Sk., 2237. Sk., 2239. Sk., 2240. Sk., 2296. Sk., Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., Neyzen Tevfik Cd.), İskele (2018/10. Sk., 2018/4. Sk., 2018/6. Sk., 2018/7. Sk., 2018/9. Sk., 2019. Sk., 2019/8. Sk., 2222/5. Sk., 2242. Sk., 2242/1. Sk., Mithatpaşa Cd.), Kalabak (2240. Sk., 2296. Sk., 3230. Sk., 3239. Sk., 3242. Sk., 3247. Sk., 3248. Sk., 3249/1. Sk., 3300. Sk., 3302. Sk., Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., Neyzen Tevfik Cd.), Yenice (2246. Sk., 2300. Sk., 2301. Sk., 3247. Sk., 3302. Sk., Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., Doktor Mustafa Reşit Aydın Cd., İncirli Küme Evleri)

Buca elektrik kesintisi:

09:00 - 16:00 Buca Koop. (205. Sk.), Kuruçeşme (205. Sk., 205/16. Sk., 205/24. Sk., 205/27. Sk., 205/39. Sk.), Kuruçeşme (205. Sk., 205/27. Sk., 205/39. Sk.), Kuruçeşme (205/10. Sk., 205/11. Sk., 205/12. Sk., 205/2. Sk., 205/21. Sk., 205/28. Sk., 205/29. Sk., 205/3. Sk., 205/31. Sk., 205/32. Sk., 205/33. Sk., 205/34. Sk., 205/35. Sk., 205/37. Sk., 205/40. Sk., 205/45. Sk., 205/52. Sk., 205/54. Sk., 205/6. Sk., 205/7. Sk., 205/8. Sk.)

Güzelbahçe elektrik kesintisi:

09:00 - 17:00 Kahramandere (Ali İhsan Gedik Cd.), Siteler (408. Sk., 460. Sk., 833. Sk., Abdullah Baydar Cd.)

09:30 - 17:00 Kahramandere (2369. Sk., 827. Sk.), Yelki (2369. Sk., 2371. Sk., 2373. Sk., 2387. Sk., 2401. Sk., 2409. Sk., 2419. Sk., 2421. Sk., 2425. Sk., 2427. Sk., 2445. Sk., 2447. Sk., 2452. Sk., 2460. Sk., 2468. Sk., 2474. Sk., 2476. Sk., 2482. Sk., 2484. Sk., 2484/2. Sk., 2494. Sk., 2701. Sk., 2702. Sk., Adnan Menderes Cd., Seferihisar Cd.)

10:00 - 17:00 Yelki (2447. Sk., 2455 Sk., 2460. Sk., 2701. Sk., 2702. Sk., 2703. Sk., 2703/1. Sk., 2704. Sk., 2704/1. Sk., 2705. Sk., 2706. Sk.)

Bayraklı elektrik kesintisi:

09:30 - 13:00 Osmangazi (558. Sk., 562/2. Sk., 567/4. Sk., 567/5. Sk., 567/6. Sk.), Osmangazi (567. Sk., 567/1. Sk., 567/2. Sk., 567/3. Sk., 569/1. Sk., Osmangazi Cd.)

13:00 - 17:00 Osmangazi (558. Sk., 567/1. Sk., 617. Sk., Dumlupınar Cd.), Osmangazi (569. Sk., 569/1. Sk., 569/2. Sk., 570. Sk., 570/1. Sk., 570/2. Sk., 571. Sk., 577. Sk., Dumlupınar Cd.)

İzmirde elektrik kesintisi! 19-20 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

İZMİR GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ 20 AĞUSTOS 2026

Aliağa elektrik kesintisi:

10:30 - 17:30 Güzelhisar (Gavurdere Küme Evleri, Kıbrıs Cd.), Kurtuluş, Örnekkent (797. Sk., 799. Sk., 801. Sk., 803. Sk., 804. Sk., 805. Sk., 841. Sk., 842. Sk., 843. Sk., 844. Sk., 845. Sk., 846. Sk., 848. Sk., 849. Sk., 849/1. Sk., 850. Sk., 851. Sk., 852. Sk., 856. Sk., 858. Sk., 861. Sk., 863. Sk., 864. Sk., 865. Sk., 866. Sk., 867. Sk., 872. Sk., 875. Sk., 879. Sk., 882. Sk., 903. Sk., 912/1. Sk., 921. Sk., 922. Sk., 937. Sk., Güzelhisar Cd., Kıbrıs Cd., Nene Hatun Cd.), Hacıömerli (Eski Yerleşim Küme Evleri, Hacıömerli Köyü)

Bergama elektrik kesintisi:

09:00 - 16:50 Atatürk (204. Sk., 206. Sk., 250. Sk., Alaattinbey Sk., Alemdar Sk., Ali Fuat Sk., Balamir Sk., Barbaros Cd., Beyazıt Cd., Beyler Sk., Beyler Sokak Çıkmaz Yol Küme Evleri, Buminhan Sk., Doğan Bey Sk., Kuğu Sk., Madra Sk., Mehmet Çelebi Sk., Murat Bey Sk., Murat Çelebi Sk., Musa Çelebi Sk., Ömer Ağa Sk., Orhan Bey Sk., Rızabey Sk., Sami Altan Sk., Şehit Üsteğmen Cemil Canan Çiçek Sk., Sultan Sk., Tevfikbey Sk., Turna Sk.), Atatürk (Aşık Veysel Sk., Barbaros Cd., Çam Sk., Camii Sk., Evren Sk., Fatih Cd., Haluk Ökeren Cd., Karacaoğlan Sk., Taşlı Sk.)

Bornova elektrik kesintisi:

09:30 - 13:00 İnönü (1005. Sk., 1005/1. Sk., 1005/2. Sk., 1006. Sk., 1006/1. Sk., 1007. Sk., 1009. Sk., 997. Sk., Ersoy Cd.), İnönü (1007. Sk., 1008. Sk., 1009. Sk., 1011. Sk., 1014. Sk., 1016. Sk., 1016/1. Sk., 997. Sk., Barbaros Cd.), İnönü (1001. Sk., 1004. Sk., 1005. Sk., 1006. Sk., 1009. Sk., 1013. Sk., 954. Sk., 987. Sk., 996. Sk., 996/1. Sk., 996/2. Sk., Özdar Cd.), Yakaköy (Ekin Sk., Meltem Sk., Selin Sk., Yaka Cd.)

13:00 - 17:00 İnönü (954. Sk., 973. Sk., 974. Sk., 975. Sk., 983. Sk., 988. Sk., 989. Sk., Çocuk Parkı İçi Yolu), Evka 4 (Barbaros Cd.), İnönü (959. Sk., 967. Sk., 969. Sk., 971. Sk., 972. Sk., 976. Sk., 981. Sk., Barbaros Cd.)

Çeşme elektrik kesintisi:

09:00 - 15:00 Çakabey (İnce Kuyu Mevki), Fahrettinpaşa (Sarnıç Mevkii Küme Evleri), Musalla (1500. Sk., 1512. Sk., 1564. Sk., 7000. Sk., 7001. Sk., 7002. Sk., 7003. Sk., 7004. Sk., 7005. Sk., 7006. Sk., 7007. Sk., 7008. Sk., 7010. Sk., 7010/1. Sk., 7011. Sk., 7014. Sk., 7016. Sk., 7017. Sk., 7018. Sk., 7019. Sk., 7020. Sk., 7024. Sk., 7027. Sk., 7035. Sk., 7037. Sk., 7038. Sk., 7039. Sk., 7040/1. Sk., 7042. Sk., Akarca Mevkii Küme Evleri, Deveci Alan Küme Evleri, Sarnıç Mevkii Küme Evleri), Ovacık (7000. Sk., 7028. Sk., 7032. Sk., 7034/1. Sk., 7035. Sk., 7036. Sk., 7036/1. Sk., 7037. Sk., 7039. Sk., 7040. Sk., 7040/1. Sk., 7042. Sk., 7043. Sk., 7044. Sk., 7045. Sk., 7046. Sk., 7047. Sk., 7049. Sk., 7051. Sk., 7053. Sk., 7053/1. Sk., 7055. Sk., 7056. Sk., 7059. Sk., 7060. Sk., 7061. Sk., 7063. Sk., 7064. Sk., 7065. Sk., 7068/1. Sk., 7070. Sk., 7071. Sk., 7072. Sk., 7073. Sk., 7074. Sk., 7075. Sk., 7076. Sk., 7078. Sk., 7080. Sk., 7081. Sk., 7083/1. Sk., 7084. Sk., 7088. Sk., 7089. Sk., 7090. Sk., 7091. Sk., 7092. Sk., 7094. Sk., 7095. Sk., 7096. Sk., 7097. Sk., 7099. Sk., 7100. Sk., 7102. Sk., 7103. Sk., 7104. Sk., 7105. Sk., 7106, 7107. Sk., 7109. Sk., 7110. Sk., 7110/1. Sk., 7111. Sk., 7112. Sk., 7113. Sk., 7114. Sk., 7115. Sk., 7116. Sk., 7117. Sk., 7119. Sk., 7120. Sk., 7122. Sk., 7123. Sk., 7125. Sk., 7125/1. Sk., 7126. Sk., 7127. Sk., 7128. Sk., 7132. Sk., 7133. Sk., 7134. Sk., 7135. Sk., 7136. Sk., 7137. Sk., 7138. Sk., 7139. Sk., 7140. Sk., 7140/2. Sk., 7141. Sk., 7142. Sk., 7143. Sk., 7144. Sk., 7145. Sk., 7146. Sk., 7148. Sk., 7150. Sk., 7150/1. Sk., 7151/1. Sk., 7152. Sk., 7152/1. Sk., 7152/2 SOKAK, 7154. Sk., 7155. Sk., 7158. Sk., 7160. Sk., 7161. Sk., 7163. Sk., 7163/1, 7164. Sk., 7165. Sk., 7167. Sk., Köy Yolu)

İzmirde elektrik kesintisi! 19-20 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Foça elektrik kesintisi:

01:00 - 07:00 Fevzi Çakmak (Akar Sk., Ali Stair Cd., Çağrı Sk., Değirmendere Cd., Doğan Çingil Sk., Efsane Sk., Filiz Sk., Gonca Sk., Kavaklı Sk., Kırlangıç Sk., Kırlar Sk., Köknar Sk., Oruç Reis Cd., Sıcakdere Cd., Soğuksu Sk., Tomurcuk Sk., Yeşil Sk.)

10:30 - 15:00 Hacıveli (20. Sk., 20/4. Sk., 39/1. Sk., 40/1. Sk., 40/2. Sk., 407. Sk., 409. Sk., 411. Sk., 411/1. Sk., 412. Sk., 412/1. Sk., 413. Sk., 414. Sk., 414/1. Sk., 415. Sk., 416. Sk., 418. Sk., 430. Sk., 434/1. Sk., 436. Sk., 438. Sk., 439. Sk., 440. Sk., Foça İzmir Karayolu Sk.), Ilıpınar, Kazım Dirik (10/2. Sk., 407. Sk., 466. Sk., 467. Sk., 468. Sk., 469. Sk., 470. Sk., 471. Sk., 472. Sk., 7/3. Sk.), Kemal Atatürk (571. Sk., 575. Sk., 577. Sk., 578. Sk., 580. Sk., 581. Sk., 582. Sk., 585. Sk., 586. Sk., 587. Sk., 588. Sk., 589. Sk., 590. Sk., 591. Sk., 593. Sk., 594. Sk., Atatürk Cd.), Yenibağarası (20. Sk.), Yeniköy

09:00 - 17:00 Yenibağarası (1032. Sk., 1033. Sk., 1034. Sk., 1035. Sk., 1036. Sk., Adaçayı Sk., Azelya Sk., Böğürtlen Sk., Çay Sk., Çuha Sk., Erguvan Sk., Foça İzmir Karayolu Sk., Funda Sk., Gardenya Sk., Gece Sefası Sk., Hanımeli Sk., Hezaren Sk., İris Sk., Kasımpatı Sk., Korunga Sk., Laden Sk., Limon Sk., Melisa Sk., Mor Menekşe Sk., Ortanca Sk., Palmiye Sk., Piyan Sk., Reyhan Sk., Şakayık Sk., Şebboy Sk., Sedir Sk., Sümbül Sk., Yenibahar Sk., Zerrin Sk.)

Karaburun elektrik kesintisi:

09:00 - 15:00 Saip (3185. Sk., 3199. Sk., 3200. Sk., 3220. Sk., 3221, 3225. Sk., 3226, 3228. Sk., 3240. Sk., 3241. Sk., 3242. Sk., 3247. Sk., 3248. Sk., 3251. Sk., 3252. Sk., 3256. Sk., 3256/1. Sk., 3257. Sk., 3259. Sk., 3260. Sk., 3261. Sk., 3263. Sk., 3264. Sk., 3265. Sk., 3267. Sk., 3268. Sk., 3273. Sk., Eski Okul Sk., Fulya Sk., Gardenya Sk., Hercai Sk., Kardelen Sk., Mustafa Kemal Atatürk Sk., Sardunya Sk., Söğüt 1. Sk.)

09:00 - 15:00 Saip (3177. Sk., 3181. Sk., 3185. Sk., 3186. Sk., 3192. Sk., 3193. Sk., 3195. Sk., 3196. Sk., 3199. Sk., 3200. Sk., 3227, 3231. Sk., 3232. Sk., 3235. Sk., 3236. Sk., 3237. Sk., 3242. Sk., 3243. Sk., 3244. Sk., Eski Okul Sk., Gardenya Sk., Kızılcık Sk., Sardunya Sk., Zakkum Sk.), İskele, Merkez (1291. Sk., 1315. Sk., 1316. Sk., 1317. Sk., Başkomutan Atatürk Cd., Emniyet Cd., İstiklal Cd., Karaburun Cd., Şehit Polis Yusuf Çelik Cd.), Merkez (1200. Sk., 1222. Sk., 1223. Sk., Kuyucak Cd.)

Karşıyaka elektrik kesintisi:

09:30 - 15:30 Donanmacı (1704. Sk., 1728. Sk., 1739. Sk., 1740/1. Sk., Attila İlhan Sk., Fazıl Bey Cd., Gurbet Çk., Sancar Maruflu Sk.)

Kemalpaşa elektrik kesintisi:

10:00 - 17:00 Ulucak İstiklal (9147. Sk., 9181. Sk., 9183. Sk., 9187. Sk., 9189. Sk., 9191. Sk., 9193. Sk., 9209. Sk., 9232. Sk., 9236. Sk., Celal Bayar Blv., Mustafa İsmet İnönü Cd., Sıtkı Aydınel Cd.), Ulucak Mustafa Kemal Atatürk (9183. Sk., 9187. Sk., 9189. Sk., 9212. Sk., 9223. Sk., Sıtkı Aydınel Cd.)

13:00 - 18:00 Mehmet Akif Ersoy (152. Sk., 161. Sk., 164. Sk., 166. Sk., 167. Sk., 168. Sk., 169. Sk., 173. Sk., 174. Sk., Öğretmen Tahir Tunca Cd., Şehit Yüzbaşı Temel Kuğuoğlu Cd.)

İzmirde elektrik kesintisi! 19-20 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Kiraz elektrik kesintisi:

09:00 - 17:00 Mersinlidere (Garipler Küme Evleri, Mersinlidere Küme Evleri)

Menemen elektrik kesintisi:

10:00 - 16:00 Çaltı (ÇALTI)

Ödemiş elektrik kesintisi:

09:00 - 17:00 Çağlayan (30 Ağustos Cd., Şelale Küme Evleri), Dolaylar (Dolaylar Küme Evleri), Demircili (Demircili Küme Evleri), Işık (Işıklar Küme Evleri, Yukarı Aktaş Küme Evleri), Seyrekli (Seyrekli Küme Evleri), Şirinköy, Yeniköy (Aşağı Aktaş Küme Evleri, Demircili Küme Evleri, İzmir Ödemiş Yolu, Şehit Cengiz Topel Küme Evleri, Tepecik Sk., YENİKÖY KAHVELERİ, Yeniköy Kahveleri Küme Evleri, Yeniköy Küme Evleri)

09:00 - 09:30 Bayırlı (Bayırlı Küme Evleri), Çağlayan (30 Ağustos Cd., Şelale Küme Evleri), Dolaylar (Dolaylar Küme Evleri, Dolaylar Subatan Yaylası Küme Evleri), Gölcük (1. Gonca Çk., 1. Köprülü Çk. Sk., 1. Özgürlük Çk., 2. Gonca Çk., 2. Köprülü Çk. Sk., 2. Özgürlük Çk., 3. Gonca Çk., Acet Sk., Arap Sk., Avcı Sk., Bağımsızlık Cd., Barış Cd., Başöğretmen Atatürk Cd., Çakıcı Sk., Çiğdem Sk., Cihan Sk., Esenlik Cd., Fabrikalar Sk., Gonca Sk., Güleryüz Sk., Gündüz Sk., Gürgen Sk., Han Sk., Havuz Sk., İncili Sk., İzmir Cd., Kardeş Sk., Kavurgan Sk., Köprülü Cd., Kuran Kursu Sk., Mazi Sk., Melisa Sk., Memba Sk., Mustafa Yiyen Cd., Nazar Sk., Nil Sk., Özgürlük Cd., Rüzgar Sk., Sarınç Sk., Saygın Sk., Seçkin 1. Çk., Seçkin Sk., Tarıkçı Sk., Uysal Sk., Yaz Çk. Sk., Yener Cd., Yurtsever Sk., Zeytinli Sk., Zincirli Çk. Sk.), Mursallı (Anacık Çeşmesi Küme Evleri, Celal Bayar Cd., Mursallı Küme Evleri), Oğuzlar (Bağımsızlık Cd., Oğuzlar Küme Evleri, Oğuzlar Yolu)

16:30 - 17:00 Bayırlı (Bayırlı Küme Evleri), Çağlayan (30 Ağustos Cd., Şelale Küme Evleri), Dolaylar (Dolaylar Küme Evleri, Dolaylar Subatan Yaylası Küme Evleri), Gölcük (1. Gonca Çk., 1. Köprülü Çk. Sk., 1. Özgürlük Çk., 2. Gonca Çk., 2. Köprülü Çk. Sk., 2. Özgürlük Çk., 3. Gonca Çk., Acet Sk., Arap Sk., Avcı Sk., Bağımsızlık Cd., Barış Cd., Başöğretmen Atatürk Cd., Çakıcı Sk., Çiğdem Sk., Cihan Sk., Esenlik Cd., Fabrikalar Sk., Gonca Sk., Güleryüz Sk., Gündüz Sk., Gürgen Sk., Han Sk., Havuz Sk., İncili Sk., İzmir Cd., Kardeş Sk., Kavurgan Sk., Köprülü Cd., Kuran Kursu Sk., Mazi Sk., Melisa Sk., Memba Sk., Mustafa Yiyen Cd., Nazar Sk., Nil Sk., Özgürlük Cd., Rüzgar Sk., Sarınç Sk., Saygın Sk., Seçkin 1. Çk., Seçkin Sk., Tarıkçı Sk., Uysal Sk., Yaz Çk. Sk., Yener Cd., Yurtsever Sk., Zeytinli Sk., Zincirli Çk. Sk.), Mursallı (Anacık Çeşmesi Küme Evleri, Celal Bayar Cd., Mursallı Küme Evleri), Oğuzlar (Bağımsızlık Cd., Oğuzlar Küme Evleri, Oğuzlar Yolu)

Urla elektrik kesintisi:

10:00 - 16:30 Rüstem (Demirel Sk., Erdoğan Ker Cd., Işık Sk., Jandarma Sk., Kızılhamam Sk., Sıra Değirmenler Sk., Üç Ahırlar Sk., Yıldıztepe Sk.), Yaka (2. Çay Sk., Aşağı Fabrika Sk., Beşik Sk., Çardak Sk., Çay Sk., Dumlupınar Sk., Gökçen Sk., Işık Sk., Şehit Yüzbaşı Kemal Sk., Sıra Değirmenler Sk., Yeşiltepe Sk., Yıldıztepe Sk.), Rüstem (Işık Sk.), Yaka (2. Çay Sk., Beşik Sk., Gökçen Sk., Işık Sk., Şehit Yüzbaşı Kemal Sk., Sıra Değirmenler Sk.)

09:30 - 16:30 Kalabak (3264/1. Sk., 3311. Sk., 3320. Sk., 3326. Sk., 3328. Sk., 3330. Sk., 3332. Sk., 3334. Sk., 3336. Sk., 3338. Sk., 3340. Sk., 3342. Sk., 3344. Sk., Kocadağ Sk.)

Buca elektrik kesintisi:

09:00 - 17:00 Zafer (206/5. Sk., 293/14. Sk.)

Çiğli elektrik kesintisi:

10:00 - 14:00 İnönü (9 Eylül Cd., 9202. Sk., 9202/1. Sk., 9203. Sk., 9216. Sk., 9219. Sk., 9220. Sk., 9221. Sk., 9222. Sk., 9223. Sk., 9225. Sk., 9501. Sk., 9501/1. Sk., 9503. Sk., 9503/1. Sk., 9505/3. Sk.)

Narlıdere elektrik kesintisi:

09:00 - 17:00 Narlı (Çilek Sk., Dostlar Sk.)

09:30 - 17:00 Çamtepe (Canlar Sk., Esen Sk., Orhan Veli Sk., Sucu Sk., Yalın Sk., Yıldırım Sk., Yunus Emre Sk.), Narlı (Candan Sk., Metin Oktay Sk., Özyuva Sk.)

10:00 - 17:00 Altıevler (Bülent Ecevit Sk., Erdal Eren Sk., Halide Edip Adıvar Sk., İlkkurşun Sk., Mustafa Kemal Sahil Blv.)

Karabağlar elektrik kesintisi:

01:00 - 01:30 Basın Sitesi (146. Sk., İnönü Cd.), Esenyalı (119. Sk., İnönü Cd.), Muammer Akar (İnönü Cd.), Poligon

04:00 - 04:30 Basın Sitesi (146. Sk., İnönü Cd.), Esenyalı (119. Sk., İnönü Cd.), Muammer Akar (İnönü Cd.), Poligon

09:00 - 09:30 Basın Sitesi (177/3. Sk., 177/5. Sk., Polat Cd.), Vatan (Polat Cd.)

09:30 - 10:00 Vatan (9103. Sk., 9136. Sk.)

10:00 - 10:30 Aydın (4274. Sk., 4275. Sk., 4279. Sk.)

10:30 - 11:00 Aydın (4275. Sk., 4279. Sk.)

11:00 - 11:30 Basın Sitesi (Gazeteci Hasan Tahsin Cd.)

11:30 - 12:00 Günaltay (4722. Sk., 4742. Sk., 4743. Sk.)

12:00 - 12:30 Üçkuyular (14. Sk., Gürsel Aksel Blv.), Muammer Akar (Gürsel Aksel Blv., İnönü Cd.), Üçkuyular (12. Sk., 14. Sk., 46. Sk., 65/1. Sk., 65/2. Sk., 65/3. Sk., 66. Sk., 67. Sk., 68. Sk., 69. Sk., Gürsel Aksel Blv.)

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