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Çetelere terör muamelesi! Klasik asayiş yaklaşımı bitti, devletin bütün gücü kullanılacak

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Çetelere terör muamelesi! Klasik asayiş yaklaşımı bitti, devletin bütün gücü kullanılacak

Yeni nesil yapıların klasik mafya modellerinden oldukça farklı olduğunu vurgulayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TEM birimlerinin de sahaya indiğini açıklayarak “Yalnızca suçu işleyen kişiyi değil, örgütü yöneten ve ayakta tutan yapının tamamını hedef alacağız” dedi.

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İçişleri Bakanlığı, güvenlik stratejilerinde yeni bir dönemin kapısını araladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlıklarının artık “yeni nesil” suç örgütleriyle ve organize suç yapılanmalarıyla da mücadele edeceğini açıkladı.

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Çiftçi, yeni nesil yapıların klasik mafyadan farklı olarak sabit bir mekân, hiyerarşi veya kadrosunun bulunmadığını, iletişimin ise internet üzerinden sağlandığını belirtti. Terör örgütlerinin gençleri ağa düşürme yöntemlerinin bu yapılarda da görüldüğünü vurgulayan Çiftçi, hukuken terör sayılmasalar da toplumsal zararlarının benzeştiğini ifade etti.

GENÇLER SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN HEDEF ALINIYOR

Sosyal medya üzerinden para ve statü vaadiyle kandırılan gençlerin hedeflendiğini aktaran Çiftçi, şöyle konuştu: “O çocuğu bulan, silahı temin eden, parayı gönderen ve talimatı veren örgüt yöneticisine kadar bütün zincire ulaşmak zorundayız. TEM’in tecrübesi mücadeleye aktarılacak. Hazırlık, propaganda ve finansmanın dijitale kayması sebebiyle yapay zekâ destekli açık kaynak çalışmalarından yararlanılıyor. Şiddeti özendiren hesaplar ve dijital talimat mekanizmaları doğrudan hedef alınıyor. Milletimizin huzurunu hedef alan hangi yapı olursa olsun karşısında devletimizin bütün gücünü bulacaktır.

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7 AYDA 518 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON

Bilanço verilerini paylaşan Çiftçi, “2026’yı özel mücadele yılı ilan ettik. İlk 7 ayda 518 organize suç örgütüne yönelik 1.445 operasyonda 12 bin 175 şüpheli gözaltına alındı, 6 bin 320 çete mensubu tutuklandı.” bilgisini verdi.

Sınır ötesine kaçan yöneticilerin de takip edildiğini belirten Çiftçi, suç örgütlerini ayakta tutan tüm yapının hedef alınacağını vurguladı.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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