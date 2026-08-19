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Kuriş örgütünün 3 kademeli iletişim sistemi! Glooper, stratejik bir karşı istihbarat ürünü

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Kuriş örgütünün 3 kademeli iletişim sistemi! Glooper, stratejik bir karşı istihbarat ürünü

Bilişim uzmanları FETÖ’nün ByLock’u ile Alihan Kuriş Suç Örgütünün kullandığı Glooper’ı kıyasladı: Kuriş, ByLock’tan ilham almış. Glooper, bilinçli bir karşı istihbarat stratejisinin ürünü. Sisteme kimlerin gireceği kontrol altına alınmış. Şifreyi bilen kişi bile farklı cihazdan giriş yapamıyor.

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Emrah Özcan
EMRAH ÖZCAN

Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, Alihan Kuriş suç örgütünün üst yönetiminin kullandığı “Glooper” adlı gizli haberleşme uygulamasının, FETÖ’nün ByLock uygulamasından ilham alınarak tasarlandığını, uygulamanın ByLock’tan daha gelişmiş olduğunu söyledi. Konu ile alakalı gazetemize açıklamalarda bulunan Kırık, “Glooper, ByLock'tan ilham alan ancak onun tespit edilme zafiyetlerini gidermek üzere yeniden tasarlanmış, daha dar kapsamlı ve daha yüksek güvenlik standartlı bir kapalı iletişim sistemidir. Kullanım kitlesinin bilerek sınırlandırılması ve üç katmanlı doğrulama zorunluluğu, bu uygulamanın tesadüfi ya da ihmalkâr bir tercih olmadığını; bilinçli bir karşı-istihbarat stratejisinin ürünü olduğunu gösteriyor” dedi. Kırık, Glooper’ın, ByLock sürecinden çıkarılan dersler doğrultusunda güvenlik mimarisinin yeniden tasarlandığının anlaşıldığını kaydederek şunları söyledi:

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SİSTEME KİMİN GİREBİLECEĞİ MERKEZİ OLARAK KONTROL EDİLMEKTE

Bu uygulamaya üç kademeli doğrulama ile girilebiliyor. Glooper, sıradan bir mesajlaşma uygulaması değil. WhatsApp ya da Telegram gibi herkese açık platformlardan temel farkı, sisteme kimin girebileceği merkezi olarak kontrol edilmekte. Dışarıdan bağlanmak ya da tesadüfen uygulama içine dahil olmak teknik olarak mümkün değil. Bu tür yazılımlara adli bilişim literatüründe ‘kapalı ağ / özel yapım iletişim sistemi’ adı verilir.

ÜÇ KADEMELİ SİSTEM, YÜKSEK GÜVENLİK

Uygulamanın teknik altyapısı, geliştiricisi, hangi işletim sistemlerinde çalıştığı veya mesajların hangi şifreleme yöntemiyle korunduğu gibi ayrıntılar henüz kamuoyuyla paylaşılmış değil. Ancak açıklanan üç kademeli doğrulama bilgisi, sistemin mimarisi hakkında önemli ipuçları veriyor. Normal bir uygulama girişinde yalnızca bir şifre istenir. Üç kademeli sistemde ise kullanıcı önce bildiği bir şifreyle kimliğini doğrular, ardından yalnızca kendisinde bulunan bir cihaz ya da kriptografik anahtarla ikinci engeli aşar, son olarak üçüncü bir güvenlik katmanından (biyometrik doğrulama veya yetkili bir onay mekanizması) geçer.

Kuriş örgütünün 3 kademeli iletişim sistemi! Glooper, stratejik bir karşı istihbarat ürünü
Başlık ResmiKuriş örgütünün 3 kademeli iletişim sistemi! Glooper, stratejik bir karşı istihbarat ürünü

ÜST YÖNETİME ÖZEL UYGULAMA

Bu mimarinin pratikte ne anlama geldiği açık, şifreyi bilen biri bile farklı bir cihazdan sisteme giremez. Cihazı ele geçiren biri de üçüncü katmanı aşamaz. Sistemin tasarımı, her bir katmanın ayrı ayrı ele geçirilmesini anlamsız kılacak şekilde kurgulanmıştır. Bu, ByLock'tan belirgin biçimde daha gelişmiş bir güvenlik yaklaşımı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ifadesiyle üst kademe yani Glooper, örgütün tamamına değil yalnızca liderlik katmanına tahsis edilmiş. Bu tercih teknik açıdan son derece bilinçli bir karar. Alt kademedeki üyeler sıradan iletişim araçlarını kullanmayı sürdürürken, üst yönetim dijital izini gizli bir kanal üzerinden sıfırlamakta. Böylece olası bir soruşturmada yakalanan alt kademe üyelerinin iletişim kayıtları incelense bile üst yönetimle bağlantı kuracak somut bir dijital iz bırakılmamış olur.

Kuriş örgütünün 3 kademeli iletişim sistemi! Glooper, stratejik bir karşı istihbarat ürünü
Başlık ResmiKuriş örgütünün 3 kademeli iletişim sistemi! Glooper, stratejik bir karşı istihbarat ürünü

BYLOCK’TA SUNUCUDAN GLOOPER’DA CİHAZDAN ULAŞILDI

Kamuoyuyla paylaşılan bilgiler, soruşturmacıların sisteme sunucu üzerinden değil cihaz üzerinden ulaştığına işaret etmekte. Operasyonda bilgilerin şifreli bilgisayarlarda tutulduğu da tespit edildi. Adli bilişimde buna ‘cihaz bazlı inceleme’ denir. Ele geçirilen telefon ve bilgisayarların adli imajı alınır, şifreli veriler üzerinde kriptanaliz ve uygulama kayıt analizi yapılır. ByLock'ta MİT'in Litvanya'daki sunucuya sızması belirleyici olmuştu; Glooper'da ise başlangıç noktasının cihazlar olduğu görülüyor.

BYLOCK İLE KARŞILAŞTIRMA: NEYE BENZİYOR, NEREDE AYRILIYOR?

ByLock, açık anahtarlı/asimetrik şifreleme algoritmasına dayanan; biri gizli diğeri açık olmak üzere iki anahtar kullanan ve yalnızca örgüt üyelerinin kullanabileceği özel bir yazılım olarak üretilmiş bir iletişim sistemi. Sisteme yeni bir kullanıcı yalnızca mevcut bir kullanıcının gönderdiği özel davetiye koduyla dahil olabilmekteydi. Her iki sistemin ortak paydası şudur: ana akım uygulamalardan farklı olarak, sunucuya kimin bağlanabileceği önceden belirlenmiş; dış dünyaya kapalı, şifreli bir iletişim koridoru oluşturulmuş.

Kuriş örgütünün 3 kademeli iletişim sistemi! Glooper, stratejik bir karşı istihbarat ürünü
Başlık ResmiKuriş örgütünün 3 kademeli iletişim sistemi! Glooper, stratejik bir karşı istihbarat ürünü

DERS ÇIKARILMIŞ VE İLHAM ALINMIŞ

Glooper'ı ByLock'tan ayıran en temel nokta ise ölçek ve güvenlik derinliğidir. ByLock'ta MİT'in tespitine göre 18 milyon yazışma ve 4 milyona yakın elektronik posta kayıt altına alındı. ByLock örgütün geneline yönelik geniş kapsamlı bir altyapıyı temsil ederken, Glooper'ın kullanım kitlesi bilerek daraltılmıştır. Buna ek olarak tek faktörlü davetiye sisteminin yerini çok katmanlı doğrulama almış; bu da ByLock sürecinden çıkarılan dersler doğrultusunda güvenlik mimarisinin yeniden tasarlandığına işaret ediyor. Genel olarak, Glooper, ByLock'tan ilham alan ancak onun tespit edilme zafiyetlerini gidermek üzere yeniden tasarlanmış, daha dar kapsamlı ve daha yüksek güvenlik standartlı bir kapalı iletişim sistemi. Kullanım kitlesinin bilerek sınırlandırılması ve üç katmanlı doğrulama zorunluluğu, bu uygulamanın tesadüfi ya da ihmalkar bir tercih olmadığını; bilinçli bir karşı-istihbarat stratejisinin ürünü olduğunu gösteriyor.

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SİSTEME GİREN HUKUKİ AÇIDAN YÜKÜMLÜDÜR

Hukuki açıdan kritik nokta üç aşamalı bir doğrulama sürecini bilinçli şekilde geçerek sisteme dahil olan bir kişi, sisteme ilişkin bilgisizlik iddiasını kolaylıkla sürdüremez. Bu husus, ileride yürütülecek kovuşturmalarda delil değerlendirmesi bakımından belirleyici bir ölçüt haline gelecek.

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