Türkiye’nin 2026-2030 dönemine ilişkin Yapay Zekâ Eylem Planı’na göre kamu, yapay zekâ dönüşümüne öncülük edecek ve kamu alımları yoluyla pazarı şekillendirecek. Ulusal Yapay Zekâ Araştırma Fonu üzerinden 10 milyar liralık destek sağlanacak. Türkiye’nin bu alanda yalnızca tüketen değil, üreten bir ülke konumuna ulaşması ve 1 trilyon lirayı aşan bir ekonomik değer oluşturulması hedefleniyor.

Türkiye, yapay zekâ çağında verisini korumak, hesaplama altyapısını geliştirmek ve kendi modellerini üreterek geleceğin karar alma süreçlerinde söz sahibi ülkeler arasına girmek için düğmeye bastı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan ve Cumhurbaşkanı tarafından haziranda duyurulan 2026-2030 dönemine ilişkin Türkiye Yapay Zekâ Eylem Planı, ‘Fark Et, İstifade Et, Üret ve Yönet’ temasıyla yayımlandı. Eylem planıyla 4 eksen altında 16 öncelikli eylem belirlendi. Kamu kaynakları ile özel sektör yatırımlarının ortak hedefler etrafında mobilize edilmesiyle Türkiye’nin yapay zekâ alanında yalnızca tüketen değil; geliştiren, üreten, ihraç eden ve güvenilir şekilde yöneten bir ülke konumuna ulaşması ve 1 trilyon lirayı aşan bir ekonomik değer oluşturulması hedefleniyor.

Yapay zekâda trilyonluk hedef! Türkiye'nin 2026-2030 eylem planı hazır

5 MİLYON KİŞİYE OKURYAZARLIK

Yapay zekânın toplumda güvenli, bilinçli, etik ve üretken biçimde benimsenmesi amacıyla Ulusal Yapay Zekâ Okuryazarlığı ve Güvenli Kullanım Programı uygulanacak. Bu çerçevede 24 ayda 5 milyon vatandaşa ulaşılacak. Bu süreçte; ekosisteme 10 bin ileri düzey yapay zekâ uzmanı ile 100 bin yapay zekâ uygulama profesyoneli yetiştirilmesi planlanıyor. Planla, Ulusal Yapay Zekâ Yetenek Programı hayata geçirilecek. Plan dönemi sonuna kadar 1 milyon çalışanın mesleki dönüşüm değerlendirmesinden geçirilmesi ve 500 uluslararası uzmanın Türkiye’de araştırma, girişim ve eğitim faaliyetlerine katılması öngörülüyor. Kamu kurumları, özel sektör, akademi ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan çok paydaşlı Ulusal Yapay Zekâ Etik Kurulu kurulacak. TÜRKPATENT tarafından Yapay Zekâ Hızlı Hat uygulaması başlatılarak yapay zekâ teknolojilerine ve yapay zekâ kullanan buluşlara yönelik sınai mülkiyet başvuruları özendirilecek, şeffaf beyan ve hızlandırılmış inceleme süreçleri işletilecek. Bu dönemde en az 10 milyar dolar tutarında özel sektör ağırlıklı yatırım mobilize edilecek. Bu mobilizasyonun teşvik çerçevesini HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı kapsamında ilan edilen veri merkezi ve yapay zekâ çağrıları oluşturacak. Bu kapsamda, 2030’a kadar en az 1 gigavat veri merkezi kurulu gücü, 10 teravatsaat düşük karbonlu elektrik alım anlaşması hacmine ulaşılması amaçlanıyor.

Yapay zekâda trilyonluk hedef! Türkiye'nin 2026-2030 eylem planı hazır

YAPAY ZEKÂ PROJELERİNE %2 PAY

Kamu, yapay zekâ dönüşümüne öncülük edecek ve kamu alımları yoluyla pazarı şekillendirecek. Toplam kamu yatırım programları bütçesinden yapay zekâ projelerine en az yüzde 2 pay ayrılacak. Plan kapsamında yapay zekâ büyüme bölgeleri ve bölgesel mükemmeliyet merkezleri kurulacak. Plan döneminde iki basamaklı fon mekanizması da kurulacak. Ulusal Yapay Zekâ Araştırma Fonu üzerinden 10 milyar liralık destek sağlanacak ve projelerin yüzde 40’ının pilot veya prototipe ilerlemesi beklenecek. Ayrıca 15 milyar liralık Yapay Zekâ Büyüme Fonu ile en az 20 girişimin Seri A/B veya ölçeklenme yatırımına katkı verilecek. Savunma sanayisinde kazanılmış robotik ve otonom sistem yetkinliklerinin sivil uygulamalara transferi için çift kullanımlı teknoloji teşvikleri, sektörler arası farkındalık programları ve sivil-savunma ortak hızlandırma programları devreye alınacak. Bu eylemle, 2027 sonuna kadar en az 5 ülkeyle ikili yapay zekâ iş birliği çerçeve anlaşması imzalanması planlanıyor.

BAKAN KACIR: DÖNÜŞÜMÜN ÖNCÜLERİNDEN OLACAĞIZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır “Türkiye olarak bu dönüşümün seyircisi değil, öncülerinden olacağız. Kendi değerleriyle yapay zekâ teknolojileri geliştiren, güvenilir ürün ve hizmetler üreten sanayiden sağlığa, eğitimden kamu hizmetlerine kadar stratejik alanlarda yapay zekâ çözümlerini ölçeklendiren bir Türkiye inşa edeceğiz. Nitelikli insan kaynağımız, güçlü AR-GE altyapımız, girişimcilik ekosistemimiz ve üretim kabiliyetimizle Türkiye’yi yapay zekâ alanında yatırımın, yeteneğin ve yenilikçi teknolojilerin merkezi hâline getireceğiz. Yapay zekâyı Türkiye’nin teknolojik bağımsızlığının ve ekonomik kalkınmasının yeni güç alanlarından biri kılacağız. Yapay zekânın sunduğu imkânlardan milletimizin refahı ve insanlığın ortak faydası için en üst düzeyde yararlanacağız” değerlendirmesini yaptı.

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