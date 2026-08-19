Rus basınından Kommersant gazetesi “Moskova, Türkiye’nin S-400’leri BAE’ye satmasına sıcak bakabilir” yorumunda bulundu.

Türkiye’nin F-35 savaş uçaklarını alabilmesi için S-400 hava savunma sistemleri konusunda atacağı adımlar yalnızca Washington’da değil, Moskova’da da yakından takip ediliyor.

Rusya’nın önde gelen gazetelerinden Kommersant, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 sistemlerinin geleceğini mercek altına aldı.

Rus basınından yeni iddia: Ankara’nın S-400 planına Moskova’dan yeşil ışık!

Veronika Vişnyakova imzasıyla yayımlanan değerlendirmede, Ankara’nın S-400 sistemlerini ya da bunların bileşenlerini Rusya’nın izni olmadan üçüncü bir ülkeye satamayacağı veya devredemeyeceği hatırlatıldı. Değerlendirmede “Türkiye’nin Birleşik Arap Emîrlikleri ile anlaşmaya varması hâlinde Rusya’nın böyle bir satışa engel olması pek mümkün görünmüyor” ifadesi kullanıldı.

Rus basınından yeni iddia: Ankara’nın S-400 planına Moskova’dan yeşil ışık!

Kommersant, buna gerekçe olarak da BAE’nin NATO üyesi olmaması ve Moskova ile Abu Dabi arasında özel bir gerilim bulunmamasını gösterdi. Ankara’nın ABD’den F-35 savaş uçakları alma hedefini koruduğu kaydedilen değerlendirmede, Washington’ın S-400 konusundaki tutumunun süreci tıkadığı belirtildi.

Rus basınından yeni iddia: Ankara’nın S-400 planına Moskova’dan yeşil ışık!

Gazete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta sonu Al Jazeera’ya yaptığı açıklamada “Sayın Trump’ın F-35 savaş uçakları için verdiği sözü yerine getirmesini bekliyoruz” dediğini de hatırlattı.

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