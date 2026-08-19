Çerçeve Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulacak Takip ve Koordinasyon Kurulu faaliyete geçiyor. Meclis’teki komisyon için ise Numan Kurtulmuş siyasi partilere yazı gönderecek.

Kamuoyunda “Çerçeve Yasa” olarak bilinen Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Terörsüz Türkiye sürecinin en önemli mekanizmalarından biri olan Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Takip ve Koordinasyon Kurulu da yasanın yayımlanması ile birlikte resmen faaliyete başlayacak. Kurulda, Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Millî Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı ve Millî Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri görev yapacak. İhtiyaç hâlinde Kurul tarafından alt komisyonlar oluşturulabilecek; bakanlık, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile gerekli görülen kişiler Kurul ve komisyon toplantılarına davet edilebilecek.

Terörsüz Türkiye’de yeni süreç başlıyor! Külliye’ye kritik görev, ilk toplantı 24 Ağustos’ta

İLK TOPLANTI 24 AĞUSTOS’TA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kurul üyesi bakanların ve kurumların kendi sorumluluk alanlarındaki çalışmalarını başlattığını açıkladı. Kurulun ilk toplantısını 24 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirmeyi planladıklarını belirten Yılmaz, “Bu toplantıda Kurulumuzun çalışma usul ve esasları ile silahları bırakma ve fesih sürecinin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar ele alınacaktır. Ayrıca, Kurul üyelerimizin gündeme getirebileceği ve kurumlarımız arasında koordinasyon gerektiren hususlar üzerinde de değerlendirmeler yapılabilecektir.” dedi.

Terörsüz Türkiye’de yeni süreç başlıyor! Külliye’ye kritik görev, ilk toplantı 24 Ağustos’ta

HEDEF, İKİ AYDA TAMAMLANMASI

Kurul, sürecin idari, hukuki ve operasyonel takibini yürütmekle görevli olacak. Sürecin örgüt nezdindeki ilerlemesini sağlamak üzere alt komisyonlarda görevlendirme yapılabilecek. Örgütün tamamen tasfiyesi ve bu duruma ilişkin gözlem raporları kapsamında, dönemsel olarak Kurul tarafından değerlendirme yapılacak.

Edinilen bilgilere göre en geç iki ay içinde örgütün silah bırakma sürecinin tamamlanması, bu durumun MİT ve diğer güvenlik birimlerince sahada tespitine dair değerlendirmenin Takip ve Koordinasyon Kurulu’nun gündemine gelmesi bekleniyor.

Terörsüz Türkiye’de yeni süreç başlıyor! Külliye’ye kritik görev, ilk toplantı 24 Ağustos’ta

EKİM MGK’SINA RAPOR SUNULABİLİR

İki ay içinde bu süreç tamamlanırsa, Kurulun ekim ayındaki MGK toplantısına bir değerlendirme raporu sunabileceği ifade ediliyor. MGK’dan karar çıktıktan sonra ise örgüt üyelerinin Türkiye’ye dönüş için başvuruları alınmaya başlanacak.

Öte yandan TBMM bünyesinde de tüm siyasi partilerin katılımıyla süreci izleyecek ayrı bir İzleme Komisyonu kurulacak. Bu kapsamda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un kısa süre içinde siyasi partilere yazı yazarak üye ismi isteyeceği belirtiliyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: HABER MERKEZİ

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