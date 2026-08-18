Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle! Gündem Videoları Aynası yayaya çarptı, canından oluyordu! Fatih'teki bıçaklı kavga kamerada Giriş: 18 Ağustos, 2026 - 15:46 | Güncelleme: 18 Ağustos, 2026 - 15:46 Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala Kaydet Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Fatih Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala Yayın Tarihi | 18 Ağustos, 2026 - 15:46 Haberle İlgili Daha Fazlası Gündem Videoları Bizi Takip Edin İSRAİL'DEN AĞIR TAHRİK! Sınırımıza 55 kilometre uzaklıktaki noktayı vurdu BATAKLIĞI TEM KURUTACAK Çetelere karşı yeni dönem başlıyor KURİŞ’İN İLHAM KAYNAĞI FETÖ Glooper, stratejik bir karşı istihbarat ürünü GELİR YÜZDE 10 ARTABİLİR! Evli ve çocuklu asgari ücretliye yeni model önerisi! "TALEPTE BULUNMAYACAĞIZ" Çetin'den erteleme, transfer ve Asensio sözleri G.SARAY'DAN JET CEVAP Osimhen için 150 milyon avroluk teklif ROTA YİNE İTALYA Beşiktaş'tan Arjantinli yıldız için kiralama teklifi GÖZLER EKİM MGK'SINDA! Terörsüz Türkiye’de yeni süreç başlıyor! SATILAN EVİN KİRASI KİMİN? Ev sahibi-kiracı ilişkilerinde yeni karar! MOSKOVA’DAN YEŞİL IŞIK! Rus basınından 'S-400 çözümü' iddiası EV SATACAKLAR DİKKAT! Emlak ilanlarında yeni dönem başladı ERDOĞAN PLANI BOZDU! Netanyahu’nun “Kürt oyunu” Ankara’dan döndü PALAMUT DENİZİ DOLDURDU Balıkçılar sezon öncesi müjdeyi verdi! DEVLETTEN DESTEK YAĞDI! Elektrik, doğal gaz, engelli ve yaşlı aylığı, GSS primi TRİLYONLUK HEDEF! Türkiye'nin yapay zekada 2026-2030 eylem planı hazır İŞTE SALDIRININ PERDE ARKASI "Yıllardır tanışıyorlardı, yanına tek başına gitti" KADIKÖY'DE KAZANAN YOK Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı SALDIRGAN ESKİ CHP'Lİ ÇIKTI Yeni Parti milletvekili bıçaklandı, işte son durumu! O SKANDALA SORUŞTURMA Paylaşımı yurt dışına çıktıktan sonra yapmışlar! NELER YAPMIŞ NELER! Tuğyan'la ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı YORUMLAR Yorum için giriş yapın 0 yorum Daha Fazla Yorum Göster