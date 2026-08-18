Konya-Afyonkarahisar karayolunda bir seyir halindeyken kayan bir araçtan kopan parçalar yola savruldu. Arkasından gelen başka bir araç parçalardan kaçmak isterken kontrolü kaybedip karşı şeride geçip 2 araçla feci şekilde çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Konya'da seyir halindeki bir araç kayarak yoldan çıkarken, otomobilin kopan parçası yola doğru fırladı. Bu esnada arkadan gelen bir aracın kontrolden çıkıp refüje çarpıp karşı şeride uçarak 2 otomobille çarpışması neticesinde 2 kişi yaşamını yitirdi. Kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

UÇARAK KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

Kaza, geride bıraktığımız pazar günü öğleden sonra Konya-Afyonkarahisar karayolu üstünde Sarayönü ilçesi Kurşunlu Mahallesi civarında yaşandı. Alınan bilgiye göre, kara yolu üstünde seyir halinde olan bir araç kontrolden çıkıp kayarak bir iş yerinin önüne girdi. Bu esnada aracın arkasından gelen Mehmet Emin Şen (36) yönetimindeki araç, savrulan otomobilden kopan parçadan kaçmak isterken kontrolden çıktı. Refüje çarpıp karşı şeride geçen araç havalanarak H.S.E. yönetimindeki yabancı plakalı araç ve başka bir araca çarptı. Kazada araç sürücüleri ile Mustafa Kaya (45) yaralandı. Yaralılar sağlık birimleri tarafından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralılardan Mehmet Emin Şen ile Mustafa Kaya hastanede gerçekleştirilen müdahalelere karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Havalanıp karşı şeride geçti! Konya'daki akılalmaz kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Öte taraftan, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkıp kayarak bir iş yerinin önüne giren araçtan kopan parçanın yola doğru gittiği, arkadan gelen aracın kontrolden çıkıp refüje çarpıp havalanması ve karşı yönden gelen iki otomobile çarptığı görülüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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