MasterChef Türkiye'de yedek yarışmacılar için ana kadro mücadelesi 18 Ağustos Salı akşamı ekrana geldi. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmeleriyle iki aşamada gerçekleşen gecede yarışmacılar tekniklerini gösterdi. MasterChef yedeklerden ana kadroya giren ikinci isim, final etabının tamamlanmasıyla belli oldu.

MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro yarışı yedeklerden gelen isimlerle devam etti. Geçtiğimiz hafta Recep'in kadroya katılmasının ardından bu kez 13 yarışmacı aynı şansı elde edebilmek için mutfağa girdi. İki farklı etapta hazırlanan tabakların şefler tarafından değerlendirilmesinin ardından gecenin kazananı açıklandı.

MASTERCHEF YEDEKLERDEN ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef Türkiye'nin 18 Ağustos 2026 Salı akşamı yayınlanan bölümünde yedeklerden ana kadroya katılan yarışmacı Emre oldu. Ana kadroya doğrudan giremeyen yarışmacılar için düzenlenen programda 13 isim yeniden şeflerin karşısına çıktı. İlk etapta yarışmacılardan paprika kullanarak bir tabak hazırlamaları istendi. Sürenin tamamlanmasının ardından yemekleri değerlendiren şefler, başarılı buldukları yarışmacıları bir sonraki aşamaya taşıdı.

MasterChef yedeklerden kim girdi? 18 Ağustos MasterChef ana kadroya katılan isim

Ana kadroya girecek ismin belirlendiği ikinci etapta ise yarışmacılardan Fransız mutfağının bilinen yemeklerinden Ratatouille hazırlamaları istendi. Teknik, lezzet ve sunum açısından yapılan değerlendirmelerin ardından rakiplerini geride bırakan Emre gecenin kazananı oldu. Böylece Recep'in ardından yedeklerden ana kadroya yükselen ikinci yarışmacı Emre olarak açıklandı.

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