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MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 17 Ağustos 2026 MasterChef mavi ve kırmızı takım kadrosu

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MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 17 Ağustos 2026 MasterChef mavi ve kırmızı takım kadrosu
Fotoğraf Başlığı MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 17 Ağustos 2026 MasterChef mavi ve kırmızı takım kadrosu

MasterChef Türkiye 2026'da yeni haftanın takım mücadelesi kaptanlık oyunuyla başladı. Yarışmacıların tepsi pizzası hazırladığı gecede mavi takım kaptanlığı için rekabet yaşanırken, kırmızı takım kaptanı ve haftanın takım dağılımı da belli oldu.

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MasterChef Türkiye'nin 17 Ağustos Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde yarışmacılar haftanın ilk önemli oyununda tezgah başına geçti. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmesine sunulmak üzere tepsi pizzası hazırlayan 20 yarışmacı, mavi takım kaptanlığını kazanabilmek için mücadele etti. Kaptanlık oyununun ardından yeni haftada karşı karşıya gelecek mavi ve kırmızı takımın kaptanları belirlendi.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de sezonun ikinci kaptanlık oyununda yarışmacılardan tepsi pizzası hazırlamaları istendi. Yarışmacılara verilen 45 dakikalık sürenin sonunda şefler hazırlanan tabakları teknik, lezzet ve sunum açısından değerlendirdi. İlk değerlendirmelerin ardından Şadi, Burçin, Bahar, Şükran, Tolğa, Eyüp Can, Muhammed ve Ayşe'nin hazırladığı pizzalar öne çıkan tabaklar arasında yer aldı.

Şeflerin son değerlendirmesi sonucunda 17 Ağustos MasterChef kaptanlık oyununu Muhammed kazandı. Böylece Muhammed yeni haftanın mavi takım kaptanı olma hakkını elde etti. Muhammed kırmızı takımın başına geçmesi için Şadi'yi seçti.

MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 17 Ağustos 2026 MasterChef mavi ve kırmızı takım kadrosu
Başlık ResmiMasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 17 Ağustos 2026 MasterChef mavi ve kırmızı takım kadrosu

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

17 Ağustos 2026 tarihli MasterChef Türkiye bölümünde mavi takım kaptanı Muhammed oldu. Kaptanlık oyununda hazırladığı tepsi pizzasıyla şeflerin değerlendirmesinde rakiplerinin önüne geçen Muhammed, haftanın takım oyunlarında mavi takımın kaptanlığını üstlenme hakkı kazandı. Yeni kuralla birlikte mavi takım kaptanının iki dokunulmazlık hakkı bulunuyor.

MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 17 Ağustos 2026 MasterChef mavi ve kırmızı takım kadrosu
Başlık ResmiMasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 17 Ağustos 2026 MasterChef mavi ve kırmızı takım kadrosu

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Muhammed (Takım Kaptanı)

Armağan

Gül

Ayşe

Enes

Hasan Alp

Koray

Şükran

Recep

Simge

MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 17 Ağustos 2026 MasterChef mavi ve kırmızı takım kadrosu
Başlık ResmiMasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 17 Ağustos 2026 MasterChef mavi ve kırmızı takım kadrosu

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Şadi (Takım Kaptanı)

Nurten

Bahar

Tolğa

Batuhan

Nilay

Kübra

Burçin

ŞirinGül

Eyüp Can

MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 17 Ağustos 2026 MasterChef mavi ve kırmızı takım kadrosu
Başlık ResmiMasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 17 Ağustos 2026 MasterChef mavi ve kırmızı takım kadrosu

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

16 Ağustos Pazar akşamında Demirhan MasterChef'e veda eden isim oldu.

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

Demirhan'ın yarışmaya veda etmesinin ardından yedek kadrodan Recep ana kadroya dahil oldu.

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Editör : İREM ÖZCAN
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