2026 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla üniversite kayıt süreci için geri sayım başladı. Bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar, üniversite kayıt tarihleri, e-Devlet üzerinden e-Kayıt işlemleri ve kesin kayıtta gerekli belgelerle ilgili ayrıntıları araştırıyor. ÖSYM'nin duyurusuyla 2026 üniversite kayıt takvimi de adayların gündemine taşındı.

2026 YKS tercih sonuçlarıyla üniversite ve bölümleri belli olan adayları şimdi kayıt süreci bekliyor. Üniversite kayıtlarını tamamlamaya hazırlanan öğrenciler, yüz yüze kayıt ve elektronik kayıt seçeneklerinin yanı sıra kayıt sırasında izlenecek adımları ve üniversitelerin 2026-2027 eğitim öğretim yılı başlangıç tarihlerini takip ediyor.

2026 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2026 YKS yerleştirme sonuçlarıyla birlikte açıkladığı takvime göre bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların üniversite kayıt işlemleri 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adayların kayıt hakkını kullanabilmek için yerleştirildikleri üniversitenin belirlediği işlemleri belirtilen süre içerisinde tamamlamaları gerekiyor.

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin yerleştikleri üniversitenin kendi duyurularını da kontrol etmeleri önem taşıyor. Üniversiteler kayıt işlemlerinin yürütülmesi, teslim edilmesi gereken belgeler ve programa özel şartlar konusunda ayrıca bilgilendirme yapabiliyor.

ÖSYM duyurdu! Üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır 2026?

ÜNİVERSİTE E-KAYIT NASIL, NE ZAMAN YAPILIR?

2026 üniversite elektronik kayıt işlemleri 24-26 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek. Elektronik kayıt hakkı bulunan adaylar, e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından sunulan üniversite e-Kayıt hizmeti üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.

e-Kayıt yaptıran öğrencilerin bundan sonraki süreçte yerleştikleri üniversitenin duyurularını takip etmeleri gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihlere göre işlem yapacaklar. Programa bağlı ek belge, özel şart veya farklı bir kayıt işlemi bulunması halinde ilgili üniversitenin açıklaması esas alınacak.

ÖSYM duyurdu! Üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır 2026?

ÜNİVERSİTE KAYIT İÇİN HANGİ BELGELER GEREKİYOR?

Üniversite kayıtlarında istenen belgeler öğrencinin yerleştiği yükseköğretim kurumu ve programa göre farklılık gösterebiliyor. Elektronik kayıt dışında doğrudan üniversite üzerinden işlem yapacak adayların öncelikle kazandıkları üniversitenin 2026-2027 kayıt duyurusunu kontrol etmeleri gerekiyor. Mezuniyet bilgilerinin sistemde bulunmaması veya programa özel şartların söz konusu olması halinde öğrenciden ek belge talep edilebiliyor.

Kayıt sırasında diploma veya mezuniyet belgesi, kimlik bilgileri ve üniversitenin gerekli görmesi halinde farklı belgeler istenebiliyor. Bazı programlarda sağlık raporu veya programa özgü şartları gösteren belgeler de gündeme gelebiliyor. Bu nedenle tüm üniversiteler için geçerli tek bir belge listesi yerine, öğrencinin yerleştiği üniversitenin resmi kayıt açıklamasında belirtilen belgeleri esas alması gerekiyor.

ÖSYM duyurdu! Üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır 2026?

2026-2027 ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversitelerin derslere başlayacağı ortak bir tarih bulunmuyor. Üniversiteler güz ve bahar dönemlerinin başlangıç ve bitiş tarihlerini kendi akademik takvimleri doğrultusunda belirliyor.

Öğrencilerin kayıtlarını tamamladıktan sonra yerleştikleri üniversitenin 2026-2027 akademik takvimini kontrol etmeleri gerekiyor. Ders kayıtları, yabancı dil hazırlık sınavları, öğrenci oryantasyonları ve güz dönemi ders başlangıç tarihleri üniversitelere göre değişebileceği için bu konudaki kesin bilgiler ilgili yükseköğretim kurumunun resmi duyurularında yer alacak.

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