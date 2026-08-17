MasterChef kim elendi? 16 Ağustos MasterChef'te ilk elenen isim belli oldu

MasterChef Türkiye 2026 sezonunda ilk eleme heyecanı 16 Ağustos Pazar akşamı yaşandı. MasterChef kim elendi merak edilirken haftanın eleme adayları arasında yer alan 8 yarışmacı, mutfakta kalabilmek için iki aşamalı eleme mücadelesine çıktı. Gecenin sonunda finale kalan Demirhan ve Enes arasındaki mücadelede şeflerin kararıyla yarışmaya veda eden isim belli oldu.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunda ilk haftanın eleme süreci tamamlandı. Domatesin ana ürün olarak kullanıldığı özgünlük turunun ardından 4 yarışmacı elenme riskinden kurtuldu. İkinci etapta ise şeflerin özel tabağını hazırlayan yarışmacılar arasından en düşük değerlendirmeyi alan isim MasterChef Türkiye 2026'ya veda etti. Peki, MasterChef'te kim elendi?

MasterChef kim elendi? 16 Ağustos MasterChefte ilk elenen isim belli oldu

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'nin 16 Ağustos Pazar akşamı yayınlanan bölümünde yarışmaya veda eden isim Demirhan oldu. Eleme gecesinin son aşamasında Demirhan ve Enes finale kaldı. Şeflerin tabaklar üzerindeki değerlendirmelerinin ardından gecenin en düşük performansını sergileyen Demirhan, MasterChef Türkiye 2026 sezonunun ilk elenen yarışmacısı olarak yarışmaya veda etti.

MasterChef kim elendi? 16 Ağustos MasterChefte ilk elenen isim belli oldu

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

İlk haftanın eleme potasında toplam 8 yarışmacı yer aldı. Demirhan, Burçin, Enes, Batuhan, Nilay, Kübra, Simge ve Tolğa MasterChef mutfağında kalabilmek için şeflerin karşısına çıktı.

MasterChef kim elendi? 16 Ağustos MasterChefte ilk elenen isim belli oldu

Yarışmacılar, eleme gecesinin ilk aşamasında kendilerine verilen ana ürün üzerinden tabak hazırladı. Şeflerin değerlendirmesinin ardından başarılı bulunan yarışmacılar bir sonraki haftaya geçerken, diğer isimler eleme mücadelesine devam etti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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