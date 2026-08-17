Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

MasterChef kim elendi? 16 Ağustos MasterChef'te ilk elenen isim belli oldu

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
MasterChef kim elendi? 16 Ağustos MasterChef'te ilk elenen isim belli oldu
Fotoğraf Başlığı MasterChef kim elendi? 16 Ağustos MasterChefte ilk elenen isim belli oldu

MasterChef Türkiye 2026 sezonunda ilk eleme heyecanı 16 Ağustos Pazar akşamı yaşandı. MasterChef kim elendi merak edilirken haftanın eleme adayları arasında yer alan 8 yarışmacı, mutfakta kalabilmek için iki aşamalı eleme mücadelesine çıktı. Gecenin sonunda finale kalan Demirhan ve Enes arasındaki mücadelede şeflerin kararıyla yarışmaya veda eden isim belli oldu.

Kaydet
a- | +A

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunda ilk haftanın eleme süreci tamamlandı. Domatesin ana ürün olarak kullanıldığı özgünlük turunun ardından 4 yarışmacı elenme riskinden kurtuldu. İkinci etapta ise şeflerin özel tabağını hazırlayan yarışmacılar arasından en düşük değerlendirmeyi alan isim MasterChef Türkiye 2026'ya veda etti. Peki, MasterChef'te kim elendi?

MasterChef kim elendi? 16 Ağustos MasterChefte ilk elenen isim belli oldu
Başlık ResmiMasterChef kim elendi? 16 Ağustos MasterChefte ilk elenen isim belli oldu

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'nin 16 Ağustos Pazar akşamı yayınlanan bölümünde yarışmaya veda eden isim Demirhan oldu. Eleme gecesinin son aşamasında Demirhan ve Enes finale kaldı. Şeflerin tabaklar üzerindeki değerlendirmelerinin ardından gecenin en düşük performansını sergileyen Demirhan, MasterChef Türkiye 2026 sezonunun ilk elenen yarışmacısı olarak yarışmaya veda etti.

MasterChef kim elendi? 16 Ağustos MasterChefte ilk elenen isim belli oldu
Başlık ResmiMasterChef kim elendi? 16 Ağustos MasterChefte ilk elenen isim belli oldu

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

İlk haftanın eleme potasında toplam 8 yarışmacı yer aldı. Demirhan, Burçin, Enes, Batuhan, Nilay, Kübra, Simge ve Tolğa MasterChef mutfağında kalabilmek için şeflerin karşısına çıktı.

MasterChef kim elendi? 16 Ağustos MasterChefte ilk elenen isim belli oldu
Başlık ResmiMasterChef kim elendi? 16 Ağustos MasterChefte ilk elenen isim belli oldu

Yarışmacılar, eleme gecesinin ilk aşamasında kendilerine verilen ana ürün üzerinden tabak hazırladı. Şeflerin değerlendirmesinin ardından başarılı bulunan yarışmacılar bir sonraki haftaya geçerken, diğer isimler eleme mücadelesine devam etti.

İLGİLİ HABERLER
MasterChef Şükran kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
HABERLER
MasterChef Şükran kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı’nın ölüm nedeni ortaya çıktı
MAGAZİN
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı’nın ölüm nedeni ortaya çıktı
Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
SÜREÇLER BASİTLEŞTİRİLECEK!
SÜREÇLER BASİTLEŞTİRİLECEK!
Mikro ihracat kargolarında yeni dönem
KIEV'DEN AÇIKLAMA GELDİ
KIEV'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Ukraynalı komutandan acılı aileye küstah mesaj!
DÖRT SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON!
DÖRT SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON!
Gürlek duyurdu: 818 şüphelinin varlıklarına el konuldu
VALBUENA FAVORİSİNİ AÇIKLADI!
VALBUENA FAVORİSİNİ AÇIKLADI!
'Kilit oyuncu' diyerek yıldız isme işaret etti
'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ OLACAK'
'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ OLACAK'
Bakan Göktaş müjdeyi Diyarbakır'da verdi!
"PARÇALI KIRILMA" VURGUSU
Osman Bektaş, Marmara için verileri tek tek sıraladı
"OYUNCULARIMLA SIĞINAĞA İNDİM"
Arda Turan dehşet dakikalarını anlattı
500 BİN TL’NİN GETİRİSİ YÜKSELDİ!
500 BİN TL’NİN GETİRİSİ YÜKSELDİ!
Enflasyon Raporu'nun ardından son durum
MİLYARLIK ÇELİŞKİ!
MİLYARLIK ÇELİŞKİ!
Tutuklanan Kuriş'i MASAK kayıtları yalanladı
TERMOMETRELER 36'YI GÖRECEK
TERMOMETRELER 36'YI GÖRECEK
Sıcak hava dalgası İstanbul'u saracak
KURYELER KAPIYA DİZİLDİ!
KURYELER KAPIYA DİZİLDİ!
Korsan sipariş çileden çıkardı: Tam 15 farklı yerden
EKİBİNDE SERVET YARIŞI VAR
EKİBİNDE SERVET YARIŞI VAR
57 yetkilinin mal varlığı dudak uçuklattı
"ABİLER KIZACAK MI?"
Fenerbahçeli çocuğu kurtaran komiser o anları anlattı
"DİNİ DUYGULARI İSTİSMAR"
Bakan Gürlek'ten 'Alihan Kuriş' açıklaması
TAYCAN RAFA MI KALKIYOR?
TAYCAN RAFA MI KALKIYOR?
Porsche'nin elektrikli otomobil planı değişiyor
"HİÇBİR GÖRÜŞME YOK"
Trump'ın 'arka kanal' sözlerine İran'dan sert tepki
SAVUNMASI PES DEDİRTTİ!
SAVUNMASI PES DEDİRTTİ!
Fenerbahçe maçına damga vuran olayı anlattı
ARAÇLAR MORA BOYANDI
ARAÇLAR MORA BOYANDI
Yola dökülen boya sürücüleri çileden çıkardı
KORKUNÇ İTİRAF VİDEOSU!
KORKUNÇ İTİRAF VİDEOSU!
Oteldeki cinayetten dakikalar sonra çekmiş
MOSSAD'DA TASFİYE BAŞLADI
MOSSAD'DA TASFİYE BAŞLADI
Erdoğan uyardı, Trump durdurdu!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Galatasaray’dan ayrıldı, Amedspor’a imzayı attı! 2 yıllık sözleşme yapıldı
Galatasaray’dan ayrıldı, Amedspor’a imzayı attı!
Kaydet
Trump'ın ekibinde servet yarışı! 57 yetkilinin mal varlığı dudak uçuklattı
Trump'ın ekibinde servet yarışı! 57 yetkilinin mal varlığı dudak uçuklattı
Kaydet
Mikro ihracat kargolarında yeni dönem! Süreçler basitleştirilecek: Yarın başlıyor
Mikro ihracat kargolarında yeni dönem!
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.