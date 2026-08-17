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Hayden Panettiere kimdir, neden öldü? Hayden Panettiere hayat hikayesi

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Hayden Panettiere kimdir, neden öldü? Hayden Panettiere hayat hikayesi
Fotoğraf Başlığı Hayden Panettiere kimdir, neden öldü?

“Heroes” dizisinde Claire Bennet, “Nashville”da ise Juliette Barnes karakteriyle tanınan ABD’li oyuncu Hayden Panettiere, 36 yaşında hayatını kaybetti. 2006 yılında “Heroes” dizisinde süper güçlere sahip bir amigo kızı canlandırması, Panettiere’in geniş kitlelerce tanınmasını sağlamıştı. Ani vefat haberi ardından Hayden Panettiere'nin hayatı ve ölüm nedeni merak konusu oldu. Peki, Hayden Panettiere kimdir, neden öldü?

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ABD yapımı Heroes ve Nashville dizilerinin yıldızı oyuncu Hayden Panettiere, 36 yaşında hayatını kaybetti. Babası Skip Panettiere, oyuncunun temsilcisi aracılığıyla yayımlanan açıklamada, “Sevgili Hayden’ımızın trajik kaybını derin bir üzüntüyle paylaşıyoruz. O, inanılmaz bir ışık ve doğanın bir gücüydü. Onu tanıyan herkese ve ekranlarda izleyen milyonlarca insana tarifsiz bir sevgi ve neşe kattı” ifadelerini kullandı.

Babası ayrıca, “Ailemiz bu hayal edilemez kaybı kabullenmeye çalışırken mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ediyoruz” dedi.

HAYDAN PANETTİERE KİMDİR?

Oyuncu, Heroes dizisinde süper güçlere sahip bir amigo kızı canlandırmıştı. Ayrıca Remember the Titans ve Raising Helen gibi filmlerde de unutulmaz rollere imza attı
Kariyerine çocuk oyuncu olarak başlayan Panettiere, popüler ABD pembe dizisi One Life to Live’da rol aldığında henüz dört yaşındaydı.

Daha sonra 2006-2010 yılları arasında yayımlanan popüler bilim kurgu dizisi Heroes’ta Claire Bennet karakterini canlandırarak geniş kitlelerce tanındı.

Yaklaşık 30 yıla yayılan oyunculuk kariyeri boyunca birçok başarılı dizi ve filmde rol alan Panettiere, Scream korku filmi serisinde ve romantik komedi I Love You, Beth Cooper filminde de izleyici karşısına çıktı.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE ETTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Bağımlılıkla mücadelesi hakkında daha önce açıkça konuşan Panettiere, bu yılın başlarında “This Is Me: A Reckoning” (“İşte Ben: Kendimle Hesaplaşma”) adlı samimi anı kitabını yayımladı. Kitabında çocuk yıldız olarak büyümesinden doğum sonrası depresyon, bağımlılık, iyileşme süreci ve aile içi şiddetle mücadelesine kadar hayatının birçok dönemini anlattı.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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