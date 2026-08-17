Skandal sözleri üzerine gözaltına alınmıştı! Türker Ertürk tutuklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Emekli Amiral Türker Ertürk’ün sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlattı. Ertürk, "halk arasında korku ve panik oluşturma amacıyla tehdit" ve "suç işlemeye tahrik" suçlamalarıyla gözaltına alınırken; hakimlik, Ertürk'ün tutuklanmasına karar verdi.

Emekli Amiral Türker Ertürk'ün sosyal medya hesabından paylaşılan video içeriklerinde yer alan ifadeler üzerine harekete geçildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu ifadeler nedeniyle Ertürk hakkında resen soruşturma başlattı.

SKANDAL SÖZLER

Sosyal medya hesabından paylaşılan videoda Türker Ertürk'ün sarf ettiği ''Artık iktidar değişecek. Ama acılı ama acısız! Yoksa ülkece müşkülat yaşarız" ifadeleri büyük tepki çekti.

GÖZALTI SONRASI TUTUKLAMA KARARI

Ertürk, "halk arasında korku ve panik oluşturma amacıyla tehdit" ve "suç işlemeye tahrik" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Ertürk, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Burada savcılığa çıkarılan Ertürk, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimlik, Ertürk'ün tutuklanmasına karar verdi.

TÜRKER ERTÜRK KİMDİR?

1957 yılında Trabzon'da doğan Ertürk, ilköğrenimini İstanbul'da, orta öğrenimini ise Ankara ve Trabzon'da tamamladı.

1971'de Heybeliada'da bulunan Deniz Lisesine başladı. Lise ve müteakiben o zaman yine Heybeliada'da bulunan Deniz Harp Okulu mezuniyetinin ardından, 1979 yılında subay olarak donanma saflarına katılan Türker Ertürk, 15 sene gemilerde çalıştı. Binbaşı rütbesinde Deniz Kuvvetleri Milli Plan Subaylığı, Yarbay rütbesinde Donanma Komutanlığı Eğitim ve Tatbikat Kısım Amirliği, Albay rütbesinde ise Deniz Kuvvetleri Komuta Kontrol Daire Başkanlığı görevlerini yapmıştır.

2008-2010 yılları arasında Deniz Harp Okulu Komutanlığı görevini yaptı. 2010'da terfi ettirilmedi ve görev süresi 1 yıl uzatılarak Akdeniz Bölge Komutanlığına atandı. Ertürk, Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı icra edilen psikolojik savaşta komutanlarının bu süreci iyi yönetemediği ileri sürerek 9 Ağustos 2010 tarihinde istifa etti.

Skandal sözleri üzerine gözaltına alınmıştı! Türker Ertürk tutuklandı

CHP'YE KATILMIŞTI

Mesleğinden ayrılmasının sonra CHP’ye katılmış ve yaklaşık olarak beş yıl CHP içinde siyasi faaliyet yürüttü. 12 Kasım 2014'te kurucu ilkelerinden uzaklaştığı gerekçesiyle CHP'den istifa etti. 14 Kasım 2014'te Anadolu Partisi'nin ikinci kurucu ismi olmuş fakat siyaseten anlaşmazlığa düştüğünden, 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinden önce 18 Mart 2015'te partiden istifa etti. Bir dönem siyasi çalışmalarını bağımsız olarak sürdüren Ertürk, 2019'da TBMM Grubunda düzenlenen bir törenle yeniden CHP'ye katıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası