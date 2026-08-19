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Erdoğan İsrail’in planlarını bozdu! Netanyahu’nun “Kürt oyunu” Ankara’dan döndü

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Erdoğan İsrail’in planlarını bozdu! Netanyahu’nun “Kürt oyunu” Ankara’dan döndü

The Telegraph gazetesi, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun İran’da Kürt grupları kullanarak rejim değişikliği yapma planının Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sert itirazı üzerine ABD tarafından iptal edildiğini yazdı.

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İngiltere merkezli The Telegraph gazetesinin haberinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun İran’da rejim değişikliği yapmayı hedefleyen gizli planının Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müdahalesiyle rafa kaldırıldığı vurgulandı. Habere göre İsrail’in Kürt güçleri kullanarak İran’ı istikrarsızlaştırma girişimi, Ankara’nın sert itirazları sonucunda ABD tarafından iptal edildi.

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Netanyahu’nun 11 Şubat tarihinde Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmede İran’daki rejimin devrilmesine yönelik kapsamlı bir dosya sunduğunu belirten gazete, “Belirli adımların atılması hâlinde İran halkının kendi geleceğini eline alabileceği şartlar oluşturulabilir” değerlendirmesine yer verdi.

İRAN’A BATI’DAN GİRECEKLERDİ

İsrail dış istihbarat servisi Mossad tarafından hazırlanan ve CIA ile de müzakere edilen planın en dikkat çekici unsurunun binlerce Kürt savaşçının ABD hava desteği altında İran’ın batısına geçirilmesi olduğu kaydedildi. Planın önündeki en büyük engelin Erdoğan olduğunu aktaran İsrailli ve Körfez kaynakları, Ankara’nın Washington’a net bir mesaj ilettiğini bildirdi.

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MÜSAMAHA GÖSTERMEYİZ

Türkiye’nin 40 yılı aşkın süredir terör örgütü PKK ile mücadele ettiğine dikkat çekilen haberde, Erdoğan’ın Trump’a “Bölgede herhangi bir Kürt bağımsızlığı girişimine kesinlikle müsamaha gösterilmeyecek” dediği ifade edildi.

Erdoğan İsrail’in planlarını bozdu! Netanyahu’nun “Kürt oyunu” Ankara’dan döndü
Başlık ResmiErdoğan İsrail’in planlarını bozdu! Netanyahu’nun “Kürt oyunu” Ankara’dan döndü

İran’daki Kürt milislerin silahlandırılmasının Türkiye’nin doğu sınırında faaliyet gösteren silahlı grupları güçlendirebileceği endişesini taşıyan Ankara’nın bu itirazının ardından İsrail ve ABD’nin planlanan gizli operasyondan vazgeçtiği bildirildi.

Erdoğan İsrail’in planlarını bozdu! Netanyahu’nun “Kürt oyunu” Ankara’dan döndü
Başlık ResmiErdoğan İsrail’in planlarını bozdu! Netanyahu’nun “Kürt oyunu” Ankara’dan döndü

NETANYAHU SAÇMALIYOR

Erdoğan-Trump arasında Beyaz Saray’daki görüşmenin ardından ABD’li yetkililerin Netanyahu’nun planındaki bazı unsurların uygulanabilir olmadığı yönünde görüş bildirdiği kaydedildi. CIA Direktörü John Ratcliffe’ın Trump’ı planın detayları hakkında bilgilendirmesinin ardından Trump’ın Netanyahu’nun rejim değişikliğine ilişkin senaryolarını “saçma” olarak nitelendirdiği öne sürüldü.

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Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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