Ürdün’deki ABD hava üssüne düzenlenen ve iki Amerikan askerinin hayatını kaybettiği füze saldırısı, Washington’da İran’ın askeri kapasitesine ilişkin endişeleri artırdı. Amerikan basınına yansıyan istihbarat değerlendirmelerinde, hava savunma sistemlerini aşan füzelerde Çin ve Rusya kaynaklı teknolojik destek ihtimali üzerinde duruldu.

İran ile ABD arasında Nisan ayında ilan edilen geçici ateşkesin sona ermesiyle yeniden başlayan çatışmalar, son yılların en tehlikeli askeri gerilimlerinden birine dönüştü. Ürdün'deki Muwaffaq Salti Hava Üssü'ne düzenlenen füze saldırısında iki Amerikan askerinin hayatını kaybetmesinin ardından Washington yönetimi, İran'a yönelik geniş çaplı hava operasyonu başlattı.

Pentagon'un Almanya ve İngiltere'deki üslerden Orta Doğu'ya F-16 ve hayalet uçak olarak bilinen F-35 savaş uçaklarını sevk ettiği öğrenildi.

İran füzeleri sığınağı vurdu, ABD basını Trumpın korkusunu itiraf etti!

ABD BASINI TAHRAN ABD SAVUNMA SİSTEMLERİNİ ÇÖKERTTİ Mİ?

Wall Street Journal tarafından aktarılan bilgilere göre, ABD'li savunma yetkilileri İran'ın fırlattığı yeni nesil füzelerin teknik kabiliyeti karşısında büyük endişe yaşıyor.

ABD basını, "Tahran yönetimi, Pentagon'un bölgedeki radar ve hava savunma ağlarına tamamen uyum sağlamış durumda. Son derece yüksek hızlarda hareket eden, yeryüzüne süzülürken ani manevralar yapabilen bu füzelerin, üssü koruyan gelişmiş sistemleri bypass ettiği değerlendiriliyor." şeklinde değerlendirme paylaştı.

İstihbarat kaynakları da rejimin taktiksel hedef belirleme ve coğrafi konumlandırma süreçlerinde Çin veya Rusya'dan doğrudan lojistik ve teknolojik yardım almış olabileceği ihtimalini değerlendiriyor. Yetkililer, "İran’ın hassas hedefleri vurma yeteneği, rejimin Çin veya Rusya’dan hedefleme yardımı aldığını düşündürerek endişelere yol açıyor." dedi.

İran füzeleri sığınağı vurdu, ABD basını Trumpın korkusunu itiraf etti!

MÜCTEBA HAMANEY'DEN TRUMP'A GÖZDAĞI: UNUTULMAZ DERSLER VERİLECEK

Savaşın başlangıcından bu yana kamuoyu önüne çıkmayan İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney, devlet televizyonunda okunan yazılı açıklamasında Washington'a yeni mesajlar gönderdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın haziran ayında Hürmüz Boğazı'nı açık tutmak amacıyla imzaladığı mutabakat zaptını "değersiz ve geçersiz" olarak nitelendirerek anlaşmadan resmen çekildiklerini duyuran Hamaney, Amerikan güçlerinin saldırılara devam etmesi halinde Direniş Ekseni unsurlarının da devreye girmesiyle ABD'ye unutulmaz dersler verileceğini duyurdu.

BÖLGEDE SON DURUM

İran devlet medyası, ülkenin güneyindeki Bandar Abbas ve Keşm Adası yakınlarındaki deniz üslerinin yanı sıra Jask kentindeki bir su arıtma tesisinin vurulduğunu, 10 bin kişinin susuz kaldığını yazdı. Devrim Muhafızları ise misilleme olarak Kuveyt'teki Ali Al Salem Hava Üssü ile Camp Buehring'deki Amerikan mühimmat depolarını kamikaze insansız hava araçlarıyla vurduğunu açıklayarak savaşı tüm bölgeye yayma stratejisini sürdürüyor.

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