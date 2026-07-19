Bir yanda kavurucu sıcak, bir yanda sağanak! Meteoroloji 9 ili uyardı
Meteoroloji’nin bugünkü raporuna göre hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 1 ile 3 derece artacak, 9 ilde ise gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek. İşte bugün sağanak uyarısı yapılan 9 il…
- 9 ilde gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.
- Hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde 1 ile 3 derece artacak.
- Güney kesimlerde hafif rüzgar etkili olabilir.
- Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenen iller Adana (kuzey kesimleri), Osmaniye (kuzey kesimleri), Rize, Samsun, Trabzon, Bayburt, Artvin, Erzurum ve Kars'tır.
- Bazı büyük şehirlerde beklenen sıcaklıklar ve hava durumları da raporda belirtilmiştir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bugünkü hava durumu raporuna göre, 9 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 1 ile 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Güney kesimlerde ise hafif rüzgar etkili olabilir.
Meteoroloji uyarısında şöyle denildi:
Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz bölgesinin doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Bayburt ve Artvin çevreleri ile Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
9 İLDE SAĞANAK YOLDA
Bugünkü rapora göre sağanak yağış beklenen 9 il şöyle;
|Şehir (Bölgeler)
|Adana (kuzey kesimleri)
|Osmaniye (kuzey kesimleri)
|Rize
|Samsun
|Trabzon
|Bayburt
|Artvin
|Erzurum
|Kars
Gün içinde bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle;
|Şehir
|Sıcaklık (°C)
|Hava Durumu
|BURSA
|35
|Parçalı ve az bulutlu
|ÇANAKKALE
|36
|Parçalı ve az bulutlu
|İSTANBUL
|28
|Parçalı ve az bulutlu
|KIRKLARELİ
|35
|Parçalı ve az bulutlu
|DENİZLİ
|39
|Az bulutlu
|İZMİR
|37
|Az bulutlu
|MANİSA
|38
|Az bulutlu
|MUĞLA
|37
|Az bulutlu
|ADANA
|35
|Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|ANTALYA
|35
|Parçalı bulutlu
|ANKARA
|34
|Parçalı ve az bulutlu
|ESKİŞEHİR
|34
|Parçalı ve az bulutlu