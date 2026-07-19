Meteoroloji’nin bugünkü raporuna göre hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 1 ile 3 derece artacak, 9 ilde ise gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek. İşte bugün sağanak uyarısı yapılan 9 il…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bugünkü hava durumu raporuna göre, 9 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 1 ile 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Güney kesimlerde ise hafif rüzgar etkili olabilir.

Bir yanda kavurucu sıcak, bir yanda sağanak! Meteoroloji 9 ili uyardı

Meteoroloji uyarısında şöyle denildi:

Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz bölgesinin doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Bayburt ve Artvin çevreleri ile Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bir yanda kavurucu sıcak, bir yanda sağanak! Meteoroloji 9 ili uyardı

9 İLDE SAĞANAK YOLDA

Bugünkü rapora göre sağanak yağış beklenen 9 il şöyle;

Şehir (Bölgeler) Adana (kuzey kesimleri) Osmaniye (kuzey kesimleri) Rize Samsun Trabzon Bayburt Artvin Erzurum Kars

Bir yanda kavurucu sıcak, bir yanda sağanak! Meteoroloji 9 ili uyardı

Gün içinde bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle;

Şehir Sıcaklık (°C) Hava Durumu BURSA 35 Parçalı ve az bulutlu ÇANAKKALE 36 Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL 28 Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ 35 Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ 39 Az bulutlu İZMİR 37 Az bulutlu MANİSA 38 Az bulutlu MUĞLA 37 Az bulutlu ADANA 35 Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA 35 Parçalı bulutlu ANKARA 34 Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR 34 Parçalı ve az bulutlu

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