Avrupa’da binlerce can kaybına yol açan “ejderha sıcakları”, İngiliz Kraliyet Ailesi’ni de vurdu. Londra İklim Haftası’na katılan Türk heyeti “Hiçbir yerde klima yoktu” dedi. Heyet, Kral Charles’ın, resepsiyonda elinde pervaneli serinletici olan bir yardımcıyla dolaştığını söyledi.

Haber Merkezi ANKARA- Avrupa’da 44 dereceyi aşan “Ejderha Sıcakları” sıcak hava dalgasından İngiliz ailesinin de etkilendiği ortaya çıktı.

20-28 Haziran tarihlerinde Londra İklim Haftası sebebiyle İngiltere’de bulunan Türk heyeti, klima krizine bizzat şahit oldu.

Kral nereye vantilatör oraya: Ejderha sıcaklarından pervaneyle korunmuş

TBMM Dışişleri Komisyonunda Birleşmiş Milletler kasım ayında Türkiye’de düzenlenecek İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi 31’inci Taraflar Konferansı’na (COP31) ilişkin uluslararası anlaşma görüşmelerine katılan Çevre Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanı Halil Hasar, Kral Charles’in seyyar serinleme yöntemine şahit oldu.

Kral nereye vantilatör oraya: Ejderha sıcaklarından pervaneyle korunmuş

Hasar “Hiçbir yerde klima yoktu, Avrupa çok kötü yakalanmış bir durumda. Biz Kral Charles’ın resepsiyona da gittik, kendisinin yardımcısı bir küçük pervaneyle arkasından dolanıyordu. Türkiye’nin bu anlamıyla gerçekten iklime karşı daha hazırlıklı bir ülke olduğunu söyleyebilirim” dedi.

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