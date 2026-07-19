Muhsin Yazıcıoğlu ile eşi İsmail Güneş’in hayatını kaybettiği olayda FETÖ izinin ortaya çıkarıldığını belirten Yasemin Güneş “17 yıldır iğne deliğinde ilerledik. İlk defa umut ışığı oldu. Güneş bizim için farklı doğdu” diyerek Adalet Bakanı Gürlek’e teşekkür etti.

Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasındaki FETÖ izlerinin deşifre edilmesi aileleri umutlandırdı. Helikopterden sağ çıkan ve son nefesine kadar olay yerinden bilgi aktararak görevini bırakmayan İhlas Haber Ajansı muhabiri İsmail Güneş’in eşi Yasemin Güneş, 17 yıl sonra güneşi gördüklerini söyledi.

FETÖ İZİ NETLEŞTİ

Dosyanın Ankara’ya taşınmasıyla birlikte FETÖ izinin netleştiğini, tutuklama haberleri ile en büyük ödülü aldıklarını ifade eden Yasemin Güneş, şöyle dedi:

Biz hep iğne deliğinde ilerledik. Dosyamız daha önce iki kez kapatıldı. Büyük bir umutsuzluğa düşmüştük ama yenilenen bir yargılama başlıyor. Sokaktaki vatandaş bile ‘İsmail Güneş’i öldürdüler, o çocuğu öldürdüler’ diyordu. Bugün şüphelilerin ilk defa ‘kasten öldürme’ suçuyla yargılanıyor olması bizim için hayati bir önem taşıyor. Biz dosyadaki FETÖ izini zaten biliyorduk, şimdi bu iz resmî olarak netleşmiş oldu.

İsmail Güneşin ailesi bu sefer umutlu: 17 sene sonra güneşi gördük

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında yeni perde! Tutuklanan albay ve eşinin ifadeleri ortaya çıktı

Adalet Bakanı’mız Akın Gürlek ve savcılarımıza teşekkür ediyorum. Bu dosyanın Ankara’ya getirilmesi bile başlı başına dev bir adımdı. Hızlı bir şekilde operasyonlar başladı. Muhtemelen bunun arkası gelecek. Bunlar, 17 yıl sonra bizim için büyük bir umut ışığı oldu. Bizim için güneş farklı doğdu.

İsmail Güneşin ailesi bu sefer umutlu: 17 sene sonra güneşi gördük

ŞENER: ADALET YERİNİ BULACAK

Davayı yakından takip eden gazeteci Nedim Şener de “Yazıcıoğlu dosyasıyla birlikte, İsmail Güneş’in de hakkının aranması gerekiyor. Aileler hayal kırıklığı yaşıyor, kamuoyu adalet beklentisi içinde. Operasyonda ikinci dalga olacaktır.

İsmail Güneşin ailesi bu sefer umutlu: 17 sene sonra güneşi gördük

17 yıl sonra herkeste adaletin yerini bulacağına dair bir umut belirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan dosya, 2019 ve 2020 yıllarına dair tespitler içeriyor. Dava, 2020’lere kadar uyutuldu. 2021 yılında ciddi bir soruşturmaya dönüştü. Aslında operasyonun o zaman yapılması gerekiyordu. Fakat bir şekilde dosya yine Kahramanmaraş’a gönderildi. Orada âdeta uyumaya bırakıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in girişimi ile tekrar Ankara’ya çekildi. İlk defa silahlı terör örgütü FETÖ’nün bir faaliyeti olarak ortaya çıktı. Zaten gözaltına alınan ve tutuklananların çoğunun FETÖ ile bağlantısının olduğunu görüyoruz. Kazanın başlangıcından itibaren olay yeri aramaları, soruşturma ve yargılama safhaları olarak parçalara ayrılmış. Yeni bir tutuklama dalgasının ortaya çıkacağına dair bir tablo var. Dosya kazanın olduğu günkü karartma ile nihayete ermedi; yargıda da içi boşaltılmaya ve akamete uğratılmaya çalışıldı. Yargı içinde müdahaleler oldu. Ama şimdi adalet yerini bulacak” dedi.

İsmail Güneşin ailesi bu sefer umutlu: 17 sene sonra güneşi gördük

ORGANİZE KARARTMA VAR

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de helikopterin düştüğü andan itibaren organize bir karartma uygulandığına dikkati çekerek davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.

Destici “Burada Türkiye içi ve yurt dışını kapsayan akıllı bir dizayn var. Helikopter kalktığı andan itibaren takibe başlayan uçaklar, karbon monoksit şüphesi, Adli Tıbbın çelişkili kararları, radarların birkaç dakika arızalanması ve o dönemki emniyet istihbarat şube müdürünün ‘kurtuldular’ diye 17 farklı yere faks çekmesi...

Bütün bu şüpheler organize bir örgütü gösteriyor. Biz başından beri ‘kaza demeyeceğiz’ dedik. Cumhurbaşkanı’mızın ve Adalet Bakanı’mızın bu faili meçhul dosyası konusundaki kararlılığı net. Geçmişte konuşmayanlar ya da konuşturulmayanlar artık hesap verecek. İsmail kardeşimizin, Muhsin Başkan’ımızın ve tüm şehitlerimizin hesabı sorulacak, kamu vicdanı rahatlayacak” diye konuştu.

SUİKASTI İTİRAF ETTİLER

Yıllar sonra Ankara’ya taşınan Yazıcıoğlu davası hızlandı. Aralarında eski pilot, asker ve polislerin de bulunduğu 19 şüpheli tutuklandı. Soruşturmada, helikopterin kırıma uğradığı anda bölgede uçuş yapan F-4 uçağının pilotlarından Ali Armağan’ın darbeci Adil Öksüz ile 152 defa görüştüğü tespit edildi. Mahrem imamlar arasındaki ByLock yazışmalarında hain suikastın ardından “Tereyağından kıl çeker gibi işin halledildiği” ifadesinin kullanıldığı belirlendi.

Haberle İlgili Daha Fazlası