Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Körfez’de artan gerilimin gölgesinde Katar’a gidiyor. Doha temaslarında Katar’a yönelik saldırılar, bölgesel güvenlik, Hürmüz Boğazı ve Gazze’deki son gelişmeler ele alınacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Körfez’de tansiyonun yeniden yükseldiği kritik bir dönemde bugün Katar’a gidiyor. Bu ziyaret, Türkiye’nin krizlerin çözümünde diplomasiyi merkeze alan dış politika anlayışının güçlü bir göstergesi olacak.

Bakan Fidan’ın Doha’daki görüşmelerinde ilk gündem maddesini Katar’a yönelik saldırılar oluşturacak. Türkiye’nin dost ve müttefik Katar’a verdiği güçlü desteği yineleyecek olan Fidan, Ankara’nın Körfez’in güvenliği ve istikrarına verdiği önemi bir kez daha ortaya koyacak.

Son dönemde yaşanan gelişmelerin, Türkiye ile Katar arasındaki askerî ve savunma iş birliğinin ne kadar stratejik bir nitelik taşıdığını vurgulaması beklenen Fidan, iki ülkenin ortak hareket kabiliyetinin bölgesel istikrar açısından taşıdığı öneme dikkati çekecek.

Fidan, Katarda bölgesel krizleri masaya yatıracak: Doha’ya destek çıkarması

Doha temaslarının bir diğer önemli başlığı, bu yıl Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenecek 12’nci Yüksek Stratejik Komite Toplantısı olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emîri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani’nin başkanlığında gerçekleştirilecek zirvenin hazırlıkları gözden geçirilecek. Her yıl dönüşümlü olarak yapılan toplantılar, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın en üst düzey platformu olma özelliğini taşıyor.

HEDEF GERİLİMİ DÜŞÜRMEK

Fidan’ın görüşmelerinde, Körfez’de kalıcı istikrarın sağlanması ve yeni çatışmaların önlenmesi için yürütülen diplomatik girişimler de ayrıntılı şekilde ele alınacak. Türkiye, bölgesel sorunların dış müdahaleler yerine bölge ülkelerinin sahiplenmesiyle, diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiği yönündeki yaklaşımını Doha’da bir kez daha güçlü şekilde dile getirecek.

Fidan, Katarda bölgesel krizleri masaya yatıracak: Doha’ya destek çıkarması

HÜRMÜZ VURGUSU

Dünya enerji ticaretinin can damarı olarak görülen Hürmüz Boğazı’nın güvenliği de kritik gündem maddeleri arasında yer alacak. Bakan Fidan’ın, seyrüsefer güvenliğinin kesintisiz şekilde sağlanmasının yalnızca bölge ülkeleri için değil, küresel ekonomi ve enerji piyasaları açısından da hayati önem taşıdığı mesajını vermesi bekleniyor.

Fidan, Katarda bölgesel krizleri masaya yatıracak: Doha’ya destek çıkarması

Doha görüşmelerinde Gazze’deki insani felaket ve Gazze Barış Planı kapsamındaki son diplomatik gelişmeler de değerlendirilecek.

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