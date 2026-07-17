Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın Karadeniz’e taşınmasını istemediklerini belirterek “(Karadeniz’de) Limanların, tankerlerin ve balıkçı teknelerinin hedef alınması, sivillerin hayatlarının riske atılması mazur görülemez” dedi.

Fidan, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Savaşın başından beri dikkati çekilen “çatışmanın yayılması riski”nin hâlen ciddi bir tehdit olduğunu ifade eden Fidan, gerilimin tırmandığının görüldüğünü aktardı. Bakan Fidan, Karadeniz’in güvenliğini tehlikeye atan gelişmelerin bu endişeleri daha da artırdığını kaydederek “(Rusya-Ukrayna) Savaşın Karadeniz’e taşınmasını istemiyoruz” ifadesini kullandı.

Karadeniz’de huzurun korunmasının şart olduğunu vurgulayan Fidan “Limanların, tankerlerin ve balıkçı teknelerinin hedef alınması, sivillerin hayatlarının riske atılması mazur görülecek bir husus değildir” diye konuştu.

Bakan Fidan, tüm tarafların sağduyulu davranması gerektiğinin altını çizdi. Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki kısır döngüden nasıl çıkılabileceğiyle ilgili yeni stratejik arayışlar içerisinde olduklarına işaret eden Fidan, yeni fikirler olduğunu ve taraflarla ve arabulucularla görüşmelerinde onların masaya yatırıldığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a, devletler arası işbirliğinin güçlendirilmesine ve ikili ilişkilere sağladığı üstün kişisel katkılar dolayısıyla Ukrayna’nın İkinci Derece Liyakat Nişanını takdim etti.

MÜZAKERELER DEVAM ETMELİ

Bakan Hakan Fidan, “Geçtiğimiz yıl özellikle artık görünür hâle gelmiş İstanbul Görüşmeleri ile yürütülen Türkiye müzakerelerinin aynı şekilde devam etmesinin ben çok faydalı olacağına inanıyorum” açıklamasını yaptı.

İstanbul formatına bakıldığında tarafların, çeşitli branşlarda yetkililerin bir araya gelerek gerçekten hem kendi içlerinde hem de kendi aralarında bir şeffaflık sağladığını aktaran Fidan, direkt müzakerelerin olduğunu ve çok güzel görüşmeler gerçekleştiğini söyledi.

Fidan, aynı türden temasların kesintisiz şekilde devam etmesinin önemli olduğunun altını çizerek, “Çatışmaların devam ediyor olması aslında müzakerelerin bu formatta devam etmeyeceği manasına gelmez. Bugün itibarıyla maalesef savaşın gittikçe tırmanma riski var” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Fidan, Kırım Tatarlarının Milli Lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov ile görüştü.

SYBİHA: ATEŞKESE HAZIRIZ

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha da savaşın bitirilmesi için Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye’de bir araya gelme ihtimalini desteklediklerini bildirdi. Sybiha, “Olabildiğince diplomasiyi devreye sokarak bu savaşı bitirmek için müzakere masasına oturmalıyız. Ateşkese hazırız. Sadece liderler zirvesinin barış sürecine yeni dinamik katabileceğine inanıyorum” dedi.

KREMLİN: MÜZAKERELERE AÇIĞIZ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakerelerin, Türkiye’nin ara buluculuğunda yeniden başlatılmasına açık olduklarını belirtti. Peskov “Bu konuda Türk tarafına minnettarız” dedi.

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