İstanbul masası yeniden kurulsun! Dışişleri Bakanı Fidan: Savaşın tırmanma riski var
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın Karadeniz’e taşınmasını istemediklerini belirterek “(Karadeniz’de) Limanların, tankerlerin ve balıkçı teknelerinin hedef alınması, sivillerin hayatlarının riske atılması mazur görülemez” dedi.
- Bakan Fidan, çatışmanın yayılması riskinin ciddiyetini ve Karadeniz'in güvenliğinin tehlikeye atıldığını belirtti.
- Fidan, Karadeniz'de huzurun korunması ve limanlar, tankerler ile balıkçı teknelerinin hedef alınmaması gerektiğini söyledi.
- Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki kısır döngüden çıkmak için yeni stratejik arayışlar içinde olduğunu ve yeni fikirler bulunduğunu ifade etti.
- Geçmişteki İstanbul Görüşmeleri formatındaki müzakerelerin devam etmesinin faydalı olacağına inandığını belirtti.
- Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, ateşkes hazır olduklarını ve Zelenskiy ile Putin'in Türkiye'de bir araya gelme ihtimalini desteklediklerini bildirdi.
- Kremlin Sözcüsü Peskov, Türkiye'nin ara buluculuğunda Ukrayna krizi için müzakerelere açık olduklarını belirtti.
Fidan, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Savaşın başından beri dikkati çekilen “çatışmanın yayılması riski”nin hâlen ciddi bir tehdit olduğunu ifade eden Fidan, gerilimin tırmandığının görüldüğünü aktardı. Bakan Fidan, Karadeniz’in güvenliğini tehlikeye atan gelişmelerin bu endişeleri daha da artırdığını kaydederek “(Rusya-Ukrayna) Savaşın Karadeniz’e taşınmasını istemiyoruz” ifadesini kullandı.
Karadeniz’de huzurun korunmasının şart olduğunu vurgulayan Fidan “Limanların, tankerlerin ve balıkçı teknelerinin hedef alınması, sivillerin hayatlarının riske atılması mazur görülecek bir husus değildir” diye konuştu.
Bakan Fidan, tüm tarafların sağduyulu davranması gerektiğinin altını çizdi. Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki kısır döngüden nasıl çıkılabileceğiyle ilgili yeni stratejik arayışlar içerisinde olduklarına işaret eden Fidan, yeni fikirler olduğunu ve taraflarla ve arabulucularla görüşmelerinde onların masaya yatırıldığını belirtti.
MÜZAKERELER DEVAM ETMELİ
Bakan Hakan Fidan, “Geçtiğimiz yıl özellikle artık görünür hâle gelmiş İstanbul Görüşmeleri ile yürütülen Türkiye müzakerelerinin aynı şekilde devam etmesinin ben çok faydalı olacağına inanıyorum” açıklamasını yaptı.
İstanbul formatına bakıldığında tarafların, çeşitli branşlarda yetkililerin bir araya gelerek gerçekten hem kendi içlerinde hem de kendi aralarında bir şeffaflık sağladığını aktaran Fidan, direkt müzakerelerin olduğunu ve çok güzel görüşmeler gerçekleştiğini söyledi.
Fidan, aynı türden temasların kesintisiz şekilde devam etmesinin önemli olduğunun altını çizerek, “Çatışmaların devam ediyor olması aslında müzakerelerin bu formatta devam etmeyeceği manasına gelmez. Bugün itibarıyla maalesef savaşın gittikçe tırmanma riski var” değerlendirmesinde bulundu.
SYBİHA: ATEŞKESE HAZIRIZ
Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha da savaşın bitirilmesi için Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye’de bir araya gelme ihtimalini desteklediklerini bildirdi. Sybiha, “Olabildiğince diplomasiyi devreye sokarak bu savaşı bitirmek için müzakere masasına oturmalıyız. Ateşkese hazırız. Sadece liderler zirvesinin barış sürecine yeni dinamik katabileceğine inanıyorum” dedi.
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KREMLİN: MÜZAKERELERE AÇIĞIZ
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakerelerin, Türkiye’nin ara buluculuğunda yeniden başlatılmasına açık olduklarını belirtti. Peskov “Bu konuda Türk tarafına minnettarız” dedi.