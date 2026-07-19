Özel'in 'Planlı gönderildi' iddiasına eski YARSAV Başkanı cevap verdi: Butlan'da 56 günün şifresi
CHP kurultay davasının Yargıtay’a geç gönderildiği iddialarına hukukçular karşı çıktı. Uzmanlar, taraf ve dosya yoğunluğu nedeniyle sürecin normal işlediğini belirtti. Yargıtay incelemesinin 1 Eylül sonrası başlaması bekleniyor.
- Özgür Özel, mutlak butlan kararının adli tatile denk getirilecek şekilde Yargıtay'a gönderilmesini siyasi bir karar olarak değerlendirdi.
- CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, dosyanın 56 gündür bekletildiğini ve adli tatile saatler kala gönderilmesinin planlı olduğunu iddia etti.
- Eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, karar tarihinden 2-3 ay sonra dosyanın Yargıtay'a gönderilmesinin uygulamadaki işleyişe uygun olduğunu belirtti.
- Eminağaoğlu, e-tebligat, temyiz ve temyize cevap sürelerinin toplamının 2026 Temmuz ayına gelebileceğini hesapladı.
- Hukukçu Sermet Erdem de taraf sayısının fazlalığı ve dilekçelere cevap sürelerinin beklenmesi nedeniyle 56 günlük sürenin oluştuğunu ifade etti.
- Yargıtay'daki dosyanın adli tatilde ele alınması beklenmiyor, incelemenin 1 Eylül'den sonra başlaması ve kararın 6 ay veya bir yılı aşabileceği öngörülüyor.
CHP’nin 38’inci kurultayına ilişkin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36’ncı Hukuk Dairesi tarafından verilen mutlak butlan kararının Yargıtay’a geç gönderildiğine yönelik Özgür Özel’in gündeme getirdiği iddialar, CHP’ye yakın hukukçular tarafından gerçekçi bulunmadı.
Özel, mutlak butlan kararının adli tatile denk getirilecek şekilde Yargıtay’a gönderilmesini “siyasi” bir karar olarak değerlendirirken, CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ise dosyanın 56 gündür sümen altında bekletildiğini, adli tatile saatler kala Yargıtay’a gönderilmesinin planlı olduğunu iddia etti.
Temyiz incelemesi eylül ayına kaldı! CHP'nin mutlak butlan kararı 56 gün sonra Yargıtay'da
Hukukçular ise Özel ve ekibinin bu iddialarına katılmadı. Geçmişte CHP’den milletvekili aday adayı da olan eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, BAM’ın dosyayı Yargıtay’a gönderme sürecini değerlendirdi.
Eminağaoğlu “Karar temyiz edilince dosyanın Yargıtay’a gönderilmesi için belli işlemlerin yapılması gerekiyor. Bunlar süre alan işlemler. Kararın taraflara tebliğ edilmesi gerekiyor. Dosyada 6 davacı, 1 davalı ve 45 fer’i müdahil var. Davacı, davalı ve fer’i müdahil sayısıyla temyiz ve temyize cevap süreleri birlikte düşünüldüğünde, karar tarihinden 2-3 ay sonra dosyanın Yargıtay’a gönderilmesi uygulamadaki işleyişe uygun. Bu nedenle butlan dosyasının bugüne kadar Yargıtay’a gönderilememiş olmasında bir aykırılık söz konusu değil” dedi.
Eminağaoğlu, süreci şöyle açıkladı:
Karar için e-Tebligat süresi 5 gün, temyiz süresi 2 hafta, temyiz dilekçesinin tebliği için e-Tebligat süresi 5 gün, temyize cevap süresi ise 2 hafta. Bu süreler toplandığında zaten 2026 Temmuz ayına geliniyor.
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Hukukçu Sermet Erdem de benzer değerlendirmede bulunarak “Temyiz sürecinde tarafların yazdığı dilekçelerin diğer taraflara gönderilmesi gerekiyor. Taraf sayısının fazla olması ve bu dilekçelere cevap sürelerinin beklenmesi nedeniyle 56 günlük süre oluştu” ifadelerini kullandı.
KARAR NE ZAMAN ÇIKAR?
Yargıtay’daki mutlak butlan dosyasının adli tatilde ele alınması beklenmiyor. İncelemenin 1 Eylül’den sonra başlaması öngörülürken, görevlendirilecek tetkik hâkiminin rapor hazırlamasının 3-6 ay sürebileceği belirtiliyor. Yargıtay’ın karar süresi için kesin bir takvim bulunmazken, sürecin altı ayı ya da bir yılı aşabileceği ifade ediliyor. Tarafların ise dosyanın öne alınması için başvuru yapabileceği değerlendiriliyor.