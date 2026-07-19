Çin’de dünyanın ilk insansı robot MMA turnuvası yapıldı. Kafeste çelik yumruklar konuşurken, şirketlerin de teknolojik yetenekleri arenaya çıkmış oldu.

Çin’de robotik yarışması Ultimate Robot Knock-out Legend (URKL) kapsamında, dünyanın ilk robot MMA dövüşü gerçekleştirildi. Çinli bir firma tarafından şirketin robotlarının dövüş konusundaki kabiliyetlerini sergileme amacıyla Shenzhen şehrinde Nanshan Kültür ve Spor Merkezinde düzenlediği yarışmada robotların mücadelesi, seyirciler tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

1,5 milyon dolar ödül konulan yarışmada robotlar, jüriler tarafından hareket kontrolü, denge algoritmaları, algılama, karar verme, güç sistemleri ve yapısal koruma kriterlerine göre değerlendirildi.

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Bir sosyal medya fenomeni tarafından internette yayımlanmasıyla yarışma bir anda dünya çapında gündem oldu. Robotların dövüşü sırasında insanlar gibi atik, hızlı, güçlü ve dayanıklı olması sosyal medyada çok dikkati çekti.

Öte yandan dövüş, 2011 yapımı Çelik Yumruklar (Real Steel) filmini akıllara getirdi. Film, insanların yerini 2,5 metre boyunda ve 900 kilo ağırlığındaki robotların aldığı yakın bir gelecekte geçiyor.

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