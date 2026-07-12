Elon Musk'ın "cerrahların yerini yapay zekâ alacak" öngörüsü gerçeğe dönüşüyor. ABD'li araştırmacılar, insansı robotlarla iki cerrahi operasyonu başarıyla tamamlayarak tıpta yeni bir dönemin kapısını araladı.

Geçtiğimiz aylarda “tıp okumayın” çıkışı ile gündeme gelen Elon Musk’a göre yapay zekâ ve insansı robotlar gelecekte cerrahların yerini alacak.

Musk’a göre insansı robotlar 2030 yılına kadar cerrah hassasiyetinde ameliyat yapabilecek. Görünen o ki Musk haklı çıkıyor. ABD’li araştırmacılar, uzaktan kontrol edilen insansı robotlarla iki cerrahi operasyonu başarıyla tamamladı. İlk operasyonda bir cerrah ile insansı robot birlikte safra kesesi alma ameliyatını gerçekleştirdi. İkinci operasyonda ise iki insansı robot koordineli şekilde aynı cerrahi müdahalede görev aldı.

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Ameliyat yapan Surgie adlı insansı robotlar, yaklaşık 1,5 metre boyunda ve 27 kilogram ağırlığında. Araştırmacılar, standart cerrahi aletlerini kullanabilmeleri için robotlara özel adaptörler ekledi. Böylece sistem, mevcut ameliyathane altyapısına önemli bir değişiklik gerektirmeden entegre edilebildi. Robotların temeli ise Unitree’nin G1 modeli.

Araştırmacılar, robotların insan benzeri kontrol yapısının geleneksel robotik cerrahi sistemlerine göre daha doğal bir kullanım sunduğunu ve klinik öncesi testlerde mevcut robotik cerrahi platformlarına benzer hassasiyet elde edildiğini açıkladı. Çalışma, insansı robotların cerrahide kullanım potansiyelini ortaya koyan ilk örnek oldu.

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