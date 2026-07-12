Yapay zekâ ve robotlar gerçekten insanın yerini alabilir mi? Daha düne kadar çalışanların gözünün yaşına bakmayıp kapı dışarı edenler artık pek de öyle düşünmüyor. Şirketler; sistemlerin muhakeme, inisiyatif ve empati yoksunluğu sebebiyle çökmesi üzerine yeniden “insan aklına” yöneliyor.

Geçtiğimiz son bir kaç yıl, pek çok şirketin “verimlilik” ve “tasarruf” adı altında binlerce çalışanını işten çıkarıp yerine yapay zekâ araçlarını entegre ettiği bir dönem olarak tarihe geçti. Ancak teknolojinin tek başına insanın yerini alamayacağını acı tecrübelerle gören şirketler, işten çıkardıkları personeli yeniden işe almak için sıraya girmiş durumda.

Uluslararası araştırma şirketleri Forrester ve Orgvue tarafından 2026 yılında yayımlanan raporlara göre, yapay zekâ gerekçesiyle küçülmeye giden işletmelerin yüzde 55’i bu kararlarından büyük pişmanlık duyuyor.

İnsan kaynakları kuruluşu Careerminds’ın Şubat 2026’da 600 İK profesyoneliyle gerçekleştirdiği araştırmaya göre yapay zekâ odaklı personel kesintisine giden her üç şirketten ikisi şimdiden yeniden işe alımlara başlamış durumda. Dahası, bu şirketlerin yarısından fazlası, işten çıkarmaların üzerinden henüz altı ay bile geçmeden mevcut açıklarını kapatmak için harekete geçmek zorunda kaldı. Gartner ise yapay zekâ sebebiyle küçülen şirketlerin en az yüzde 50’sinin 2027 yılına kadar benzer roller için yeniden istihdamı artıracağını öngörüyor.

Bunun en somut örneği otomotiv sektöründen geldi. Robotların en fazla kullanıldığı alanlardan biri olan otomotiv sektörünün önde gelen firmalarından Ford, yapay zekâ destekli kalite kontrol sistemlerinden beklenen verimin alınamaması üzerine daha önce işten çıkardığı 350’den fazla mühendisi yeniden kadrosuna kattı. Şirket, insan deneyimi ile yapay zekânın birlikte kullanılmasının üretim kalitesini artırdığını açıkladı.

Yapay zekâya güvenip çalışanlarını işten çıkaran şirketler geri vites yaptı: Büyük pişmanlık!

Benzer bir tablo, Commonwealth Bank of Australia ve IBM gibi dev şirketlerde de yaşandı. Avustralya’nın en büyük bankalarından biri olan Commonwealth Bank geçen sene onlarca müşteri temsilcisini yapay zekâ sistemleri ile değiştirirken, müşterilerin talepleri karşılanamayınca artan şikâyetler ve taleplerin ardından çıkardığı çalışanların bir bölümünü yeniden işe almak zorunda kaldı.

IBM de insan kaynakları süreçlerinin büyük bölümünü yapay zekâya devretmişti. Sistem, rutin taleplerin yaklaşık yüzde 94’ünü başarıyla yönetirken etik değerlendirme, istisnai durumlar ve insan yorumu gerektiren konularda yetersiz kaldı. Bunun ardından şirket, ABD’deki giriş seviyesi işe alımlarını artırma kararı aldı.

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Araştırma sonuçlarına göre, insan kaynakları yöneticilerinin yarısından fazlası yapay zekânın tahmin edilenden daha fazla insan görüşü gerektirdiğini söylüyor. Oysa şirketler, müşteri hizmetleri, içerik denetimi ve veri analizi gibi rolleri otomatikleştirdiklerinde maliyet avantajı sağladıklarını düşündüler.

Yapay zekâya güvenip çalışanlarını işten çıkaran şirketler geri vites yaptı: Büyük pişmanlık!

Ancak aslında sistemin ürettiği ham veriyi kullanılabilir kılan “muhakeme”yi yok ettiler. Örneğin, İsveçli fintek devi Klarna, yüzlerce müşteri hizmetleri çalışanını işten çıkararak yerlerine bir yapay zekâ asistanı entegre ettiğinde, müşteri memnuniyeti puanlarında dramatik bir düşüş yaşadı. Müşteri kaybıyla yüzleşen şirket, kaliteyi tekrar artırmak adına yeniden insan istihdamına yöneldi.

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Yapay zekâ, standart ve tahmin edilebilir işlerin yüzde 30’unu başarıyla halledebilirken; bağlam, tecrübe, inisiyatif ve gerçek bir ilişki gerektiren kalan yüzde 70’lik kısımda tamamen sınıfta kaldı. Sonuç olarak; yapay zekânın insan zekâsı ve emeğini yerini alacağı tezi kısmen de olsa çökmüş oldu. İş dünyası bugün, yapay zekânın insanları kapı dışarı etmek için değil, onlarla birlikte, omuz omuza çalışmak için var olan bir “araç” olduğu gerçeğiyle yüzleşiyor. İşten çıkarmaları erteleyen veya iptal eden yöneticiler, verimliliğin insan-makine dengesinde saklı olduğunu yeniden öğreniyor.

Yapay zekâya güvenip çalışanlarını işten çıkaran şirketler geri vites yaptı: Büyük pişmanlık!

TEKNOLOJİ FİRMALARI İŞTEN ÇIKARIYOR

Yapay zekâ kimi şirketler için pişmanlık olurken kimileri de istihdamı azaltmaya devam ediyor. ABD

merkezli teknoloji şirketi Oracle, yapay zekâ etrafında iş modelini yeniden şekillendirirken, dünya genelinde yaklaşık 21.000 kişiyi işten çıkardı. Yazılım ve bulut bilişim firması, 31 Mayıs 2026 itibarıyla yaklaşık 141.000 tam zamanlı çalışanı olduğunu, bu sayının geçen yılın aynı dönemindeki yaklaşık 162.000 çalışandan düştüğünü açıkladı. Microsoft da yapay zekâ dönüşümü ve maliyetleri azaltma hedefi doğrultusunda küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 2,1’ine denk gelen 4.800 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

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