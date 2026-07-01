Otomotiv üreticisi Ford, üretim ve kalite kontrol süreçlerinde kullandığı yapay zeka sistemlerinin tek başına beklenen başarıyı sağlayamaması üzerine stratejisini değiştirdi. Şirket, kaliteyi artırmak amacıyla yaklaşık 300 deneyimli mühendisi yeniden işe aldı. Öte yandan, Ford CEO'su Jim Farley'nin geçen yıl yaptığı açıklama bir kez daha gündeme geldi. Farley, "Yapay zeka birçok beyaz yakalı çalışanı geride bırakacak." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Yapay zekayı üretim süreçlerinin birçok aşamasında devreye alan Ford, teknolojinin tek başına yeterli olmadığını kabul etti. Şirket yöneticileri, kalite kontrol süreçlerinde yaşanan eksiklikleri gidermek ve yapay zeka sistemlerini daha verimli hale getirmek için deneyimli mühendislerin yeniden işe alındığını açıkladı.

YAPAY ZEKA BEKLENTİYİ KARŞILAYAMADI

Ford, son yıllarda kalite kontrol dahil çeşitli operasyonlarında yapay zeka destekli sistemler kullanmaya başladı. Şirket, fabrikalarında kalite sorunlarını kaynağında tespit etmek ve üretim süreçlerini iyileştirmek amacıyla 900 yapay zeka destekli kamerayı devreye aldı. Ancak Bloomberg'in haberine göre, bu sistemler beklentileri tam olarak karşılayamadı.

Yapay zeka beklentiyi karşılamadı! Otomobil devi işten çıkardığı yüzlerce çalışanı yeniden işe aldı

“MÜHENDİSLERİN BİLGİ BİRİKİMİNE ÖNEM VERİLMEDİ”

Ford Araç Donanım Mühendisliği Başkan Yardımcısı Charles Poon, "Yapay zeka harika bir araç, ancak onu eğitmek için kullandığınız bilgiler kadar iyidir." ifadelerini kullandı. Poon, geçmişte uzun yıllara dayanan tecrübeye sahip mühendislerin bilgi birikimine yeterince önem verilmediğini belirterek, bunun önemli bir eksiklik olduğunu söyledi.

Yapay zeka beklentiyi karşılamadı! Otomobil devi işten çıkardığı yüzlerce çalışanı yeniden işe aldı

Poon ayrıca, "Yanlışlıkla sadece yapay zekayı devreye sokup, tasarım gereksinimlerini sisteme yükleyerek yüksek kaliteli bir ürün ortaya çıkarabileceğimizi düşündük." diyerek, deneyimli insan kaynağının yerini teknolojinin tek başına dolduramadığını ifade etti.

300 MÜHENDİS YENİDEN İŞE ALINDI

Şirketin yeniden işe aldığı yaklaşık 300 deneyimli mühendisin, yapay zeka sistemlerini eğitmenin yanı sıra genç çalışanlara rehberlik edeceği belirtildi. Poon, "Otomasyon, makine öğrenimi ve yapay zeka araçlarımızı geliştirebilmemiz için bunların en deneyimli kişiler tarafından eğitilmesi gerektiğini fark ettik." dedi.

Yapay zeka beklentiyi karşılamadı! Otomobil devi işten çıkardığı yüzlerce çalışanı yeniden işe aldı

“BİRÇOK ÇALIŞANI GERİDE BIRAKACAK DEMİŞTİ”

Ford CEO'su Jim Farley ise geçen yıl yaptığı açıklamada, "Yapay zeka birçok beyaz yakalı çalışanı geride bırakacak."değerlendirmesinde bulunmuştu. Buna rağmen şirketin son adımı, insan deneyiminin üretim süreçlerinde hâlâ kritik önem taşıdığını ortaya koydu.

Ford, yapay zeka kullanımındaki eksiklikleri kabul ederken, insan tecrübesi ile teknolojiyi birlikte kullanmayı hedefleyen yeni bir yaklaşım benimsedi. Şirket, bu stratejinin meyvesini de almaya başladı. Ford, ABD'de gerçekleştirilen JD Power İlk Kalite Araştırması'nda ana akım otomobil üreticileri arasında 2010'dan bu yana ilk kez zirveye yükseldi. Şirket, bu başarının arkasında üst yönetimde yapılan değişikliklerin yanı sıra onlarca yıllık deneyime sahip yaklaşık 300 mühendisin yeniden göreve kazandırılmasının önemli rol oynadığını vurguladı.

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