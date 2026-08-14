Bu kodu kullananlara yüzde 30 indirim! AJet'ten yeni kampanya

AJet, KKTC uçuşlarında geçerli yeni kampanyasını duyurdu. Yolcular, "AJ30KKTC" koduyla bilet ve koltuk seçimlerinde yüzde 30 indirimden yararlanabilecek. Kampanya kapsamında alınan biletler 2 Kasım-24 Aralık tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

AJet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uçuşları için bilet ve koltuk seçimlerinde yüzde 30 indirim kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında indirimli biletler bugün saat 11.00'den itibaren satışa sunuldu.

SEYAHAT TARİHLERİ

Kampanyadan alınan biletler, 2 Kasım-24 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek KKTC seyahatlerinde kullanılacak. Yolcular, "AJ30KKTC" kodunu kullanarak kampanyadan yararlanabilecek.

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KOLTUK SEÇİMLERİNDE DE İNDİRİM VAR

Kampanya kapsamında koltuk seçimlerinde de yüzde 30 indirim uygulanacak. İndirimli biletler, AJet'in internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yarın saat 23.59'a kadar satın alınabilecek.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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