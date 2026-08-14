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Bakan Gürlek duyurdu, 4 ayda 35 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2 faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını duyurdu. Bakan Gürlek paylaşımında, "Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk birimleriyle koordineli olarak yürüttüğü çalışmalar kapsamında, dört ay içerisinde 30 dosyada 35 faili meçhul cinayet aydınlatıldı." bilgisini verdi.

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Faili meçhul cinayetler tek tek aydınlatılmaya devam ediyor. Son olarak Kırıkkale ve Ankara'da işlenen 2 faili meçhul cinayetin daha aydınlatılmasıyla, 4 ayda 35 faili meçhul cinayette sır perdesi aralanmış oldu.

4 AYDA 35 FAİLİ MEÇHUL CİNAYET AYDINLATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığının bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk birimleriyle koordineli yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 4 ay içerisinde 30 dosyada 35 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını vurguladı.

DONDURUCU CİNAYETİNDE 16 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yıllardır aydınlatılmayı bekleyen iki ayrı cinayet dosyasında daha önemli gelişmeler yaşandığını belirten Gürlek, şunları kaydetti:

"Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen çalışmalarda, 2014'te Kırıkkale'de kaybolan ve 2025'te cansız bedeni bir ikametteki derin dondurucuda bulunan Hüseyin Okumuşoğlu'nun ölümüne ilişkin dosya yeniden ele alınarak soruşturma derinleştirildi. 98 kişinin ifadesine başvuruldu, 112 farklı kurum ve kuruluşla yazışma gerçekleştirildi. Teknik incelemeler, iletişim kayıtları ve elde edilen yeni bulgular doğrultusunda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 17 şüpheli tespit edildi. Bu sabah gerçekleştirilen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı."

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EMRAH DAŞDEMİR CİNAYETİNDE 1 GÖZALTI

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 2018'de Emrah Daşdemir'in öldürülmesine ilişkin soruşturmada da gelişme yaşandığını bildiren Gürlek, "HTS kayıtları, baz hareketleri, sosyal medya yazışmaları ve şüpheli beyanları ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Şüpheli hakkında daha önce verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar, elde edilen yeni bulgular üzerine kaldırıldı. Soruşturma kapsamında Halil Can Çelik bu sabah gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.

Gürlek, 2 dosyanın yeniden ele alınmasında büyük titizlikle çalışan Kırıkkale ve Kızılcahamam Cumhuriyet başsavcılıkları ile güvenlik güçlerine teşekkür ederek, "Aradan kaç yıl geçerse geçsin, ortaya çıkan her yeni delilin, ulaşılan her yeni izin peşinden gitmeye, faillerin tespit edilerek yargı önünde hesap vermesi için gereken bütün çalışmaları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

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Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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