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Kendilerini MİT görevlisi gibi tanıtıp Bakan Gürlek'in ismini kullanan 3 şüpheli yakalandı

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Kendilerini MİT görevlisi gibi tanıtıp Bakan Gürlek'in ismini kullanan 3 şüpheli yakalandı

Kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve bakan yardımcılarıyla ilişkileri bulunduğu izlenimi vererek bir vatandaşın adli sorununu çözeceklerini vadeden 3 şüpheliye operasyon düzenlendi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgüt Suçlar Soruşturma Bürosu ile İstanbul Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve bakan yardımcılarıyla ilişkileri bulunduğu izlenimi vererek bir vatandaşın adli sorununu çözeceklerini vadeden 3 şüpheliye operasyon yapıldı. Şüphelilerin, cinayet suçundan yargılanan oğlunu dava dosyasından ‘çıkartma' vaadiyle müştekiden 100 bin dolar ve 100 bin lira aldıkları belirlendi.

KENDİLERİNİ MİT GÖREVLİSİ OLARAK TANITMIŞLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada S.S., G.H.S., ve A.D. isimli şüphelilerin kendilerini MİT görevlisi olarak tanıttıkları tespit edildi. Şüphelilerin bu yolla mağdurlar nezdinde güven sağlamaya çalıştıkları ve üst düzey kamu görevlileriyle yakın ilişki içinde oldukları yönünde beyanda bulundukları kaydedildi.

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BAKAN GÜRLEK VE YARDIMCILARININ İSİMLERİNİ KULLANDILAR

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgulara göre şüpheliler, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve bakan yardımcılarıyla ilişkileri bulunduğunu öne sürdü. Şüphelilerin, kamu görevlileriyle bağlantıları varmış gibi hareket ederek adli makamlar nezdinde etkili olabileceklerine dair güven telkin etmeye çalıştıkları ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin hedefindeki isimlerden birinin H.İ.Ç. olduğu belirlendi. Soruşturmadaki tespitlere göre 3 şüphelinin, H.İ.Ç.'nin cinayet suçu nedeniyle yargılanması devam eden oğlunu dava dosyasından çıkartabileceklerini öne sürdükleri belirtildi.

AİLEDEN 100 BİN DOLAR VE 100 BİN LİRA ÖDEME ALDILAR

Başsavcılık tarafından yürütülen çalışmalarda şüphelilerin söz konusu vaat karşılığında müştekiden 100 bin dolar ile 100 bin lira aldıkları tespit edildi. Bu gelişmenin ardından soruşturma ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve ‘nitelikli dolandırıcılık' suçları kapsamında derinleştirildi. Savcılığın talimatıyla şüphelilerin yakalanması için 14 Ağustos günü operasyon düzenlendi. Ankara'da 3, İstanbul'da ise 1 adres olmak üzere toplam 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüpheliler S.S., G.H.S., ve A.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin benzer yöntemlerle başka kişileri mağdur edip etmediği ve kamu görevlilerinin isimlerinin başka dolandırıcılık eylemlerinde kullanılıp kullanılmadığı da ayrıca araştırılıyor.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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