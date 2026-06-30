ABD'de Ford'a ait 741 bini aşkın araç, şanzıman ve çamurluk uzantılarında tespit edilen güvenlik sorunları nedeniyle geri çağrıldı. Yetkili servisler, gerekli onarım ve parça değişimlerini ücretsiz gerçekleştirecek.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), park sistemini etkileyebilecek şanzıman arızası nedeniyle 741 bin 195 Ford aracının geri çağrıldığını açıkladı. Söz konusu arızanın, araçların park halindeyken istem dışı hareket etmesine neden olabileceği belirtildi.

Geri çağırma, 2018-2021 model Navigator ve Expedition, 2020-2021 model Explorer ile Lincoln Aviator ve 2021 model F-150 araçlarını kapsıyor. NHTSA'nın açıklamasına göre yetkili servisler, araçların yazılımını güncelleyecek, ayrıca hasarlı şanzıman parçalarını ücretsiz olarak kontrol ederek gerekli durumlarda değiştirecek.

Otomobil devi Ford 741 bin aracını geri çağırıyor: Kaza riskini artırıyor

Öte yandan Ford, Bronco modeline ait 36 bin 46 aracı da çamurluk uzantılarındaki montaj sorunu nedeniyle geri çağırma kararı aldı. Uygun şekilde takılmayan çamurluk uzantılarının araçtan ayrılarak yolda tehlike oluşturabileceği ve kaza riskini artırabileceği ifade edildi.

NHTSA, Bronco araçlarında geri çağırma kapsamında çamurluk uzantılarının ücretsiz olarak inceleneceğini, gerekli görülmesi halinde onarılacağını veya yenileriyle değiştirileceğini bildirdi. Yetkililer, geri çağırmadan etkilenen araç sahiplerinin en kısa sürede yetkili servislere başvurmalarını tavsiye etti.

BİR AY İÇİNDE İKİNCİ GERİ ÇAĞIRMA

Ford, bu ay içerisinde ikinci kez geniş kapsamlı bir geri çağırma kararı almış oldu. Şirket, ay başında da çarpışma sırasında emniyet kemeri sisteminin düzgün çalışmasını engelleyebilecek bir kusur nedeniyle yaklaşık 420 bin aracını servise çağırmıştı.

Söz konusu geri çağırma, belirli spor ticari araç modellerinde emniyet kemeri performansını etkileyebilecek güvenlik sorununu kapsıyordu.

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